MU khoe doanh thu kỷ lục nhưng lỗ nặng, chưa thể vui mừng

📈 Doanh thu “khủng” từ sân đấu và thương mại

Tổng doanh thu của MU đạt 666,5 triệu bảng, nhờ tăng mạnh ở mảng ngày thi đấu và thương mại.

- Doanh thu sân đấu: 160,3 triệu bảng – kỷ lục của một CLB Anh.

- Doanh thu thương mại: 333,3 triệu bảng.

- Các khoản doanh thu khổng lồ khác.

Điều này đã bù đắp phần nào sự sụt giảm từ bản quyền truyền hình do vắng mặt ở Champions League.

MU lỗ nặng ở mùa giải 2024/25

📉 Vẫn lỗ 33 triệu bảng dù doanh thu cao nhất lịch sử

Mùa trước, MU ghi nhận khoản lỗ 33 triệu bảng, giảm nhiều so với mức 113,2 triệu bảng của năm trước đó. Tuy nhiên, đây vẫn là năm thứ 6 liên tiếp CLB chìm trong thua lỗ.

Ban lãnh đạo còn dự báo doanh thu mùa 2025/26 sẽ giảm xuống 640 – 660 triệu bảng, do lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ MU không được dự cúp châu Âu.

🏗️ Ratcliffe thắt lưng buộc bụng, MU cắt giảm 450 nhân sự

Từ khi tiếp quản công việc vận hành từ gia đình Glazer, Sir Jim Ratcliffe đã triển khai nhiều biện pháp cắt giảm chi phí:

450 nhân viên bị cắt giảm trong chương trình tái cấu trúc.

Quỹ lương giảm xuống còn 313,2 triệu bảng – thấp nhất kể từ mùa 2019/20.

Tuy nhiên, chi phí đặc biệt vẫn ở mức 36,6 triệu bảng do sa thải HLV Erik Ten Hag cùng ban huấn luyện và chi phí tái cấu trúc khác.

Thành tích của đội bóng dưới quyền Ruben Amorim cực kỳ bết bát

💸 Nguy cơ “cháy túi” và khoản bơm tiền từ Ratcliffe

Đầu năm nay, Ratcliffe cảnh báo MU có thể “cạn tiền vào Giáng sinh” nếu không cắt giảm chi phí.

Cuối tháng 6, MU có 86,1 triệu bảng tiền mặt, nhưng con số này chỉ đạt được sau khi Ratcliffe tự bỏ ra 80 triệu bảng để bơm vốn.

MU chi tới 279 triệu bảng tiền mặt cho chuyển nhượng mùa trước – kỷ lục CLB, cao hơn gần 60 triệu bảng so với mức cao nhất trước đó.

Ratcliffe thừa nhận MU vẫn phải trả góp cho nhiều thương vụ cũ: Antony, Casemiro, Onana, Hojlund, Sancho…

🏦 Núi nợ tiếp tục phình to

Nợ gốc của MU đã tăng lên 637 triệu bảng, so với mức 546,6 triệu bảng trước đó. Một phần nguyên nhân là CLB đã vay ròng 130 triệu bảng từ hạn mức tín dụng quay vòng trong năm.

Thất bại trong trận chung kết Europa Leaue với Tottenham khiến MU rơi vào tình thế khó khăn

Tuy MU không rút thêm từ tháng 3 đến cuối tháng 6, báo cáo tài chính chi tiết sắp công bố có thể tiết lộ thêm các khoản vay.

Mùa trước, MU lỗ trước thuế 39,7 triệu bảng – cơ sở tính toán trong quy định lợi nhuận & bền vững (PSR) của Ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, như The Athletic tiết lộ, việc tính toán PSR của MU dựa trên báo cáo của công ty con Red Football Ltd, thay vì kết quả của MU niêm yết trên sàn chứng khoán New York.

Một mặt, MU đang khoe kỷ lục doanh thu; mặt khác, CLB vẫn chìm trong thua lỗ, nợ nần chồng chất. Tương lai tài chính của “Quỷ đỏ” sẽ ra sao khi vừa phải thắt chặt chi tiêu, vừa chịu sức ép duy trì vị thế trên sân cỏ? Đó là câu hỏi lớn chưa có lời đáp.