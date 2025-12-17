Trực tiếp bóng đá Man City - Brentford : Etihad chờ cơn mưa bàn thắng (League Cup)

Cúp Liên đoàn Anh | 2h30, 18/12 | Etihad Man City 0 - 0 Brentford (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Man City vs Brentford Brentford Điểm Trafford Nunes Stones Ake O'Reilly Lewis Bobb Cherki Nico Doku Marmoush Điểm Kelleher Kayode Collins Van den Berg Henry Henderson Yarmolyuk Ouattara Damsgaard Nelson Thiago Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Man City Man City Brentford Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Trafford, Nunes, Stones, Ake, O'Reilly, Lewis, Bobb, Cherki, Nico, Doku, Marmoush Kelleher, Kayode, Collins, Van den Berg, Henry, Henderson, Yarmolyuk, Ouattara, Damsgaard, Nelson, Thiago

🔵 Man City: Phong độ huỷ diệt, lợi thế Etihad

Man City đang có phong độ cao

Man City bước vào cuộc đối đầu Brentford với sự tự tin rất cao. Thành tích đối đầu hoàn toàn nghiêng về "The Citizens" khi họ thắng 4, hòa 1 trong 5 lần chạm trán gần nhất với Brentford. Quan trọng hơn, đoàn quân của HLV Pep Guardiola đang đạt điểm rơi phong độ ấn tượng với chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường sau giai đoạn chững lại.

Tại Etihad, Man City gần như là pháo đài bất khả xâm phạm khi thắng 9/10 trận gần nhất. Lực lượng gần như đầy đủ giúp Pep thoải mái xoay tua đội hình mà vẫn đảm bảo chất lượng, trong bối cảnh Kovacic là cái tên đáng tiếc duy nhất vắng mặt vì chấn thương.

🐝 Brentford: Sa sút phong độ, lực lượng sứt mẻ

Trái ngược với đối thủ, Brentford đang trải qua giai đoạn đầy khó khăn. “Bầy ong” chỉ thắng 2, hòa 1 và thua tới 4 ở 7 trận gần nhất, trong đó phong độ sân khách đặc biệt đáng lo ngại với chuỗi 4 thất bại liên tiếp.

Chưa dừng lại ở đó, HLV Keith Andrews còn phải hành quân tới Etihad với đội hình không hoàn chỉnh khi thiếu vắng nhiều trụ cột như Josh Dasilva, Antoni Milambo hay Fabio Carvalho. Trước một Man City vượt trội về mọi mặt, nguy cơ Brentford phải nhận một thất bại nặng nề là rất rõ ràng.