Trực tiếp bóng đá Man City - Brentford : Etihad chờ cơn mưa bàn thắng (League Cup)
(2h30, 18/12, tứ kết League Cup) Với phong độ thăng hoa và lợi thế sân nhà Etihad, Man City được dự báo sẽ dễ dàng áp đảo Brentford đang sa sút và sứt mẻ lực lượng.
Cúp Liên đoàn Anh | 2h30, 18/12 | Etihad
Trafford
Nunes
Stones
Ake
O'Reilly
Lewis
Bobb
Cherki
Nico
Doku
Marmoush
Kelleher
Kayode
Collins
Van den Berg
Henry
Henderson
Yarmolyuk
Ouattara
Damsgaard
Nelson
Thiago
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
🔵 Man City: Phong độ huỷ diệt, lợi thế Etihad
Man City đang có phong độ cao
Man City bước vào cuộc đối đầu Brentford với sự tự tin rất cao. Thành tích đối đầu hoàn toàn nghiêng về "The Citizens" khi họ thắng 4, hòa 1 trong 5 lần chạm trán gần nhất với Brentford. Quan trọng hơn, đoàn quân của HLV Pep Guardiola đang đạt điểm rơi phong độ ấn tượng với chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường sau giai đoạn chững lại.
Tại Etihad, Man City gần như là pháo đài bất khả xâm phạm khi thắng 9/10 trận gần nhất. Lực lượng gần như đầy đủ giúp Pep thoải mái xoay tua đội hình mà vẫn đảm bảo chất lượng, trong bối cảnh Kovacic là cái tên đáng tiếc duy nhất vắng mặt vì chấn thương.
🐝 Brentford: Sa sút phong độ, lực lượng sứt mẻ
Trái ngược với đối thủ, Brentford đang trải qua giai đoạn đầy khó khăn. “Bầy ong” chỉ thắng 2, hòa 1 và thua tới 4 ở 7 trận gần nhất, trong đó phong độ sân khách đặc biệt đáng lo ngại với chuỗi 4 thất bại liên tiếp.
Chưa dừng lại ở đó, HLV Keith Andrews còn phải hành quân tới Etihad với đội hình không hoàn chỉnh khi thiếu vắng nhiều trụ cột như Josh Dasilva, Antoni Milambo hay Fabio Carvalho. Trước một Man City vượt trội về mọi mặt, nguy cơ Brentford phải nhận một thất bại nặng nề là rất rõ ràng.
