Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Trực tiếp bóng đá Man City - Brentford : Etihad chờ cơn mưa bàn thắng (League Cup)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Manchester City

(2h30, 18/12, tứ kết League Cup) Với phong độ thăng hoa và lợi thế sân nhà Etihad, Man City được dự báo sẽ dễ dàng áp đảo Brentford đang sa sút và sứt mẻ lực lượng.

   

Cúp Liên đoàn Anh | 2h30, 18/12 | Etihad

Man City
Trực tiếp bóng đá Man City - Brentford : Etihad chờ cơn mưa bàn thắng (League Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Man City - Brentford : Etihad chờ cơn mưa bàn thắng (League Cup) - 1
Brentford
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Man City - Brentford : Etihad chờ cơn mưa bàn thắng (League Cup) - 1
Trafford, Nunes, Stones, Ake, O'Reilly, Lewis, Bobb, Cherki, Nico, Doku, Marmoush
Trực tiếp bóng đá Man City - Brentford : Etihad chờ cơn mưa bàn thắng (League Cup) - 1
Kelleher, Kayode, Collins, Van den Berg, Henry, Henderson, Yarmolyuk, Ouattara, Damsgaard, Nelson, Thiago

🔵 Man City: Phong độ huỷ diệt, lợi thế Etihad

Man City đang có phong độ cao

Man City đang có phong độ cao

Man City bước vào cuộc đối đầu Brentford với sự tự tin rất cao. Thành tích đối đầu hoàn toàn nghiêng về "The Citizens" khi họ thắng 4, hòa 1 trong 5 lần chạm trán gần nhất với Brentford. Quan trọng hơn, đoàn quân của HLV Pep Guardiola đang đạt điểm rơi phong độ ấn tượng với chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường sau giai đoạn chững lại.

Tại Etihad, Man City gần như là pháo đài bất khả xâm phạm khi thắng 9/10 trận gần nhất. Lực lượng gần như đầy đủ giúp Pep thoải mái xoay tua đội hình mà vẫn đảm bảo chất lượng, trong bối cảnh Kovacic là cái tên đáng tiếc duy nhất vắng mặt vì chấn thương.

🐝 Brentford: Sa sút phong độ, lực lượng sứt mẻ

Trái ngược với đối thủ, Brentford đang trải qua giai đoạn đầy khó khăn. “Bầy ong” chỉ thắng 2, hòa 1 và thua tới 4 ở 7 trận gần nhất, trong đó phong độ sân khách đặc biệt đáng lo ngại với chuỗi 4 thất bại liên tiếp.

Chưa dừng lại ở đó, HLV Keith Andrews còn phải hành quân tới Etihad với đội hình không hoàn chỉnh khi thiếu vắng nhiều trụ cột như Josh Dasilva, Antoni Milambo hay Fabio Carvalho. Trước một Man City vượt trội về mọi mặt, nguy cơ Brentford phải nhận một thất bại nặng nề là rất rõ ràng.

8

U22 Việt Nam - U22 Malaysia 11.12

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

U22 Việt Nam
U22 Thái Lan
Gửi dự đoán
Trước 19:30 ngày 18/12
Thể lệ
Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Man City & Aston Villa tiếp tục bám sát Arsenal
Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Man City & Aston Villa tiếp tục bám sát Arsenal

Arsenal sẽ tiếp tục phải lo lắng cho ngôi đầu của mình thêm ít nhất 1 vòng đấu nữa.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Tài ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/12/2025 18:02 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Trực tiếp bóng đá hôm nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN