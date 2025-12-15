Sesko báo tin vui cho MU, HLV Amorim khuyên Mainoo rèn "vũ khí" mới

Sesko báo tin vui cho Amorim

Man United đang thường xuyên phải đá muộn nhất tại Ngoại hạng Anh và điều đó vô tình trở thành lợi thế cho đội bóng này. Đó là các cầu thủ chấn thương có thêm thời gian và cơ hội để trở lại. Lần này có thể là Benjamin Sesko.

Theo giới thạo tin tại Anh, tiền đạo người Slovenia đã trở lại tập luyện cùng toàn đội trong buổi tập cuối trước trận đấu với Bournemouth. Mặc dù chưa thể hoàn thành tất cả các bài tập nhưng đây là dấu hiệu cho thấy tiền đạo này đã sẵn sàng trở lại.

Trước đó, Benjamin Sesko dính chấn thương trong trận đấu với Tottenham và vắng mặt trong khoảng 1 tháng qua. Cách đây vài ngày, tiền đạo cắm của Man United bị ngộ độc thực phẩm khiến cầu thủ này tiếp tục phải ngồi ngoài xem đồng đội tập luyện.

Nguồn tin cho biết, Sesko đang làm mọi thứ có thể để được Amorim cho ra sân trong trận đấu với Bournemouth. Điều đó cho thấy tinh thần của tiền đạo người Slovenia rất tốt. Sự trở lại của Sesko rất đúng lúc bởi sau trận đấu này, Man United sẽ phải chia tay Mbeumo và Diallo. Hai cầu thủ này sẽ mất khoảng 1 tháng để thi đấu CAN Cup.

Hiện tại, Amorim đang dùng xoay vòng Cunha, Mount và Zirkzee cho vị trí tiền đạo cắm. Tuy nhiên, Sesko vẫn là lựa chọn số một của ông thầy người Bồ Đào Nha nếu như cầu thủ này khỏe mạnh.

Amorim chờ cuộc gọi của Mainoo

Trong khi đó, Ruben Amorim thẳng thắn chia sẻ rằng rất khuyến khích Kobbie Mainoo gặp riêng để chia sẻ thêm trên đài Sky Sports mới đây. Tiền vệ người Anh đang ít được sử dụng và có ý định ra đi trong tháng 1 để được thi đấu thường xuyên hơn.

Tương lai của Mainoo đang là dấu hỏi lớn

"Nếu Kobbie đề xuất nói chuyện riêng với tôi, tôi rất hoan nghênh. Tôi không thể chia sẻ nội dung của câu chuyện nhưng tôi chắc chắn tôi rất vui nếu cậu ấy làm như vậy. Tôi muốn cầu thủ của mình hạnh phúc và họ phải biết cần làm gì. Những câu chuyện mập mờ không làm ai vui được cả".

Khi được hỏi về khả năng Mainoo có thể đá vị trí của Casemiro hay không, ông thầy người Bồ Đào Nha cũng trả lời thẳng thắn. "Mainoo có thể chơi vị trí ấy nhưng chưa hẳn là xuất sắc. Nhiều lúc cậu ấy vẫn gặp khó khi phải đá tiền vệ đánh chặn.

Đội hình của chúng tôi hiện tại có quá nhiều cầu thủ chơi tốt ở vị trí số 10 như Cunha, Mbeumo, Fernandes. Mainoo cũng có thể đá vị trí ấy nhưng khó cạnh tranh với những cái tên còn lại. Cậu ấy nên hướng tới việc đánh chặn, ngăn những pha chuyển đổi trạng thái của đối phương. Cậu ấy cần thêm thời gian để học hỏi. Nhưng tất cả phụ thuộc vào quyết định của Mainoo".