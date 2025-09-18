Trực tiếp bóng đá Man City - Napoli: Cuộc hội ngộ đáng chờ đợi của De Bruyne (Cúp C1)

C1 - Champions League | 2h, 19/9 | Etihad Man City 0 - 0 Napoli (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Man City vs Napoli Napoli Điểm Donnarumma Lewis Dias Gvardiol Ake Rodri Gonzalez Savinho Foden Doku Haaland Điểm Milinkovic-Savic Di Lorenzo Beukema Buongiorno Spinazzola Lobotka Politano Anguissa De Bruyne McTominay Hojlund Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Man City Man City Napoli Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Donnarumma, Lewis, Dias, Gvardiol, Ake, Rodri, Gonzalez, Savinho, Foden, Doku, Haaland Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola, Lobotka, Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay, Hojlund

⚽️Cuộc hội ngộ của De Bruyne tại Etihad

Mùa hè 2024/25 chứng kiến De Bruyne bước sang chương mới trong sự nghiệp. Anh chia tay Man City, đội bóng bản thân từng gắn bó trong 10 năm. Tại đây, tiền vệ người Bỉ giành được mọi danh hiệu cao quý.

Chia tay Man City, De Bruyne cập bến Napoli. Ở đội bóng thành Naples, ngôi sao sinh năm 1991 đạt phong độ rất ấn tượng. Anh đã ghi 2 bàn sau 3 trận ra sân cho Napoli.

De Bruyne tất nhiên rất muốn mang tới màn trình diễn đỉnh cao khi Napoli hành quân đến sân Etihad của Man City sắp tới. Anh khát khao chứng tỏ cho một số fan Man City thấy được bản thân chưa hề hết thời.