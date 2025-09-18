Trực tiếp bóng đá Man City - Napoli: Cuộc hội ngộ đáng chờ đợi của De Bruyne (Cúp C1)
(2h, 19/9, lượt 1 vòng bảng Cúp C1) Tiền vệ Kevin De Bruyne có cơ hội đối mặt đội bóng cũ Man City chỉ sau vài tháng chia tay.
C1 - Champions League | 2h, 19/9 | Etihad
Điểm
Donnarumma
Lewis
Dias
Gvardiol
Ake
Rodri
Gonzalez
Savinho
Foden
Doku
Haaland
Điểm
Milinkovic-Savic
Di Lorenzo
Beukema
Buongiorno
Spinazzola
Lobotka
Politano
Anguissa
De Bruyne
McTominay
Hojlund
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
⚽️Cuộc hội ngộ của De Bruyne tại Etihad
Mùa hè 2024/25 chứng kiến De Bruyne bước sang chương mới trong sự nghiệp. Anh chia tay Man City, đội bóng bản thân từng gắn bó trong 10 năm. Tại đây, tiền vệ người Bỉ giành được mọi danh hiệu cao quý.
Chia tay Man City, De Bruyne cập bến Napoli. Ở đội bóng thành Naples, ngôi sao sinh năm 1991 đạt phong độ rất ấn tượng. Anh đã ghi 2 bàn sau 3 trận ra sân cho Napoli.
De Bruyne tất nhiên rất muốn mang tới màn trình diễn đỉnh cao khi Napoli hành quân đến sân Etihad của Man City sắp tới. Anh khát khao chứng tỏ cho một số fan Man City thấy được bản thân chưa hề hết thời.
