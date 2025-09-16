Napoli theo dõi derby Manchester, Conte ủ mưu dùng Hojlund hạ Man City ở Cúp C1

Conte chờ màn tái đấu Guardiola

Báo chí Italia cho biết trinh sát viên của Napoli đã có mặt tại sân Etihad vào ngày Chủ nhật vừa qua để theo dõi trận derby Manchester. Man City đánh bại MU 3-0 và sau trận này họ sẽ ở lại Manchester để chờ đón Napoli (2h, 19/9), trong trận đầu tiên của vòng bảng Champions League.

Haaland ghi cú đúp giúp HLV Guardiola thắng trận derby Manchester trước MU

Tờ Gazzetta dello Sport cho biết với sự kỹ tính của HLV Conte, Napoli đã cử một nhóm đến thu hình mọi thứ trên sân ở trận derby để nghiên cứu lối chơi của Man City. Mặc dù thắng 3-0 nhưng Man City chủ yếu chơi phản công nhanh ngay trên sân nhà, thay vì lối chơi ép sân quen thuộc.

Nguồn tin cho hay Napoli tất nhiên sẽ chăm sóc Erling Haaland một cách cặn kẽ, nhưng họ cũng nghiên cứu cách tấn công để chọc thủng lưới Gianluigi Donnarumma. Napoli hiện đã toàn thắng sau 3 vòng đầu tiên ở Serie A, họ ghi được 6 bàn thì trong đó có 2 bàn của người cũ Man City, Kevin De Bruyne, Scott McTominay góp 1 bàn và cả “lính mới” Rasmus Hojlund cũng vừa lập công ở trận ra mắt gặp Fiorentina.

Tương kế tựu kế

Gazzetta cho biết có vẻ HLV Conte sẽ áp đặt một đấu pháp nặng về phản công dành cho Man City. Chính vì “The Citizens” cũng chơi phản công rất nguy hiểm, Napoli nhắm đến việc hạn chế điều đó càng nhiều càng tốt và buộc Man City phải chơi kiểm soát ở tốc độ chậm, qua đó dễ cho các cầu thủ Napoli kiềm tỏa được những tiền đạo đối phương hơn.

Conte thích khả năng mở tốc của Hojlund ở các pha phá bẫy việt vị

Cách phòng ngự của Napoli có thể sẽ là lùi sâu xuống và không cho Man City khoảng trống quanh khu 16m50. Khi phản công, Napoli cũng sẽ chỉ đưa lên 2-3 cầu thủ, còn lại sẽ giữ vị trí ở sân nhà để tránh bị Man City phản đòn trong các tình huống chuyển trạng thái.

Hojlund sẽ được tin cậy trong vai trò dẫn đầu ở các pha phản công, bởi anh có khả năng phá bẫy việt vị thoát xuống đón các quả chọc khe. Hojlund có tốc độ và Napoli giờ có một chân chuyền thượng hạng là De Bruyne, nên những pha phản công như thế sẽ khiến Man City phải lo lắng.