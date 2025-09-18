Dự đoán tỷ số Cúp C1: Man City tiếp đà thăng hoa, Barca cẩn thận sảy chân

Newcastle - Barcelona, 2h, 19/9, lượt 1 vòng bảng Champions League

Theo yêu cầu của Barcelona, đội bóng này sẽ thi đấu trên sân khách ở lượt một của Champions League để chờ SVĐ Nou Camp sửa chữa xong. Đối thủ đầu tiên của đội bóng xứ Catalunya không hề dễ chịu. Đó là Newcastle, một trong những đại diện tới từ Anh.

Newcastle đối đầu với Barcelona

So về mặt truyền thống, "Chích chòe" rõ ràng không thể so sánh tầm vóc với Barcelona. Tuy nhiên, người hâm mộ có nhiều lý do để chờ đợi trận đấu này. Thứ nhất, đó là sự lớn mạnh của Newcastle trong những năm gần đây. Đội chủ sân St James’ Park đang có đội hình khá chất lượng đặc biệt là ở tuyến giữa.

Bruno Guimaraes và Joelinton có thể hình, thể lực và khả năng pressing cực tốt. Hàng tiền vệ của Barcelona lúc này khá "mỏng cơm" và cũng không có những nhân tố tốt nhất. Liệu họ có vượt qua được sự quyết liệt của cặp đôi tới từ Brazil?

Thứ hai, Newcastle sẽ muốn chơi bóng bổng khi họ có chuyên gia tạt cánh Trippier và một "cây sào" trong vòng cấm mang tên Woltemade. Tân binh người Đức vừa ghi dấu ấn tại Ngoại hạng Anh bằng một cú đánh đầu. Liệu Eric Garcia và Cubarsi, hai trung vệ có phần nhỏ con của Barcelona có chống được bài đánh này?

Thêm vào đó, Barcelona sẽ không có sự phục vụ của Lamine Yamal. Rashford nhiều khả năng sẽ được lựa chọn đá chính. Tuy nhiên, khả năng gây đột biến của cầu thủ này sẽ bị đặt dấu hỏi lớn.

Tất nhiên, Barcelona vẫn được đánh giá cao hơn nhưng Newcastle không phải là không có cơ hội giành điểm trong trận đấu này.

Dự đoán tỉ số: Newcastle 2-2 Barcelona

Đội hình dự kiến

Newcastle: Pope, Livramento, Burn, Schar, Trippier, Joelinton, Tonali, Bruno Guimaraes, Barnes, Woltemade, Murphy

Barcelona: Joan Garcia, Kounde, Eric, Cubarsi, Martin, Pedri, De Jong, Olmo, Lopez, Raphinha, Lewandowski

Man City - Napoli, 2h, 19/9, lượt 1 vòng bảng Champions League

Cuối tuần trước, Man City vừa giành chiến thắng khá dễ dàng trước "hàng xóm" Man United tại Ngoại hạng Anh. Đó là lời cảnh báo Pep Guardiola muốn gửi tới Napoli, đối thủ đầu tiên tại Champions League.

De Bruyne trở lại sân Etihad nhưng trong màu áo Napoli

Nhà vô địch nước Ý cũng đang có phong độ cực cao khi toàn thắng 3 vòng đầu tiên của Serie A, ghi 6 bàn và chỉ để lọt lưới một lần. Mặc dù chân sút chủ lực Romelu Lukaku chấn thương nhưng Hojlund hay McTominay vẫn gánh vác được trọng trách ghi bàn.

Một điểm thú vị là tân binh của đội bóng thành Naples, Kevin De Bruyne có dịp trở lại sân Etihad sau vài tháng chia tay. Tiền vệ người Bỉ từng là một trong những người quan trọng nhất tại đây. Thế nhưng, tuổi tác khiến cho Pep Guardiola không thể giữ cậu học trò ở lại. Nếu De Bruyne giúp Napoli phá lưới Man City, đó sẽ là màn trở lại đầy ngọt ngào.

Tất nhiên, điều đó không hề dễ dàng. Man City đang chơi tốt dần lên với sự trở lại của Rodri. Tân binh Reijnders cũng đang hòa nhập tốt và quan trọng hơn hết, Haaland đang có phong độ cao. Tiền đạo người Na Uy sẽ là mối nguy hiểm thật sự cho hàng phòng ngự Napoli.

Dự đoán tỉ số: Man City 3-1 Napoli

Đội hình dự kiến

Man City: Donnarumma, Khusanov, Dias, Gvardiol, O'Relly, Rodri, Reijnders, Silva, Foden, Doku, Haaland

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Beukama, Buongiorno, Spinazzola, Lobotka, Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay, Hojlund