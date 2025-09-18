Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
C1 - Champions League

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Copenhagen vs Bayer Leverkusen
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Club Brugge vs Monaco
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-

Dự đoán tỷ số Cúp C1: Man City tiếp đà thăng hoa, Barca cẩn thận sảy chân

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26 Nhận định bóng đá Manchester City
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(2h, 19/9, lượt 1 vòng bảng Champions League) Man City nhiều khả năng sẽ tiếp đà thăng hoa trong khi Barcelona dễ "sa lầy" trước Newcastle.

  

Newcastle - Barcelona, 2h, 19/9, lượt 1 vòng bảng Champions League

Theo yêu cầu của Barcelona, đội bóng này sẽ thi đấu trên sân khách ở lượt một của Champions League để chờ SVĐ Nou Camp sửa chữa xong. Đối thủ đầu tiên của đội bóng xứ Catalunya không hề dễ chịu. Đó là Newcastle, một trong những đại diện tới từ Anh.

Newcastle đối đầu với Barcelona

Newcastle đối đầu với Barcelona

So về mặt truyền thống, "Chích chòe" rõ ràng không thể so sánh tầm vóc với Barcelona. Tuy nhiên, người hâm mộ có nhiều lý do để chờ đợi trận đấu này. Thứ nhất, đó là sự lớn mạnh của Newcastle trong những năm gần đây. Đội chủ sân St James’ Park đang có đội hình khá chất lượng đặc biệt là ở tuyến giữa.

Bruno Guimaraes và Joelinton có thể hình, thể lực và khả năng pressing cực tốt. Hàng tiền vệ của Barcelona lúc này khá "mỏng cơm" và cũng không có những nhân tố tốt nhất. Liệu họ có vượt qua được sự quyết liệt của cặp đôi tới từ Brazil?

Thứ hai, Newcastle sẽ muốn chơi bóng bổng khi họ có chuyên gia tạt cánh Trippier và một "cây sào" trong vòng cấm mang tên Woltemade. Tân binh người Đức vừa ghi dấu ấn tại Ngoại hạng Anh bằng một cú đánh đầu. Liệu Eric Garcia và Cubarsi, hai trung vệ có phần nhỏ con của Barcelona có chống được bài đánh này?

Thêm vào đó, Barcelona sẽ không có sự phục vụ của Lamine Yamal. Rashford nhiều khả năng sẽ được lựa chọn đá chính. Tuy nhiên, khả năng gây đột biến của cầu thủ này sẽ bị đặt dấu hỏi lớn.

Tất nhiên, Barcelona vẫn được đánh giá cao hơn nhưng Newcastle không phải là không có cơ hội giành điểm trong trận đấu này.

Dự đoán tỉ số: Newcastle 2-2 Barcelona

Đội hình dự kiến

Newcastle: Pope, Livramento, Burn, Schar, Trippier, Joelinton, Tonali, Bruno Guimaraes, Barnes, Woltemade, Murphy

Barcelona: Joan Garcia, Kounde, Eric, Cubarsi, Martin, Pedri, De Jong, Olmo, Lopez, Raphinha, Lewandowski

Man City - Napoli, 2h, 19/9, lượt 1 vòng bảng Champions League

Cuối tuần trước, Man City vừa giành chiến thắng khá dễ dàng trước "hàng xóm" Man United tại Ngoại hạng Anh. Đó là lời cảnh báo Pep Guardiola muốn gửi tới Napoli, đối thủ đầu tiên tại Champions League.

De Bruyne trở lại sân Etihad nhưng trong màu áo Napoli

De Bruyne trở lại sân Etihad nhưng trong màu áo Napoli

Nhà vô địch nước Ý cũng đang có phong độ cực cao khi toàn thắng 3 vòng đầu tiên của Serie A, ghi 6 bàn và chỉ để lọt lưới một lần. Mặc dù chân sút chủ lực Romelu Lukaku chấn thương nhưng Hojlund hay McTominay vẫn gánh vác được trọng trách ghi bàn.

Một điểm thú vị là tân binh của đội bóng thành Naples, Kevin De Bruyne có dịp trở lại sân Etihad sau vài tháng chia tay. Tiền vệ người Bỉ từng là một trong những người quan trọng nhất tại đây. Thế nhưng, tuổi tác khiến cho Pep Guardiola không thể giữ cậu học trò ở lại. Nếu De Bruyne giúp Napoli phá lưới Man City, đó sẽ là màn trở lại đầy ngọt ngào.

Tất nhiên, điều đó không hề dễ dàng. Man City đang chơi tốt dần lên với sự trở lại của Rodri. Tân binh Reijnders cũng đang hòa nhập tốt và quan trọng hơn hết, Haaland đang có phong độ cao. Tiền đạo người Na Uy sẽ là mối nguy hiểm thật sự cho hàng phòng ngự Napoli.

Dự đoán tỉ số: Man City 3-1 Napoli

Đội hình dự kiến

Man City: Donnarumma, Khusanov, Dias, Gvardiol, O'Relly, Rodri, Reijnders, Silva, Foden, Doku, Haaland

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Beukama, Buongiorno, Spinazzola, Lobotka, Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay, Hojlund

8

Arsenal - Man City 21.09

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Manchester City
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 21/09
Thể lệ
Đội "tí hon" đi vào lịch sử ở Cúp C1: Tổng thống chúc mừng, bỏ túi 645 tỷ đồng
Đội "tí hon" đi vào lịch sử ở Cúp C1: Tổng thống chúc mừng, bỏ túi 645 tỷ đồng

Tổng thống Azerbaijan, Ilham Aliyev, đã đăng tải thông điệp trên mạng xã hội để chúc mừng chiến thắng lịch sử của Qarabag trước Benfica ở lượt trận mở...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-18/09/2025 03:57 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Cup C1 - Champions League 2025/26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN