Anh kêu gọi luật mới sau cái chết thương tâm của cựu sao trẻ Arsenal

Cựu sao trẻ Arsenal – Billy Vigar tử vong ở tuổi 21 do va chạm với bức tường bê tông.

Cựu sao trẻ Arsenal – Billy Vigar tử vong ở tuổi 21 do va chạm với bức tường bê tông trong một trận đấu.

Tiền đạo của Chichester City gặp chấn thương sọ não nghiêm trọng hôm thứ Bảy tuần trước và được đặt vào trạng thái hôn mê nhân tạo, đã trải qua phẫu thuật nhưng các bác sĩ không thể cứu sống anh. Vigar qua đời hôm 25-9, để lại niềm tiếc thương trong làng bóng đá Anh.

Trận đấu diễn ra trên sân Wingate & Finchley, quận Barnet, London, nơi có bức tường gạch chạy sát đường biên. Vigar đã đập đầu vào tường sau nỗ lực cứu bóng không đi khỏi đường biên.

Chỉ mới tháng trước, một phần tường bê tông phía sau khung thành từng sụp xuống, khiến Chủ tịch CLB Aron Sharpe chỉ trích nhóm CĐV Dulwich Hamlet.

Người hâm mộ cho rằng cái chết của cựu sao trẻ Arsenal hoàn toàn có thể tránh được. Ngay tối thứ Năm, chỉ vài giờ sau khi Chichester xác nhận tin buồn, bản kiến nghị mang tên “Vigar’s Law” trên trang Change.org – kêu gọi cấm các bức tường gạch xung quanh sân bóng – đã nhận hơn 1.000 chữ ký.

Sân Wingate và Finchley có một bức tường chắn gió gần sân.

Nội dung bản kiến nghị viết: “Chúng tôi những người yêu bóng đá, khẩn thiết kêu gọi loại bỏ tường gạch và các vật cứng, cố định khỏi khu vực quanh sân cỏ. Cái chết của Billy không phải là sự việc đơn lẻ – vô số cầu thủ ở mọi cấp độ đã gặp chấn thương nặng, từ gãy xương, chấn động não đến tổn thương vĩnh viễn vì những rào cản nguy hiểm này. Nhiều sân, đặc biệt ở bóng đá phong trào và cộng đồng, vẫn được bao quanh bởi tường gạch chỉ cách đường biên vài mét. Chúng không phục vụ mục đích thể thao thiết yếu nào mà lại tạo ra mối nguy hiểm rõ ràng và có thể tránh được”.

Bản kiến nghị cũng nhấn mạnh các CLB, hội đồng địa phương và cơ quan thể thao có nghĩa vụ pháp lý và đạo đức trong việc đảm bảo môi trường an toàn. “Cái chết của Billy Vigar phải là lần cuối. Chúng ta nợ cậu ấy – và tất cả những người ra sân chơi bóng – sự an toàn để không còn thảm kịch vô nghĩa nào nữa”, bản kiến nghị viết thêm.

Bên ngoài sân của Chichester, người hâm mộ đã đặt hoa tưởng niệm cựu sao trẻ Arsenal. Trong khi trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ nỗi đau: “Thật kinh hoàng. Hy vọng di sản của Billy là sự thay đổi vĩnh viễn về các biện pháp an toàn trên sân bóng khắp cả nước”.

Người hâm mộ đặt hoa tưởng niệm Billy Vigar.

Một người khác viết: “Thật khủng khiếp khi một chàng trai 21 tuổi ra sân chơi bóng rồi mất mạng. Những bức tường này phải bị gỡ bỏ hoặc bọc đệm. Đây là bi kịch có thể phòng tránh được”.

Một số ý kiến khác thì kêu gọi FA thay đổi quy định, cấm sử dụng tường gạch làm hàng rào quanh sân.

Trước đó vào năm 2022, cầu thủ Alex Fletcher của Bath City từng bị chấn thương sọ nặng sau khi va vào biển quảng cáo bê tông, phải phẫu thuật khẩn cấp nhưng may mắn sống sót.

Trong khi đó, các CLB hạng dưới lập luận rằng tường giúp kiểm soát khán giả khi thiếu nhân lực an ninh, và chi phí tháo dỡ cũng rất lớn.

Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) gửi lời chia buồn: “Chúng tôi vô cùng đau buồn trước tin Billy Vigar qua đời. Xin gửi lời chia sẻ tới gia đình, bạn bè và CLB Chichester City trong giai đoạn khó khăn này”.

Billy Vigar trưởng thành từ học viện Hale End của Arsenal, gia nhập từ năm 14 tuổi, ký học bổng năm 2020 và hợp đồng chuyên nghiệp năm 2022. Anh từng thi đấu cho đội U21 ở Premier League 2 và EFL Trophy, trước khi rời Arsenal năm ngoái để khoác áo Hastings United rồi chuyển sang Chichester mùa hè vừa qua.

Gia đình cầu thủ cho biết: “Sau ca phẫu thuật, chúng tôi đã hy vọng nhưng chấn thương quá nặng. Billy đã ra đi khi đang chơi môn thể thao mà cậu yêu thích. Gia đình vô cùng đau đớn”.

Các CLB cũ như Arsenal, Derby County, Eastbourne Borough và Hastings United đều gửi thông điệp tiếc thương.

Cựu sao trẻ Arsenal được CLB khẳng định: “Billy không chỉ là cầu thủ tài năng mà còn là một chàng trai được đồng đội và HLV yêu mến”.