Solskjaer sắp trở lại MU: Điểm yếu cố hữu, tín hiệu không lành cho "Quỷ đỏ"?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Hàn Quốc vs U23 Iran
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
U23 Nhật Bản vs U23 Syria
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Uzbekistan vs U23 Lebanon
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Qatar vs U23 UAE
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Everton vs Wolverhampton Wanderers
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Brentford vs Sunderland
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Parma vs Inter Milan
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Newcastle United vs Leeds United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Burnley vs Manchester United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
U23 Australia vs U23 Thái Lan
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
U23 Iraq vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Milan vs Genoa
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
U23 Kyrgyzstan vs U23 Việt Nam
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Jordan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Nhật Bản
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Iran vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Syria vs U23 Qatar
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Solskjaer sắp trở lại MU: Điểm yếu cố hữu, tín hiệu không lành cho "Quỷ đỏ"?

Sự kiện: Manchester United HLV Ole Gunnar Solskjaer

Ole Gunnar Solskjaer sắp trở lại tạm quyền dẫn dắt MU, và những điểm yếu cũ của HLV này dường như vẫn chưa thay đổi.

   

Ole Gunnar Solskjaer đang chuẩn bị trở lại MU để tạm quyền huấn luyện đội bóng. MU đã quyết định sẽ chưa vội tìm một HLV trưởng toàn thời gian cho tới hết mùa giải, và Solskjaer đang được cân nhắc để nắm đội trong thời điểm hiện tại sau khi Ruben Amorim bị sa thải.

Solskjaer sắp trở lại dẫn dắt MU

Solskjaer sắp trở lại dẫn dắt MU

Chỉ là tạm quyền nên Solskjaer có lẽ sẽ mang lại những hình ảnh quen thuộc trở lại với MU trong phần còn lại của mùa giải. Đó có thể là những pha tấn công tốc độ cao và táo bạo, và khả năng đánh bại được các đội mạnh, nhưng bên cạnh đó sẽ là những điểm yếu cố hữu đã được nhắc đến từ nhiệm kỳ trước của HLV người Na Uy.

Đối mạnh, ta cũng mạnh – Đối yếu, ta yếu hơn

Cách đây gần 1 năm, Solskjaer đã gây chú ý khi đến dẫn dắt Besiktas ở giữa mùa giải và phần nào cải thiện vị trí của đội bóng này. Họ đang đứng thứ 6 trên BXH giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ trước khi sa thải HLV và đưa Solskjaer lên thay, kết thúc mùa Besiktas ngoi lên được thứ 4 nhưng bị bỏ xa tới 20 điểm so với top 2, trong khi đua vô địch luôn là mục tiêu của CLB này.

Đáng nói là Besiktas của Solskjaer thắng các đội mạnh rất nhiều, họ hạ cả nhà vô địch Galatasaray lẫn Fenerbahce của Jose Mourinho. Nhưng khi gặp những đối thủ yếu hơn thì hòa hoặc thua. Thậm chí trận thua Konyaspor 0-1 cách đây 9 tháng, khi Konya kết thúc trận đấu với chỉ 9 người, đã rung tiếng chuông cảnh báo cho các lãnh đạo Besiktas.

Konyaspor với 9 người trên sân (thẻ đỏ đầu tiên ở phút 27, thẻ đỏ thứ 2 ở phút 64) vẫn hạ Besiktas 1-0 hồi tháng 3/2025

Konyaspor với 9 người trên sân (thẻ đỏ đầu tiên ở phút 27, thẻ đỏ thứ 2 ở phút 64) vẫn hạ Besiktas 1-0 hồi tháng 3/2025

Rốt cuộc các sếp Besiktas không học được gì từ điều đó, và Solskjaer sang mùa 2025/26 chật vật vô cùng ở đấu trường châu Âu trước khi bị sa thải (Besiktas ra quyết định khi họ mới chỉ đá 1 vòng ở giải trong nước). Solskjaer xếp đặt cho các học trò đá phòng ngự phản công nhanh thì ổn và đấu pháp đó hợp khi gặp các đội mạnh hơn, nhưng gặp các đội yếu hơn thì bế tắc, câu chuyện đó đã quá quen thuộc với các fan MU ở nhiệm kỳ đầu tiên của ông.

Thay người dở

Solskjaer dù có thể có ý tưởng trong cách chơi, nhưng phương án 2 của ông là gì là điều fan MU những năm ông nắm đội luôn thắc mắc. Cả 90 phút trận chung kết Europa League 2021 không một lần thay người đã khiến Solskjaer bị dư luận “tế” sau thất bại trước Villarreal.

Dường như có một sự thiếu tin tưởng từ Solskjaer dành cho các cầu thủ dự bị, nhưng theo lối suy nghĩ “vì phương án B không hay bằng phương án A nên B không xứng thay A ở cùng vị trí”. Nói cách khác, Solskjaer không định thay đổi sơ đồ của mình nên nếu thay ai là thay một cách máy móc, cầu thủ dự bị vào đá thay nhưng vẫn cùng vị trí.

MU mất 100 phút trong trận chung kết Europa League 2021 để thay người lần đầu, và rồi thua Villarreal trong loạt luân lưu

MU mất 100 phút trong trận chung kết Europa League 2021 để thay người lần đầu, và rồi thua Villarreal trong loạt luân lưu

Không phải là Solskjaer không thử nghiệm sơ đồ mới, ông đã từng thử cả sơ đồ 3 hậu vệ ở MU nhưng chỉ trong một số trận nhất định (đặc biệt là màn ngược dòng trước PSG ở Cúp C1 năm 2019). Chúng ta sẽ gần như không thấy Solskjaer bỏ một tiền đạo để tăng 1 tiền vệ, ở MU trước đây là như vậy và sang Besiktas cũng không có gì thay đổi.

Những điểm yếu này không mới, và quá trình huấn luyện của Solskjaer cho thấy có vẻ ông chưa có gì thay đổi theo hướng tích cực. Nhưng MU xem ra đã chọn ông để tạm quyền tới hết mùa nên đó là những gì fan MU sẽ phải chấp nhận, chứ bây giờ họ có lựa chọn nào khác?

8

U23 Saudi Arabia - U23 Việt Nam 12.01

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

U23 Saudi Arabia
U23 Việt Nam
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 12/01
Thể lệ
MU chính thức đàm phán với HLV Solskjaer, ra mắt ở derby Manchester?
MU chính thức đàm phán với HLV Solskjaer, ra mắt ở derby Manchester?

Solskjaer đang đứng trước cơ hội trở lại MU sau khi giành lợi thế trong cuộc đua tới ghế HLV tạm quyền của "Quỷ đỏ".

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-07/01/2026 14:52 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Manchester United Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN