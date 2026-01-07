Solskjaer sắp trở lại MU: Điểm yếu cố hữu, tín hiệu không lành cho "Quỷ đỏ"?

Ole Gunnar Solskjaer đang chuẩn bị trở lại MU để tạm quyền huấn luyện đội bóng. MU đã quyết định sẽ chưa vội tìm một HLV trưởng toàn thời gian cho tới hết mùa giải, và Solskjaer đang được cân nhắc để nắm đội trong thời điểm hiện tại sau khi Ruben Amorim bị sa thải.

Solskjaer sắp trở lại dẫn dắt MU

Chỉ là tạm quyền nên Solskjaer có lẽ sẽ mang lại những hình ảnh quen thuộc trở lại với MU trong phần còn lại của mùa giải. Đó có thể là những pha tấn công tốc độ cao và táo bạo, và khả năng đánh bại được các đội mạnh, nhưng bên cạnh đó sẽ là những điểm yếu cố hữu đã được nhắc đến từ nhiệm kỳ trước của HLV người Na Uy.

Đối mạnh, ta cũng mạnh – Đối yếu, ta yếu hơn

Cách đây gần 1 năm, Solskjaer đã gây chú ý khi đến dẫn dắt Besiktas ở giữa mùa giải và phần nào cải thiện vị trí của đội bóng này. Họ đang đứng thứ 6 trên BXH giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ trước khi sa thải HLV và đưa Solskjaer lên thay, kết thúc mùa Besiktas ngoi lên được thứ 4 nhưng bị bỏ xa tới 20 điểm so với top 2, trong khi đua vô địch luôn là mục tiêu của CLB này.

Đáng nói là Besiktas của Solskjaer thắng các đội mạnh rất nhiều, họ hạ cả nhà vô địch Galatasaray lẫn Fenerbahce của Jose Mourinho. Nhưng khi gặp những đối thủ yếu hơn thì hòa hoặc thua. Thậm chí trận thua Konyaspor 0-1 cách đây 9 tháng, khi Konya kết thúc trận đấu với chỉ 9 người, đã rung tiếng chuông cảnh báo cho các lãnh đạo Besiktas.

Konyaspor với 9 người trên sân (thẻ đỏ đầu tiên ở phút 27, thẻ đỏ thứ 2 ở phút 64) vẫn hạ Besiktas 1-0 hồi tháng 3/2025

Rốt cuộc các sếp Besiktas không học được gì từ điều đó, và Solskjaer sang mùa 2025/26 chật vật vô cùng ở đấu trường châu Âu trước khi bị sa thải (Besiktas ra quyết định khi họ mới chỉ đá 1 vòng ở giải trong nước). Solskjaer xếp đặt cho các học trò đá phòng ngự phản công nhanh thì ổn và đấu pháp đó hợp khi gặp các đội mạnh hơn, nhưng gặp các đội yếu hơn thì bế tắc, câu chuyện đó đã quá quen thuộc với các fan MU ở nhiệm kỳ đầu tiên của ông.

Thay người dở

Solskjaer dù có thể có ý tưởng trong cách chơi, nhưng phương án 2 của ông là gì là điều fan MU những năm ông nắm đội luôn thắc mắc. Cả 90 phút trận chung kết Europa League 2021 không một lần thay người đã khiến Solskjaer bị dư luận “tế” sau thất bại trước Villarreal.

Dường như có một sự thiếu tin tưởng từ Solskjaer dành cho các cầu thủ dự bị, nhưng theo lối suy nghĩ “vì phương án B không hay bằng phương án A nên B không xứng thay A ở cùng vị trí”. Nói cách khác, Solskjaer không định thay đổi sơ đồ của mình nên nếu thay ai là thay một cách máy móc, cầu thủ dự bị vào đá thay nhưng vẫn cùng vị trí.

MU mất 100 phút trong trận chung kết Europa League 2021 để thay người lần đầu, và rồi thua Villarreal trong loạt luân lưu

Không phải là Solskjaer không thử nghiệm sơ đồ mới, ông đã từng thử cả sơ đồ 3 hậu vệ ở MU nhưng chỉ trong một số trận nhất định (đặc biệt là màn ngược dòng trước PSG ở Cúp C1 năm 2019). Chúng ta sẽ gần như không thấy Solskjaer bỏ một tiền đạo để tăng 1 tiền vệ, ở MU trước đây là như vậy và sang Besiktas cũng không có gì thay đổi.

Những điểm yếu này không mới, và quá trình huấn luyện của Solskjaer cho thấy có vẻ ông chưa có gì thay đổi theo hướng tích cực. Nhưng MU xem ra đã chọn ông để tạm quyền tới hết mùa nên đó là những gì fan MU sẽ phải chấp nhận, chứ bây giờ họ có lựa chọn nào khác?