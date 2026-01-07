Tân HLV Chelsea chưa ra mắt đã bị xử phạt, từng viết thư chê TT Donald Trump

HLV Liam Rosenior chỉ còn chờ ra mắt Chelsea sau khi ông này đồng ý chuyển về London dẫn dắt đội chủ sân Stamford Bridge. Nhà cầm quân này đang dẫn dắt Strasbourg ở Ligue 1 nhưng sẽ trở về Anh để thay thế Enzo Maresca vừa bị sa thải đầu năm mới 2026.

HLV Liam Rosenior

Tuy nhiên trong khi Rosenior còn chưa có buổi tập nào cho CLB mới, vị HLV này đã bị… xử phạt giao thông. Theo các hãng tin tại Anh, Rosenior đã bị phạt vì chạy xe quá tốc độ, vụ việc xảy ra hồi tháng 7/2025 ở Derbyshire và Rosenior đã được cho cơ hội không bị xử hình sự với điều kiện dự một khóa giáo dục về an toàn giao thông.

Mặc dù khóa này đã được xếp lịch để Rosenior tiện đến dự mà không ảnh hưởng đến công việc, ông này lại lỡ hẹn do chuyến bay về Anh bị hoãn do sương mù quá dày. Rosenior sau khi về Anh đã phải giải trình với cơ quan công lực rằng ông đã phải chờ chuyến bay kế tiếp chậm hơn chuyến đầu tới 1 ngày.

Vụ lái xe ẩu diễn ra hồi tháng 7 nhưng phải tới ngày 2/1 vừa qua tòa án mới tuyên phạt Rosenior, ông phải đóng tiền phạt vào khoảng hơn 1.000 bảng.

Rosenior vừa ký hợp đồng 6 năm rưỡi với Chelsea và sẽ dự khán trận đấu gặp Fulham vào đêm nay (2h30, 8/1). Công việc của vị HLV 41 tuổi sẽ bắt đầu sau đó và trận đầu tiên ông dẫn dắt sẽ là gặp Charlton ở vòng 3 FA Cup (3h, 11/1). Mục tiêu của Chelsea dành cho HLV Rosenior trong phần còn lại của mùa giải là cố gắng lọt vào nhóm dự Champions League mùa sau.

Lá thư mở của Rosenior dành cho Donald Trump trên tờ The Guardian, tháng 6/2020

Các fan Chelsea đang rất tò mò về HLV mới nên vụ lái xe vượt quá tốc độ không phải là chuyện duy nhất họ đào được về HLV Rosenior. Mới đây các fan còn phát hiện ra một bức thư mở của ông gửi cho tờ The Guardian hồi năm 2020, chỉ trích Donald Trump là một kẻ phân biệt chủng tộc, một “con sói mặc quần áo sói chứ không cần đội lốt cừu như những người tiền nhiệm” (Rosenior có con gái đang là công dân Mỹ).