Con trai lực sĩ huyền thoại Lý Đức sở hữu thể hình vạm vỡ, hổ phụ sinh hổ tử

Nhắc đến thể hình Việt Nam, Lý Đức là cái tên gần như không thể thay thế. Cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000, “Lực sĩ vàng” liên tục thống trị các đấu trường khu vực với chuỗi thành tích đáng nể, 7 lần liên tiếp vô địch châu Á giai đoạn 1997-2003, HCV ASIAD 14 tại Busan và hạng 4 thế giới năm 1999.

Lý Đức (bên trái) thời trẻ và con trai Lý Phát (bên phải) hiện tại

Sức ảnh hưởng của Lý Đức lớn đến mức câu nói “khỏe như Lý Đức” từng trở thành cách ví von quen thuộc, gắn với hình ảnh một biểu trưng về sức mạnh và thể hình của người Việt.

Sau khi nghỉ thi đấu đỉnh cao, chuyển sang công tác huấn luyện và dành thời gian chăm sóc gia đình, người hâm mộ từng nghĩ hào quang của gia đình Lý Đức sẽ dừng lại. Nhưng giờ đây, hành trình mới đang được viết tiếp trên đất Mỹ bởi chính con trai lớn của ông, Lý Phát, hay còn được biết đến với tên Bryan Ly.

“Gen trội” của Bryan Ly: Khi hổ phụ sinh hổ tử

Trái với những đồn đoán rằng con trai của huyền thoại thể hình có thể chọn cuộc sống hoàn toàn khác xa tạ sắt, Lý Phát lại âm thầm nối nghiệp cha và đang cho thấy những dấu ấn đầy ấn tượng.

Sinh năm 1999, sau thời gian dài học tập và sinh sống ở nước ngoài, Bryan Ly giờ đây đã sở hữu vóc dáng của một “gã khổng lồ cơ bắp” thế hệ mới.

Mới đây, cộng đồng yêu thể hình Việt Nam chú ý tới đoạn video ghi lại khoảnh khắc Bryan Ly bước lên sàn đấu quốc tế. Anh vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký để giành giải nhất, đồng thời đoạt HCV tại cuộc thi Natural Muscle Mayhem ở California, Mỹ.

Trên bục vinh quang, Bryan Ly gây ấn tượng với thể hình cân đối và nổi bật. Anh sở hữu chiều cao lý tưởng, khung xương vững chãi, bờ vai rộng cùng những khối cơ bắp cuồn cuộn, cắt nét rõ ràng. Đặc biệt, đôi bắp tay đồ sộ khiến nhiều người không khỏi liên tưởng tới người cha huyền thoại.

Đỉnh cao của kỷ luật: Sân chơi thể hình tự nhiên

Chiến thắng của Bryan Ly càng đáng chú ý khi Natural Muscle Mayhem là sân chơi thuộc hệ thống Natural Bodybuilding, nơi các vận động viên phải tuân thủ những quy định nghiêm ngặt về kiểm tra doping và chất kích thích.

Để chạm tay vào vị trí cao nhất, chàng trai sinh năm 1999 phải trải qua quá trình tập luyện khắc nghiệt cùng chế độ dinh dưỡng được xây dựng trên nền tảng kỷ luật thép, không dựa vào những chất hỗ trợ tăng cơ nhanh.

Sự nghiêm túc trong tập luyện cũng là một trong những giá trị đáng chú ý mà Bryan Ly được thừa hưởng từ cha. Với Lý Đức, thành công trên sàn đấu không chỉ đến từ hình thể mà còn là kết quả của sự kiên trì, kỷ luật và một quá trình khổ luyện lâu dài.

Phía sau thành công của Lý Phát luôn có hình bóng của người cha huyền thoại Lý Đức

Sự hậu thuẫn thầm lặng từ “lực sĩ vàng”

Phía sau hình thể ấn tượng và chiếc cúp vô địch của Bryan Ly trên đất Mỹ là sự định hướng âm thầm từ người thầy đặc biệt nhất trong cuộc đời anh, bố Lý Đức.

Với hàng chục năm chinh chiến trên các đấu trường quốc tế, cựu vương châu Á có đủ kinh nghiệm để truyền lại cho con trai những bài học quý giá, từ kỹ thuật siết cơ, cách phân bổ bài tập cho tới tư duy về dinh dưỡng và rèn luyện thể chất.

Sự tỏa sáng của Bryan Ly mang đến niềm tự hào cho gia đình Lý Đức mà còn tiếp thêm cảm hứng cho những người yêu thể hình tại Việt Nam.