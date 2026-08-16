Nhận định bóng đá Malaysia - Việt Nam: Quyết tạo lợi thế trên sân khách (Bán kết AFF Cup)

Nhà đương kim vô địch hướng tới lợi thế tại Kuala Lumpur

ĐT Việt Nam bước vào bán kết AFF Cup 2026 với vị trí nhất bảng A, giành 10 điểm sau 4 trận bất bại. Thầy trò HLV Kim Sang Sik thắng Lào, Indonesia, Campuchia và hòa Philippines, qua đó duy trì phong độ ổn định trên hành trình bảo vệ chức vô địch.

Quang Hải và đồng đội muốn tạo lợi thế trên sân của Malaysia.

Trong khi Malaysia đứng nhì bảng B với 9 điểm, sau 3 chiến thắng trước Myanmar, Lào, Philippines và thất bại trước Thái Lan. Đội chủ nhà không có quá trình chuẩn bị thuận lợi khi AFF Cup 2026 không nằm trong FIFA Days, khiến họ gặp khó khăn trong việc tập trung lực lượng và phải sử dụng nhiều cầu thủ trẻ.

Sân nhà là lợi thế đáng kể với Malaysia. Họ muốn giành kết quả tốt tại Kuala Lumpur trước khi làm khách ở trận lượt về ngày 19/8. Tuy nhiên, ĐT Việt Nam cũng có cơ sở để hướng tới chiến thắng và tạo lợi thế trước màn tái đấu ở Mỹ Đình.

Xuân Son là điểm tựa trên hàng công

Cách đây 5 tháng, Việt Nam đánh bại Malaysia 3-1 tại Thiên Trường ở vòng loại Asian Cup 2027. Duy Mạnh mở tỷ số, trước khi Xuân Son lập cú đúp giúp đội chủ nhà giành chiến thắng trên sân vận động Thiên Trường. Xuân Son hiện đã hoàn toàn bình phục và tiếp tục là mũi nhọn đáng chú ý nhất của Việt Nam tại AFF Cup 2026. Khả năng càn lướt, chọn vị trí và dứt điểm của tiền đạo sinh năm 1997 gốc Brazil sẽ là bài toán lớn với hàng thủ Malaysia.

Bên cạnh Xuân Son, HLV Kim Sang Sik còn có nhiều phương án tấn công như Quang Hải, Tài Lộc, Hoàng Hên, Hai Long và Đình Bắc. Việc chủ động xoay vòng ở vòng bảng cũng giúp nhiều trụ cột duy trì thể trạng tốt trước khi ĐT Việt Nam bước vào vòng bán kết.

Malaysia lại gặp vấn đề về nhân sự. Tiền vệ Wan Kuzain đã phải trở về Mỹ theo yêu cầu của CLB Sporting JAX, trong khi một số cầu thủ quan trọng khác cũng có nguy cơ vắng mặt. Vì thế, Paulo Josue sẽ tiếp tục là niềm hy vọng lớn của đội chủ nhà. Tiền đạo nhập tịch người Brazil nổi bật ở vòng bảng và đặc biệt nguy hiểm trong những pha chuyển trạng thái.

Không được phép chủ quan

ĐT Việt Nam được đánh giá cao hơn chủ nhà nhưng không thể chủ quan khi phải chơi trên sân khách. Malaysia nhiều khả năng sẽ ưu tiên phòng ngự chắc chắn, chờ cơ hội phản công với tốc độ của các cầu thủ tấn công.

Đây là điều HLV Kim Sang Sik cần lưu ý bởi Việt Nam từng gặp khó khi phải chủ động áp đặt trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Các trận đấu với Singapore và Campuchia ở vòng bảng là minh chứng. Lịch sử cũng đang ủng hộ Việt Nam khi đội bóng áo đỏ thắng 17, hòa 3 và thua 5 trong 25 lần đối đầu Malaysia. Ở cuộc chạm trán gần nhất, Việt Nam cũng giành chiến thắng 3-1.

Dù vậy, mục tiêu quan trọng nhất của thầy trò HLV Kim Sang Sik là kiểm soát tốt trận đấu, hạn chế sai lầm và tạo lợi thế trước lượt về. Với lực lượng, phong độ và sự trở lại của Xuân Son, Việt Nam có đủ cơ sở để hướng tới một kết quả tích cực tại Kuala Lumpur.

Dự đoán ĐT Việt Nam thắng Malaysia với tỉ số 3-1

Đội hình dự kiến ĐT Việt Nam: Patrik Lê Giang, Trương Tiến Anh, Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Văn Vĩ, Nguyễn Tài Lộc, Nguyễn Hoàng Đức, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Đình Bắc.