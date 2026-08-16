ĐT Malaysia dựa vào 3 điểm tựa nào để hy vọng thắng ĐT Việt Nam?

ĐT Malaysia có “vũ khí” gì để quyết tạo bất ngờ trước ĐT Việt Nam?

ĐT Malaysia sẽ chạm trán ĐT Việt Nam tại vòng bán kết ASEAN Cup 2026. Trận bán kết lượt đi diễn ra trên sân Kuala Lumpur vào ngày 16/8. Với tư cách chủ nhà, ĐT Malaysia đang thể hiện quyết tâm rất lớn trong việc giành kết quả tốt để tạo lợi thế trước trận lượt về trên sân Mỹ Đình vào ngày 19/8.

Xét về lực lượng hiện tại, ĐT Malaysia lép vế khá nhiều so với ĐT Việt Nam. Sau sự cố sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch không đúng quy định (điển hình chính là ở trận đấu gặp ĐT Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027), ĐT Malaysia và LĐBĐ Malaysia đã phải trả giá đắt với những án phạt nghiêm khắc.

HLV Tan Cheng Hoe và ĐT Malaysia rất quyết tâm khi đối đầu ĐT Việt Nam. Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

ĐT Malaysia tham dự ASEAN Cup 2026 với nhiều cầu thủ trẻ, được dẫn dắt bởi HLV tạm quyền Tan Cheng Hoe. Một số cầu thủ dày dạn kinh nghiệm đã rất nỗ lực thể hiện vai trò gắn kết cả về chuyên môn lẫn tinh thần với lứa đàn em, góp công giúp ĐT Malaysia vượt qua vòng bảng khi có 3 trận thắng, 1 trận thua, đứng nhì bảng B sau ĐT Thái Lan.

Trước thềm trận bán kết lượt đi, HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận ĐT Malaysia yếu hơn ĐT Việt Nam nếu đặt lên bàn cân so sánh về năng lực chuyên môn. Tuy nhiên, chiến lược gia kỳ cựu này cũng khẳng định, ĐT Malaysia vẫn có những yếu tố cần thiết để quyết tâm tạo nên nhiều khó khăn cho ĐT Việt Nam.

Điểm tựa đầu tiên của ĐT Malaysia là lợi thế sân nhà. Tại sân Kuala Lumpur, ĐT Malaysia đã thắng cả 2 trận đã đấu tại vòng bảng trước ĐT Lào và ĐT Philippines, ghi tổng cộng 5 bàn thắng và chưa để thủng lưới bàn nào. Mặt cỏ sân Kuala Lumpur cũng mang đến những bất lợi nhất định cho ĐT Việt Nam và đây là điều ĐT Malaysia kỳ vọng sẽ khai thác được để có được lối chơi mạnh mẽ hơn.

Điểm mạnh thứ hai của ĐT Malaysia là nền tảng thể lực khá sung mãn để tạo được sự quyết liệt khi thi đấu. ĐT Malaysia mỗi khi không kiểm soát bóng đều nhanh chóng tổ chức phòng ngự chặt chẽ rồi chuyển trạng thái sang việc đá rát, không ngại va chạm để khiến đối thủ trở nên vội vã khi triển khai các tình huống lên bóng. Mỗi khi đạt được mục tiêu trong việc tranh chấp và giành lại bóng, ĐT Malaysia rất chủ động chú trọng vào phương án đánh biên, vốn là đấu pháp được họ kiên trì áp dụng ở vòng bảng và đạt hiệu quả tốt.

Sân nhà được coi là điểm tựa đáng kể với ĐT Malaysia. Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Điểm thứ ba để ĐT Malaysia tin rằng sẽ biến thành sức mạnh cho họ là tinh thần thi đấu. Cầu thủ Faisal Halim đã nhấn mạnh, ĐT Việt Nam dù được coi là mạnh hơn nhưng ĐT Malaysia không hề e ngại. Tiền vệ Afiq Fazail thậm chí còn tỏ ra vô cùng tự tin khi khẳng định ĐT Malaysia sẽ thắng 2-0 ở trận bán kết lượt đi.

Những gì ĐT Malaysia thể hiện trong quá trình chuẩn bị cho thấy họ đang nỗ lực ở mức tối đa để đạt tới trạng thái hoàn hảo nhất có thể. Nhưng ĐT Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik chắc chắn có đủ kinh nghiệm và bản lĩnh để biết cách vượt qua mọi áp lực nhằm hướng tới khả năng đánh bại đối phương ngay trên sân khách.

Đến lúc này, HLV Kim Sang-sik đang sở hữu thành tích 22 trận bất bại liên tiếp (trong các trận đấu chính thức) cùng ĐT Việt Nam. Chính vì vậy, nhà ĐKVĐ hoàn toàn có thể khai thác triệt để những sai sót của ĐT Malaysia để có thể chơi tốt và vững tiến trên chặng đường bảo vệ ngôi vương.