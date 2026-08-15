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ĐT Việt Nam tập trên sân cỏ lạ ở Malaysia, thầy Kim & Xuân Son cảnh báo

Sự kiện: Đại chiến Malaysia - Việt Nam Bóng đá Malaysia Đội tuyển Việt Nam

Bên cạnh việc phải làm khách, ĐT Việt Nam sẽ phải đối diện thách thức không nhỏ ở trận bán kết lượt đi AFF Cup gặp Malaysia (20h, 16/8)

   

ĐT Malaysia sẽ đối đầu ĐT Việt Nam ở trận bán kết lượt đi AFF Cup trên sân nhà (20h, 16/8). Do "thánh địa" Bukit Jalil đang sửa chữa, Liên đoàn Bóng đá nước này đã phải chọn Kuala Lumpur làm sân nhà tại giải đấu. Điểm hạn chế của sân này là vẫn sử dụng mặt cỏ lá gừng, cứng và dày so với các mặt cỏ kim mền phẳng, từ đó có thể ảnh hưởng tới lối chơi của ĐT Việt Nam.

Trên hành trình vượt qua vòng bảng, Malaysia thi đấu 2 trận tại sân Kuala Lumpur và có thành tích toàn thắng (4-0 trước Lào, 1-0 trước Philippines). 

Việc thi đấu trên mặt cỏ lá gừng&nbsp;của sân&nbsp;Kuala Lumpur là trở ngại lớn dành cho ĐT Việt Nam

Việc thi đấu trên mặt cỏ lá gừng của sân Kuala Lumpur là trở ngại lớn dành cho ĐT Việt Nam

So với đối thủ được tập luyện, thi đấu thường xuyên trên mặt sân chính, ĐT Việt Nam chỉ có 2 buổi tập để làm quen với mặt cỏ lá gừng. Đây được xem là bất lợi dành cho thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Trong cuộc họp báo trước trận, tiền đạo Nguyễn Xuân Son không ngần ngại chê bai mặt cỏ của sân Kuala Lumpur: "Cá nhân tôi không thích mặt cỏ này lắm, cảm giác như đây là mặt cỏ đời cũ, quá lỗi thời so với bóng đá hiện đại. Trước đây, tôi từng thi đấu ở nhiều sân có điều kiện tương tự, kể cả ở Việt Nam.

Còn trong bóng đá hiện đại, cầu thủ nào cũng mong muốn được chơi trên những mặt sân đạt chuẩn, chất lượng cao nhất. Tuy nhiên, điều này không phải trở ngại vì toàn đội đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng".

Đồng quan điểm với Xuân Son, HLV Kim Sang Sik cho rằng mặt cỏ sân Kuala Lumpur sẽ là thách thức dành cho ĐT Việt Nam. Nhà cầm quân Hàn Quốc cũng yêu cầu các cầu thủ phải nhanh chóng thích nghi với điều kiện mặt sân nếu muốn giành kết quả tốt: "Dù đây mới là trận bán kết lượt đi, việc phải đá trên sân khách đem lại nhiều thách thức. Toàn đội cần nỗ lực rất nhiều và phải thích nghi nhanh với điều kiện mặt cỏ tại đây".

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Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/08/2026 19:55 PM (GMT+7)
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