Đội hình tối ưu của ĐT Việt Nam đấu ĐT Malaysia: Đình Bắc đá trung phong, Xuân Son ngồi dự bị?

Đội hình tối ưu của ĐT Việt Nam đấu ĐT Malaysia: Ai sẽ xuất phát?

Đội hình tối ưu của ĐT Việt Nam đấu ĐT Malaysia sẽ cần đến sự lựa chọn chính xác nhất từ HLV Kim Sang-sik. Trong trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam dù được đánh giá cao hơn về đẳng cấp và chất lượng đội ngũ, nhưng việc phải chơi trên sân khách sẽ mang đến áp lực đáng kể với nhà đương kim vô địch.

ĐT Việt Nam trong 4 trận đấu vòng bảng đã dần có những điều chỉnh về nhân sự, tùy theo từng đối thủ. HLV Kim Sang-sik đã có thử nghiệm khi cần thiết và vào thời điểm quan trọng, ông lại có những quyết định đầy biến hóa khiến đối phương gặp bất ngờ rồi gục ngã.

Hoàng Đức hiện là trụ cột không thể thay thế ở ĐT Việt Nam. Ảnh: Lê Hiếu

Ví dụ điển hình cho tài cầm quân của HLV Kim Sang-sik là khi ông để một số trụ cột tưởng chừng không thể thay thế như đội trưởng Quang Hải, tiền đạo Xuân Son, Hoàng Hên ngồi dự bị trong trận gặp ĐT Indonesia. Thay vào đó, Thành Long, Hai Long, Tài Lộc đá chính khiến ĐT Nam trở nên biến hóa theo chiều hướng không thể đoán định và đã thắng thuyết phục ĐT Indonesia 3-0 ngay trên sân khách.

Trong trận đấu vào 20h00 ngày mai (16/3, giờ Việt Nam), ĐT Việt Nam có lẽ sẽ xuất phát với đội hình gồm nhiều gương mặt được đá chính trong 2 trận gần nhất. ĐT Việt Nam cần sự cân bằng cả về tấn công lẫn phòng ngự để hướng tới kết quả tốt trước trận lượt về trên sân nhà Mỹ Đình nên HLV Kim Sang-sik có thể đặt niềm tin vào các cầu thủ đang đạt điểm rơi phong độ tốt nhất.

Đình Bắc đang có hiệu suất ghi bàn tốt khi dẫn đầu danh sách Vua phá lưới ASEAN Cup 2026. Ảnh: Lê Hiếu

Bắt chính của ĐT Việt Nam gần như chắc chắn vẫn là Lê Giang Patrik. Khi được tạo cơ hội ở ASEAN Cup 2026, thủ môn Việt kiều này đã chơi rất ấn tượng kèm theo sự ổn định cao về phong độ cũng như tinh thần thi đấu giàu quyết tâm.

Với sơ đồ chiến thuật 3-4-3 có lẽ không thay đổi, 3 trung vệ được được tin tưởng rất có thể là Thành Chung, Việt Anh, Xuân Mạnh. Trong 3 trung vệ dày dạn kinh nghiệm này, Thành Chung sẽ chơi trung tâm, Việt Anh chơi lệch phải và Xuân Mạnh đá lệch trái.

Lựa chọn trên hàng tiền vệ có lẽ cũng không có quá nhiều bất ngờ. Văn Vĩ (trái) và Tiến Anh (phải) chắc suất đá chính nếu họ không gặp vấn đề gì về thể lực. Hoàng Đức là “ông chủ” trong việc cầm trịch trận đấu nên anh cũng đương nhiên ra sân trong đội hình xuất phát. Sát cánh cùng Hoàng Đức nếu cần sự chắc chắn thì không ai thay được Thành Long vào lúc này, khi tiền vệ mang áo số 8 có thể hỗ trợ tốt cho hàng thủ cũng như biết cách phát động tấn công hoặc phản công cực hay với những đường chuyền dài.

ĐT Việt Nam nhiều khả năng vẫn chơi với sơ đồ chiến thuật 3-4-3. Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Trên hàng tiền đạo, do Xuân Son có dấu hiệu chưa thực sự sung mãn, người được chọn cho vị trí trung phong sẽ là Đình Bắc. Với việc đã ghi 5 bàn thắng ở vòng bảng, đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới ASEAN Cup 2026 và có sức trẻ cũng như tài năng và khát khao cống hiến lớn, Đình Bắc có thể tiếp tục tỏa sáng khi ra sân ngay từ đầu.

2 vị trí tiền đạo cánh còn lại đang mang đến ưu thế lớn cho Hai Long và Hoàng Hên. Sự khéo léo và tư duy chiến thuật thông minh của cặp đôi này hứa hẹn mang tới rất nhiều nét biến hóa khi ĐT Việt Nam tấn công và đủ khiến hàng thủ ĐT Malaysia phải chống đỡ vất vả.

Đội hình tối ưu của ĐT Việt Nam đấu ĐT Malaysia (3-4-3): Lê Giang Patrik; Việt Anh, Thành Chung, Xuân Mạnh; Văn Vĩ, Hoàng Đức, Thành Long, Tiến Anh; Hai Long, Đình Bắc, Hoàng Hên.