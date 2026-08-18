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Rực lửa Cincinnati Open: Swiatek ngược dòng hạ Sakkari

Sự kiện: ATP World Tour Masters 1000

(Tin thể thao) Ngày thi đấu tiếp theo của Cincinnati Open chứng kiến những chiến thắng đầy ấn tượng. Trong đó, cựu số 1 thế giới Iga Swiatek đã chứng tỏ bản lĩnh của mình.

Swiatek ngược dòng hạ Sakkari

Iga Swiatek xuất sắc lội ngược dòng đánh bại Maria Sakkari 4-6, 6-1, 6-1, qua đó giành quyền vào vòng 4 Cincinnati Open và tiếp tục hành trình bảo vệ chức vô địch.

Hạt giống số 7 Iga Swiatek khởi đầu không thuận lợi khi để Maria Sakkari, hạt giống số 29, thắng set đầu 6-4. Tuy nhiên, cựu số 1 thế giới nhanh chóng lấy lại thế trận, thắng liên tiếp hai set sau với cùng tỷ số 6-1 để hoàn tất màn ngược dòng sau 1 giờ 58 phút.

Chiến thắng giúp Swiatek nâng thành tích đối đầu Sakkari lên 6-4, trong đó cô thắng 6/7 lần gặp nhau kể từ năm 2022. Đáng chú ý, tay vợt Ba Lan đang đạt phong độ cao khi vừa chấm dứt 11 tháng khát danh hiệu bằng chức vô địch Toronto tuần trước. Cô cũng nâng chuỗi trận thắng liên tiếp lên 8.

Ở set đầu, Sakkari giao bóng hiệu quả, tung ra 5 cú ace và không đối mặt break-point nào. Nhưng từ set hai, Swiatek hoàn toàn chiếm ưu thế. Sakkari mắc tới 26 lỗi đánh hỏng trong hai set cuối và chỉ có một winner, trong khi Swiatek duy trì thế trận chắc chắn để khép lại trận đấu.

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Theo Tiến Long ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-18/08/2026 01:33 AM (GMT+7)
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