Trực tiếp bóng đá Liverpool - Wolves: Khó cản "Lữ đoàn đỏ" (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 22h, 27/12 | SVĐ Anfield Liverpool 0 - 0 Wolves (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Liverpool vs Wolves Wolves Điểm Alisson Bradley Konate Van Dijk Kerkez Jones Gravenberch Gakpo Mac Allister Wirtz Ekitike Điểm Sa Bueno Mosquera Doherty Hoever Gomes Andre Krejci Wolfe Arokodare Hwang Hee Chan Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Liverpool Liverpool Wolves Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Alisson, Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez, Jones, Gravenberch, Gakpo, Mac Allister, Wirtz, Ekitike Sa, Bueno, Mosquera, Doherty, Hoever, Gomes, Andre, Krejci, Wolfe, Arokodare, Hwang Hee Chan

Tiếp đà hồi sinh

Bầu không khí lễ hội đang ngập tràn tại Liverpool, khi đội bóng này vừa có chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường và lần đầu tiên giành 2 thắng lợi liên tiếp ở Premier League kể từ tháng 9.

Hiện tại, Liverpool đang bất bại 6 trận liên tiếp, 5 trong số đó tại Premier League (thắng 3, hòa 2), và việc sẩy chân trước đối thủ đang ở đáy bảng xếp hạng gần như là điều không thể, nhất là khi “Lữ đoàn đỏ” đã thắng 17/20 trận Premier League diễn ra từ Giáng sinh đến cuối năm (hòa 2, thua 1).