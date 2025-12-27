Trực tiếp bóng đá Liverpool - Wolves: Khó cản "Lữ đoàn đỏ" (Ngoại hạng Anh)
(22h, 27/12, vòng 18) Liverpool đang hồi sinh mạnh mẽ và sẽ rất háo hức khi tiếp đón đội bét bảng Wolves.
Alisson
Bradley
Konate
Van Dijk
Kerkez
Jones
Gravenberch
Gakpo
Mac Allister
Wirtz
Ekitike
Sa
Bueno
Mosquera
Doherty
Hoever
Gomes
Andre
Krejci
Wolfe
Arokodare
Hwang Hee Chan
Tiếp đà hồi sinh
Bầu không khí lễ hội đang ngập tràn tại Liverpool, khi đội bóng này vừa có chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường và lần đầu tiên giành 2 thắng lợi liên tiếp ở Premier League kể từ tháng 9.
Hiện tại, Liverpool đang bất bại 6 trận liên tiếp, 5 trong số đó tại Premier League (thắng 3, hòa 2), và việc sẩy chân trước đối thủ đang ở đáy bảng xếp hạng gần như là điều không thể, nhất là khi “Lữ đoàn đỏ” đã thắng 17/20 trận Premier League diễn ra từ Giáng sinh đến cuối năm (hòa 2, thua 1).
