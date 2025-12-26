Real Madrid chốt Konate - Wirtz của Liverpool, Ruben Neves "lật kèo" MU

📋 Kế hoạch của Alonso: 3 mục tiêu chiến lược

Xabi Alonso hiểu rõ thách thức tại Madrid: Không mua sắm vào tháng Giêng để bảo toàn sự ổn định tài chính và lòng tin vào đội ngũ hiện tại. Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Basque cũng nhận thức sâu sắc rằng để duy trì vị thế thống trị trong dài hạn, đội bóng cần những dòng máu mới chất lượng. Dưới đây là 3 cái tên nằm trong "danh sách ước nguyện" của ông:

HLV Alonso ủ mưu hút máu Liverpool khi chốt cả Konate và Wirtz

- Ibrahima Konaté (Liverpool): Ưu tiên hàng đầu cho hàng thủ, trung vệ người Pháp sẽ đáo hạn hợp đồng vào ngày 30/6/2026. Nếu Liverpool không muốn mất trắng, họ buộc phải ngồi vào bàn đàm phán ngay tháng Giêng hoặc chấp nhận rủi ro vào mùa hè. Alonso mê mẩn sức mạnh thể chất, khả năng phòng ngự khoảng trống lớn và kinh nghiệm đỉnh cao của Konaté. Đây được xem là mảnh ghép hoàn hảo để gia cố bức tường thép trước khung thành Real.

- Florian Wirtz (Liverpool) - "Cậu bé vàng" của Alonso: Dù đang gặp khó khăn trong việc thích nghi tại Liverpool sau khi rời Leverkusen, tài năng của Wirtz vẫn là điều không thể bàn cãi đối với người thầy cũ. Alonso là người hiểu rõ nhất cách khai mở tiềm năng của Wirtz. Ông tin rằng sự sa sút phong độ hiện tại chỉ là vấn đề thích nghi, và Wirtz vẫn là "nhạc trưởng" tương lai mà Real cần có để thay thế Luka Modric hay Toni Kroos.

- Angelo Stiller (Stuttgart): Đây là thương vụ khó xảy ra nhất. Stiller chỉ được xem xét nếu có biến động lớn ở tuyến giữa như sự ra đi của Dani Ceballos hoặc Eduardo Camavinga. Ban lãnh đạo Real cho rằng có nhiều lựa chọn khác với tiềm năng cạnh tranh cao hơn Stiller, nên cái tên này gần như đã bị gạch bỏ khỏi kế hoạch ngắn hạn.

Ruben Neves dội 1 gáo nước lạnh lên Man Utd khi lựa chọn Real Madrid là bến đỗ tiếp theo

💣 Cú "hớt tay trên" ngoạn mục: Ruben Neves chọn Real Madrid

Trong khi Alonso đang toan tính cho tương lai, một món hời bất ngờ đã xuất hiện. Theo tiết lộ từ cựu danh thủ Sami Al Jaber của Al Hilal, tiền vệ Ruben Neves đã quyết định gia nhập Real Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè tới.

"Quỷ đỏ" đã theo sát Neves từ lâu, coi anh là giải pháp lý tưởng và tiết kiệm cho tuyến giữa đang cần làm mới. Họ hy vọng có thể chiêu mộ anh với giá hời hoặc miễn phí khi hợp đồng kết thúc.

Tuy nhiên, sức hấp dẫn từ chiếc áo trắng là quá lớn. Real Madrid được cho là đã tiếp cận và đạt được thỏa thuận sơ bộ với cựu sao Wolves. Đây là một thương vụ "rủi ro thấp - lợi nhuận cao" điển hình mà Chủ tịch Florentino Perez ưa thích: Một tiền vệ đẳng cấp thế giới, 28 tuổi, đang ở độ chín sự nghiệp và hoàn toàn miễn phí (ngoại trừ mức lương có thể khá cao).

🛡️ Quan điểm của thượng tầng: "Ổn định là trên hết"

Bất chấp những tin đồn và mong muốn của HLV, thông điệp từ Valdebebas vẫn nhất quán: Sẽ không có bom tấn nào nổ ra vào tháng giêng. Ban lãnh đạo Real Madrid tin tưởng tuyệt đối vào đội hình hiện tại. Họ cho rằng vấn đề không nằm ở con người mà ở sự kết nối tập thể.

Ngoại trừ việc để Endrick sang Lyon tu nghiệp, "Nhà trắng" sẽ án binh bất động, dồn toàn lực và ngân sách cho một kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026 bùng nổ – nơi những cái tên như Konaté, Wirtz hay Neves sẽ chính thức cập bến để mở ra kỷ nguyên mới cùng Xabi Alonso.