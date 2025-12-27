Dự đoán tỷ số Ngoại hạng Anh: Chelsea lo lắng đón tiếp Aston Villa, Liverpool chờ vượt lên top 4

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Manchester United vs Newcastle United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Parma vs Fiorentina
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
West Ham United vs Fulham
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Wolverhampton Wanderers
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Burnley vs Everton
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Brentford vs AFC Bournemouth
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Arsenal vs Brighton & Hove Albion
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Chelsea vs Aston Villa
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Pisa vs Juventus
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Milan vs Hellas Verona
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Cremonese vs Napoli
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Sunderland vs Leeds United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Crystal Palace vs Tottenham Hotspur
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Atalanta vs Inter Milan
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
West Ham United vs Brighton & Hove Albion
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Everton
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs AFC Bournemouth
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Burnley vs Newcastle United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Manchester United vs Wolverhampton Wanderers
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Arsenal vs Aston Villa
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Liverpool vs Leeds United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Crystal Palace vs Fulham
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Sunderland vs Manchester City
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Brentford vs Tottenham Hotspur
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Cagliari vs Milan
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Aston Villa vs Nottingham Forest
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Wolverhampton Wanderers vs West Ham United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Burnley
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Monaco vs Olympique Lyonnais
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Juventus vs Lecce
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
AFC Bournemouth vs Arsenal
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Espanyol vs Barcelona
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Lazio vs Napoli
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Tottenham Hotspur vs Sunderland
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Newcastle United vs Crystal Palace
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Fulham vs Liverpool
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Real Madrid vs Real Betis
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Manchester City vs Chelsea
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Inter Milan vs Bologna
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Paris Saint-Germain vs Paris FC
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Real Sociedad vs Atlético de Madrid
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Sassuolo vs Juventus
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Nottingham Forest
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Sunderland
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Everton vs Wolverhampton Wanderers
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Burnley vs Manchester United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Newcastle United vs Leeds United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-

Dự đoán tỷ số Ngoại hạng Anh: Chelsea lo lắng đón tiếp Aston Villa, Liverpool chờ vượt lên top 4

Sự kiện: Premier League 2025-26 Aston Villa Wolverhampton

(Vòng 18 Ngoại hạng Anh) Chelsea phải đối đầu Aston Villa và đây là cơ hội để Liverpool vượt lên top 4.

   

Liverpool – Wolverhampton: 22h, 27/12

Liverpool đang nằm ngoài top 4 trước vòng đấu này, nhưng việc Aston Villa thăm Stamford Bridge sẽ mở ra cơ hội cho “The Kop” vượt qua Chelsea nếu họ thắng được đội bét bảng Wolverhampton. Liverpool đang thắng 3 trận liên tiếp, trong đó có 2 vòng liên tiếp thắng tại Premier League, để đón Giáng sinh trong tâm trạng vui vẻ hơn.

Liverpool đang duy trì phong độ tốt sau thời gian sa sút nghiêm trọng

Liverpool đang duy trì phong độ tốt sau thời gian sa sút nghiêm trọng

Sau khi thắng Brighton 2-0, Liverpool vượt qua Tottenham 2-1 trong thế hơn người dù tổn thất để lại cho trận này là chấn thương khá nặng của Alexander Isak. Dù vậy Hugo Ekitike đã có phong độ ghi bàn ấn tượng, và Florian Wirtz tiếp tục chơi tốt cũng như kiến tạo cho Isak ghi bàn ngay trước khi Isak bị Micky Van de Ven làm chấn thương.

Liverpool đã thắng 25/31 trận gần nhất ở Premier League diễn ra giữa ngày Lễ tặng quà với ngày đầu năm mới, trong 6 trận còn lại chỉ có 1 thất bại. Thất bại đó lại là trước chính Wolverhampton, nhưng là vào năm 2010, và Wolves của bây giờ thắng được ai sẽ là một cú sốc. Họ vẫn chưa có trận thắng nào sau 17 vòng và chỉ thêm 1 trận nữa là sẽ xác lập kỷ lục không thắng dài nhất khi bắt đầu một mùa giải.

Liverpool đang đá ổn mà không có Mohamed Salah do đang bận về đá CAN Cup, nhưng trận này HLV Arne Slot sẽ không có Dominik Szoboszlai do nhận đủ 5 thẻ vàng. Dù vậy Wolves còn thảm hơn, khi trung vệ Toti Gomes đã bị đau dây chằng và nghỉ dài hạn, còn Emmanuel Agbadou cũng đang về đá ở CAN, nên khả năng thoát thua của Wolves là vô cùng ít.

Đội hình dự kiến:

Liverpool: Alisson; Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez; Jones, Gravenberch; Gakpo, Mac Allister, Wirtz; Ekitike.

Wolves: Jose Sa; Bueno, Mosquera, Doherty; Hoever, J. Gomes, Andre, Krejci, Wolfe; Arokodare, Hwang Hee Chan.

Dự đoán: Liverpool thắng 3-0.

Chelsea – Aston Villa: 0h30, 28/12

Aston Villa đang thắng 10 trận liên tiếp ở mọi mặt trận và trên hành trình đó, họ đã cho một loạt đối thủ lớn “phơi áo”, bao gồm cả 2 đối thủ tranh ngôi vô địch Man City & Arsenal. Giờ sẽ là Chelsea cản đường “The Villans” trong lúc Chelsea không có phong độ ấn tượng cho lắm.

Cole Palmer và Morgan Rogers lại sắp đối đầu nhau

Cole Palmer và Morgan Rogers lại sắp đối đầu nhau

Cuối tháng trước Chelsea còn bằng điểm Aston Villa, nhưng giờ họ đã bị bỏ xa tới 7 điểm sau khi chỉ giành được 5/12 điểm tối đa trong tháng 12. Trận thắng Everton 2-0 là lần gần nhất Chelsea giành chiến thắng trong 4 vòng đấu gần nhất.

Chelsea được trở về sân nhà Stamford Bridge, nhưng ở đó họ cũng không phải trận nào cũng đá tốt. Trong khi đó Aston Villa đã thắng tại sân này ở 2/3 lần tới thăm gần nhất, và họ đang có cả thanh thế lẫn lực lượng để nhắm đến 3 điểm, khi không gặp tổn thất đáng kể nào do chấn thương hay CAN Cup.

Chelsea ít nhất đã đón sự trở lại của Cole Palmer, Estevao và Liam Delap, bên cạnh đó HLV Enzo Maresca tỏ ra mát tay trong nhiều trận đấu lớn do ông có những đấu pháp khá hiệu quả để vô hiệu hóa ưu thế của các đối thủ mạnh. Nhưng Chelsea thắng là điều khó xảy ra, giành 1 điểm có lẽ là mục tiêu khả thi hơn.

Đội hình dự kiến:

Chelsea: Sanchez; James, Fofana, Chalobah, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Neto, Palmer, Garnacho; Joao Pedro.

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Lindelof, Maatsen; Kamara, Onana; McGinn, Tielemans, Rogers; Watkins.

Dự đoán: Hòa 1-1.
Dự đoán vòng 18 Ngoại hạng Anh: MU & Chelsea lo sảy chân, Arsenal khó cắt đuôi Man City
Dự đoán vòng 18 Ngoại hạng Anh: MU & Chelsea lo sảy chân, Arsenal khó cắt đuôi Man City

MU và Chelsea sẽ là những ông lớn gặp nhiều khó khăn hơn cả ở vòng 18 Ngoại hạng Anh.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-26/12/2025 23:24 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN