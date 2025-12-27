Dự đoán tỷ số Ngoại hạng Anh: Chelsea lo lắng đón tiếp Aston Villa, Liverpool chờ vượt lên top 4

Liverpool – Wolverhampton: 22h, 27/12

Liverpool đang nằm ngoài top 4 trước vòng đấu này, nhưng việc Aston Villa thăm Stamford Bridge sẽ mở ra cơ hội cho “The Kop” vượt qua Chelsea nếu họ thắng được đội bét bảng Wolverhampton. Liverpool đang thắng 3 trận liên tiếp, trong đó có 2 vòng liên tiếp thắng tại Premier League, để đón Giáng sinh trong tâm trạng vui vẻ hơn.

Liverpool đang duy trì phong độ tốt sau thời gian sa sút nghiêm trọng

Sau khi thắng Brighton 2-0, Liverpool vượt qua Tottenham 2-1 trong thế hơn người dù tổn thất để lại cho trận này là chấn thương khá nặng của Alexander Isak. Dù vậy Hugo Ekitike đã có phong độ ghi bàn ấn tượng, và Florian Wirtz tiếp tục chơi tốt cũng như kiến tạo cho Isak ghi bàn ngay trước khi Isak bị Micky Van de Ven làm chấn thương.

Liverpool đã thắng 25/31 trận gần nhất ở Premier League diễn ra giữa ngày Lễ tặng quà với ngày đầu năm mới, trong 6 trận còn lại chỉ có 1 thất bại. Thất bại đó lại là trước chính Wolverhampton, nhưng là vào năm 2010, và Wolves của bây giờ thắng được ai sẽ là một cú sốc. Họ vẫn chưa có trận thắng nào sau 17 vòng và chỉ thêm 1 trận nữa là sẽ xác lập kỷ lục không thắng dài nhất khi bắt đầu một mùa giải.

Liverpool đang đá ổn mà không có Mohamed Salah do đang bận về đá CAN Cup, nhưng trận này HLV Arne Slot sẽ không có Dominik Szoboszlai do nhận đủ 5 thẻ vàng. Dù vậy Wolves còn thảm hơn, khi trung vệ Toti Gomes đã bị đau dây chằng và nghỉ dài hạn, còn Emmanuel Agbadou cũng đang về đá ở CAN, nên khả năng thoát thua của Wolves là vô cùng ít.

Đội hình dự kiến: Liverpool: Alisson; Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez; Jones, Gravenberch; Gakpo, Mac Allister, Wirtz; Ekitike. Wolves: Jose Sa; Bueno, Mosquera, Doherty; Hoever, J. Gomes, Andre, Krejci, Wolfe; Arokodare, Hwang Hee Chan. Dự đoán: Liverpool thắng 3-0.

Chelsea – Aston Villa: 0h30, 28/12

Aston Villa đang thắng 10 trận liên tiếp ở mọi mặt trận và trên hành trình đó, họ đã cho một loạt đối thủ lớn “phơi áo”, bao gồm cả 2 đối thủ tranh ngôi vô địch Man City & Arsenal. Giờ sẽ là Chelsea cản đường “The Villans” trong lúc Chelsea không có phong độ ấn tượng cho lắm.

Cole Palmer và Morgan Rogers lại sắp đối đầu nhau

Cuối tháng trước Chelsea còn bằng điểm Aston Villa, nhưng giờ họ đã bị bỏ xa tới 7 điểm sau khi chỉ giành được 5/12 điểm tối đa trong tháng 12. Trận thắng Everton 2-0 là lần gần nhất Chelsea giành chiến thắng trong 4 vòng đấu gần nhất.

Chelsea được trở về sân nhà Stamford Bridge, nhưng ở đó họ cũng không phải trận nào cũng đá tốt. Trong khi đó Aston Villa đã thắng tại sân này ở 2/3 lần tới thăm gần nhất, và họ đang có cả thanh thế lẫn lực lượng để nhắm đến 3 điểm, khi không gặp tổn thất đáng kể nào do chấn thương hay CAN Cup.

Chelsea ít nhất đã đón sự trở lại của Cole Palmer, Estevao và Liam Delap, bên cạnh đó HLV Enzo Maresca tỏ ra mát tay trong nhiều trận đấu lớn do ông có những đấu pháp khá hiệu quả để vô hiệu hóa ưu thế của các đối thủ mạnh. Nhưng Chelsea thắng là điều khó xảy ra, giành 1 điểm có lẽ là mục tiêu khả thi hơn.