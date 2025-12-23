Ngán ngẩm Isak lên bàn mổ vì gãy chân, Liverpool thiệt hại 137 tỷ đồng

🚑 Isak phải lên bàn mổ

Trên trang chủ, Liverpool xác nhận tiền đạo Alexander Isak vừa trải qua ca phẫu thuật điều trị chấn thương gặp phải trong trận thắng 2-1 trước Tottenham. Ở trận đấu cuối tuần qua, Isak ghi bàn mở tỷ số, pha lập công thứ 3 kể từ khi gia nhập đội bóng vùng Meseyside để giải tỏa áp lực sau quãng thời gian trồi sụt.

Dù vậy, cái giá phải trả cho khoảnh khắc tỏa sáng này quá đắt. Theo thông báo từ Liverpool, tiền đạo người Thụy Điển dính chấn thương mắt cá và gãy xương mác. Dù đã phẫu thuật thành công, thời điểm trở lại của Isak vẫn chưa được xác định.

Isak trải qua ca phẫu thuật sau chấn thương mắt cá và gãy xương mác

“Hôm nay, Alexander Isak đã phẫu thuật thành công. Tiền đạo này dính chấn thương trong một pha tranh chấp khi ghi bàn thắng mở tỷ số vào lưới Tottenham và phải rời sân.

Sau khi chẩn đoán, ca phẫu thuật điều trị chấn thương mắt cá chân, bao gồm cả gãy xương mác, đã được tiến hành hôm nay. Quá trình phục hồi chức năng của Isak sẽ tiếp tục tại Trung tâm Huấn luyện AXA, hiện chưa có mốc thời gian cụ thể nào cho sự trở lại của anh ấy", trích đoạn bài viết trên trang chủ Liverpool.

💸 Liverpool thiệt hại 137 tỷ đồng

Theo nhiều nguồn tin uy tín, trong đó có nhà báo David Ornstein và Sky Sports, Isak có thể phải nghỉ thi đấu khoảng 3 tháng.

Không chỉ chịu tổn thất về mặt nhân sự, Liverpool còn đối diện với thiệt hại tài chính đáng kể. Isak hiện hưởng mức lương khoảng 300.000 bảng mỗi tuần tại Anfield. Với thời gian dự kiến nghỉ thi đấu khoảng 13 tuần, Liverpool chi trả gần 3,87 triệu bảng (xấp xỉ 137 tỷ đồng) tiền lương cho bản hợp đồng trị giá 125 triệu bảng.

Trước đó, Isak từng vắng mặt 5 trận từ tháng 10 đến tháng 11 do chấn thương háng. Tuy nhiên với tình hình hiện tại có thể khiến chân sút 26 tuổi ngồi ngoài tới 15 trận.

⚠️ Tham vọng của Liverpool bị ảnh hưởng nghiêm trọng

Trong đó, "Lữ đoàn đỏ" trải qua hàng loạt trận đại chiến với Arsenal (9/1/2026), Newcastle (1/2), Man City (8/2) ở Ngoại hạng Anh, Marseille (22/1), Qarabag (29/1) ở Champions League cùng 1 trận đấu ở vòng 3 FA Cup gặp Barnsley (13/1).

Liverpool chịu tổn thất quá nặng nề

Nhiều khả năng, Isak chỉ trở lại trong trận gặp Tottenham vào ngày 14/3, nếu quá trình hồi phục diễn ra thuận lợi. Hiện tại, Liverpool đang xếp thứ 5 Ngoại hạng Anh (29 điểm/17 trận), bằng điểm đội xếp trên Chelsea và kém đội đầu bảng Arsenal 10 điểm.

Việc thiếu vắng hàng loạt trụ cột vì chấn thương, bên cạnh Mohamed Salah bận dự cúp châu Phi chắc chắn ảnh hưởng không nhỏ tới tham vọng cạnh tranh danh hiệu cũng như vị trí trong tốp dẫn đầu Ngoại hạng Anh của "Lữ đoàn đỏ".