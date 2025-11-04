Trực tiếp bóng đá Liverpool - Real Madrid: Phòng ngự dở gặp tấn công hay (Cúp C1)
(3h, 5/11, vòng bảng Champions League) Liverpool thắng Real Madrid ở mùa trước nhưng tình thế hai đội đã thay đổi.
C1 - Champions League | 3h, 5/11 | Anfield
Mamardashvili
Robertson
Van Dijk
Konate
Bradley
Gravenberch
Jones
Gakpo
Salah
Szoboszlai
Ekitike
Courtois
Carreras
Militao
Huijsen
Valverde
Tchouameni
Guler
Bellingham
Vinicius
Brahim Diaz
Mbappe
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Thời thế xoay chuyển
Trong lần thứ 13 gặp nhau tại cúp châu Âu, Liverpool sẽ vào trận với vị thế khác hẳn so với mùa trước. Họ đã thắng lớn tại Anfield trước Real Madrid và sau đó về nhất vòng bảng để lọt vào thẳng vòng 1/8, trong trận đấu đó Real Madrid không có Vinicius còn Kylian Mbappe thi đấu rất tệ.
Dù vậy Liverpool hiện tại mới chỉ dứt chuỗi trận thua sau khi thắng Aston Villa ở Premier League, họ khởi đầu mùa giải với nhiều thắng lợi muộn nhưng trong tháng 10 sa sút nghiêm trọng và tụt bậc ở đấu trường trong nước lẫn bị loại khỏi League Cup. Liverpool vẫn có khởi đầu tốt ở Cúp C1, nhưng xen giữa 2 trận thắng Atletico Madrid và Frankfurt là thất bại sốc 0-1 trước Galatasaray.
Trong khi đó, Real Madrid đã khởi đầu thành công ở La Liga với cách biệt 5 điểm nhiều hơn Barcelona, cũng như toàn thắng tại Cúp C1 với chỉ 1 bàn thua sau 3 trận. HLV Xabi Alonso đã thiết lập lối chơi mới hiệu quả hơn, và cá nhân Kylian Mbappe đang là một trong những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất châu Âu mùa này.
Anfield không phải "đất dữ"?
Liverpool đang sở hữu thành tích rất tốt tại Anfield ở Cúp C1 khi thi đấu vòng bảng, họ đã thắng 20/22 trận gần nhất và chỉ thua đúng 1 trận. Tuy nhiên các đội bóng Tây Ban Nha không ngán sân này khi họ đã hạ Liverpool 3 lần tại Anfield ở các trận vòng bảng Cúp C1, trong đó có 1 trận thắng của chính Real Madrid.
Phòng ngự dở gặp tấn công hay
Liverpool đang trong giai đoạn khá lung lay ở tuyến sau khi họ đã thủng lưới 10/11 trận gần nhất, chỉ giữ sạch lưới lần đầu tiên trong trận thắng Aston Villa vừa qua. Ở đấu trường châu Âu, Liverpool cũng đã giữ sạch lưới chỉ 2/11 trận gần nhất.
Real Madrid trong khi đó đã ghi bàn tới 47/49 trận gần đây ở đấu trường châu Âu. Mùa này không trận nào Real Madrid không ghi được bàn, trận gần nhất họ tịt ngòi là trước PSG ở Club World Cup.
HLV Xabi Alonso đã có động thái bất ngờ. Ông áp dụng lại chiến thuật tâm lý của Jose Mourinho, phá vỡ truyền thống của Real Madrid.
04/11/2025 18:05 PM (GMT+7)