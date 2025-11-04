Trực tiếp bóng đá Liverpool - Real Madrid: Phòng ngự dở gặp tấn công hay (Cúp C1)

C1 - Champions League | 3h, 5/11 | Anfield Liverpool 0 - 0 Real Madrid (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Liverpool vs Real Madrid Real Madrid Điểm Mamardashvili Robertson Van Dijk Konate Bradley Gravenberch Jones Gakpo Salah Szoboszlai Ekitike Điểm Courtois Carreras Militao Huijsen Valverde Tchouameni Guler Bellingham Vinicius Brahim Diaz Mbappe Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Liverpool Liverpool Real Madrid Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Mamardashvili, Robertson, Van Dijk, Konate, Bradley, Gravenberch, Jones, Gakpo, Salah, Szoboszlai, Ekitike Courtois, Carreras, Militao, Huijsen, Valverde, Tchouameni, Guler, Bellingham, Vinicius, Brahim Diaz, Mbappe

Thời thế xoay chuyển

Trong lần thứ 13 gặp nhau tại cúp châu Âu, Liverpool sẽ vào trận với vị thế khác hẳn so với mùa trước. Họ đã thắng lớn tại Anfield trước Real Madrid và sau đó về nhất vòng bảng để lọt vào thẳng vòng 1/8, trong trận đấu đó Real Madrid không có Vinicius còn Kylian Mbappe thi đấu rất tệ.

Dù vậy Liverpool hiện tại mới chỉ dứt chuỗi trận thua sau khi thắng Aston Villa ở Premier League, họ khởi đầu mùa giải với nhiều thắng lợi muộn nhưng trong tháng 10 sa sút nghiêm trọng và tụt bậc ở đấu trường trong nước lẫn bị loại khỏi League Cup. Liverpool vẫn có khởi đầu tốt ở Cúp C1, nhưng xen giữa 2 trận thắng Atletico Madrid và Frankfurt là thất bại sốc 0-1 trước Galatasaray.

Trong khi đó, Real Madrid đã khởi đầu thành công ở La Liga với cách biệt 5 điểm nhiều hơn Barcelona, cũng như toàn thắng tại Cúp C1 với chỉ 1 bàn thua sau 3 trận. HLV Xabi Alonso đã thiết lập lối chơi mới hiệu quả hơn, và cá nhân Kylian Mbappe đang là một trong những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất châu Âu mùa này.

Anfield không phải "đất dữ"?

Liverpool đang sở hữu thành tích rất tốt tại Anfield ở Cúp C1 khi thi đấu vòng bảng, họ đã thắng 20/22 trận gần nhất và chỉ thua đúng 1 trận. Tuy nhiên các đội bóng Tây Ban Nha không ngán sân này khi họ đã hạ Liverpool 3 lần tại Anfield ở các trận vòng bảng Cúp C1, trong đó có 1 trận thắng của chính Real Madrid.

Phòng ngự dở gặp tấn công hay

Liverpool đang trong giai đoạn khá lung lay ở tuyến sau khi họ đã thủng lưới 10/11 trận gần nhất, chỉ giữ sạch lưới lần đầu tiên trong trận thắng Aston Villa vừa qua. Ở đấu trường châu Âu, Liverpool cũng đã giữ sạch lưới chỉ 2/11 trận gần nhất.

Real Madrid trong khi đó đã ghi bàn tới 47/49 trận gần đây ở đấu trường châu Âu. Mùa này không trận nào Real Madrid không ghi được bàn, trận gần nhất họ tịt ngòi là trước PSG ở Club World Cup.