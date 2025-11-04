Quy định lạ khiến Liverpool mất lợi thế trước Real, Isak nguy cơ vắng 2 đại chiến

Liverpool mất lợi thế sân nhà nếu lại đấu Real Madrid

1 quy định ít được biết đến của UEFA sẽ khiến trận đấu tới giữa Liverpool và Real Madrid đêm nay là lần cuối 2 đội gặp nhau ở Anfield thuộc vòng bảng Cúp C1 trong ít nhất 2 năm tới.

Liverpool không thể có 3 mùa giải liên tiếp là chủ nhà khi gặp 1 đội cố định ở vòng bảng Cúp C1

UEFA ban hành quy định mới ở lễ bốc thăm Cúp C1 mùa 2026/27. Cụ thể, các đội từng gặp nhau 2 lần liên tiếp ở 2 mùa giải, với việc có 1 đội luôn là chủ nhà, sẽ không được xếp làm chủ nhà ở mùa thứ 3.

Liverpool từng thắng Real Madrid 2-0 tại Anfield ở vòng bảng Cúp C1 mùa trước, ngoài ra 2 đội gặp nhau ở trận đấu tới (3h, 5/11). Điều đó đồng nghĩa nếu đôi bên được bốc thăm gặp nhau ở vòng bảng mùa giải 2026/27, Liverpool không được làm chủ nhà, thay vào đó họ phải hành quân tới Bernabeu. Quy định chỉ áp dụng cho vòng bảng, không bao gồm vòng knock-out.

Isak khiến Liverpool gặp họa

Isak tiếp tục gặp khó khăn trong giai đoạn đầu khoác áo Liverpool. Tiền đạo được "The Kop" mua về với giá kỷ lục 125 triệu bảng bị loại khỏi trận gặp Real Madrid sắp tới. HLV Slot đã xác nhận thông tin này.

Lý do khiến Isak vắng mặt là do anh chưa hồi phục chấn thương. Cầu thủ này đã bỏ lỡ 3 trận gần nhất của Liverpool sau khi rời sân ở hiệp 1 trận thắng trước Eintracht Frankfurt tại Cúp C1.

Isak gặp nhiều khó khăn ở Liverpool

Ngoài việc vắng mặt ở trận gặp Real Madrid, Isak còn có thể không xuất hiện khi đoàn quân HLV Slot đối đầu Man City ở vòng 11 Ngoại hạng Anh (23h30, 9/11). HLV Slot cho biết vẫn chờ thêm xem liệu Isak kịp hồi phục hay không. Ông chỉ xác nhận rằng tiền đạo này không được đá chính ở cuộc đại chiến Man City.

Ngoài việc dính chấn thương, Isak còn không có phong độ tốt từ ngày thi đấu cho Liverpool. Anh mới ghi 1 bàn thắng, dù cho mùa giải năm ngoái chứng kiến cầu thủ này có phong độ cao, là 1 trong những chân sút xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh.