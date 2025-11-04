Quy định lạ khiến Liverpool mất lợi thế trước Real, Isak nguy cơ vắng 2 đại chiến

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Hà Nội vs PVF-CAND
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Napoli vs Eintracht Frankfurt
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Slavia Praha vs Arsenal
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Tottenham Hotspur vs Copenhagen
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Liverpool vs Real Madrid
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Juventus vs Sporting CP
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Bodø / Glimt vs Monaco
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Atlético de Madrid vs Union Saint-Gilloise
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
SHB Đà Nẵng vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hải Phòng
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Ninh Bình vs Sông Lam Nghệ An
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Qarabağ vs Chelsea
Logo Qarabağ - QAR Qarabağ
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Benfica vs Bayer Leverkusen
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Manchester City vs Borussia Dortmund
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Inter Milan vs Kairat
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Club Brugge vs Barcelona
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Sturm Graz vs Nottingham Forest
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Utrecht vs Porto
Logo Utrecht - UTR Utrecht
-
Logo Porto - POR Porto
-
Midtjylland vs Celtic
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Stuttgart vs Feyenoord
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Real Betis vs Olympique Lyonnais
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Rangers vs Roma
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Aston Villa vs Maccabi Tel Aviv
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
PVF-CAND vs Thể Công - Viettel
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hải Phòng vs SHB Đà Nẵng
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Sông Lam Nghệ An vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Thép Xanh Nam Định vs Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Quy định lạ khiến Liverpool mất lợi thế trước Real, Isak nguy cơ vắng 2 đại chiến

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26 Liverpool Alexander Isak

Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã đưa ra quy định mới ở Cúp C1, khiến Real Madrid và Liverpool không thể đụng độ nhau vào mùa tới ở sân Anfield.

  

Liverpool mất lợi thế sân nhà nếu lại đấu Real Madrid

1 quy định ít được biết đến của UEFA sẽ khiến trận đấu tới giữa LiverpoolReal Madrid đêm nay là lần cuối 2 đội gặp nhau ở Anfield thuộc vòng bảng Cúp C1 trong ít nhất 2 năm tới.

Liverpool không thể có 3 mùa giải liên tiếp là chủ nhà khi gặp 1 đội cố định ở vòng bảng Cúp C1

Liverpool không thể có 3 mùa giải liên tiếp là chủ nhà khi gặp 1 đội cố định ở vòng bảng Cúp C1

UEFA ban hành quy định mới ở lễ bốc thăm Cúp C1 mùa 2026/27. Cụ thể, các đội từng gặp nhau 2 lần liên tiếp ở 2 mùa giải, với việc có 1 đội luôn là chủ nhà, sẽ không được xếp làm chủ nhà ở mùa thứ 3.

Liverpool từng thắng Real Madrid 2-0 tại Anfield ở vòng bảng Cúp C1 mùa trước, ngoài ra 2 đội gặp nhau ở trận đấu tới (3h, 5/11). Điều đó đồng nghĩa nếu đôi bên được bốc thăm gặp nhau ở vòng bảng mùa giải 2026/27, Liverpool không được làm chủ nhà, thay vào đó họ phải hành quân tới Bernabeu. Quy định chỉ áp dụng cho vòng bảng, không bao gồm vòng knock-out.

Isak khiến Liverpool gặp họa

Isak tiếp tục gặp khó khăn trong giai đoạn đầu khoác áo Liverpool. Tiền đạo được "The Kop" mua về với giá kỷ lục 125 triệu bảng bị loại khỏi trận gặp Real Madrid sắp tới. HLV Slot đã xác nhận thông tin này. 

Lý do khiến Isak vắng mặt là do anh chưa hồi phục chấn thương. Cầu thủ này đã bỏ lỡ 3 trận gần nhất của Liverpool sau khi rời sân ở hiệp 1 trận thắng trước Eintracht Frankfurt tại Cúp C1.

Isak gặp nhiều khó khăn ở Liverpool

Isak gặp nhiều khó khăn ở Liverpool

Ngoài việc vắng mặt ở trận gặp Real Madrid, Isak còn có thể không xuất hiện khi đoàn quân HLV Slot đối đầu Man City ở vòng 11 Ngoại hạng Anh (23h30, 9/11). HLV Slot cho biết vẫn chờ thêm xem liệu Isak kịp hồi phục hay không. Ông chỉ xác nhận rằng tiền đạo này không được đá chính ở cuộc đại chiến Man City. 

Ngoài việc dính chấn thương, Isak còn không có phong độ tốt từ ngày thi đấu cho Liverpool. Anh mới ghi 1 bàn thắng, dù cho mùa giải năm ngoái chứng kiến cầu thủ này có phong độ cao, là 1 trong những chân sút xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh. 

Isak & Salah "thừa thãi" ở Liverpool, HLV Slot giữa lằn ranh loại bỏ hay giữ lại
Isak & Salah "thừa thãi" ở Liverpool, HLV Slot giữa lằn ranh loại bỏ hay giữ lại

Liverpool trở lại với chiến thắng, và họ cũng nhận ra rằng lúc này mình không cần cả Salah lẫn Isak.

Bấm xem >>

Theo Phong Đức

04/11/2025 11:24 AM (GMT+7)
