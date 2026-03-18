Trực tiếp bóng đá Liverpool - Galatasaray: 2 đầu của sự mong manh (Cúp C1)

C1 - Champions League | 3h, 19/3 | Anfield Liverpool 0 - 0 Galatasaray (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Liverpool vs Galatasaray Galatasaray Điểm Alisson Kerkez Van Dijk Konate Frimpong Mac Allister Gravenberch Szoboszlai Wirtz Ngumoha Ekitike Điểm Cakir Jakobs Bardakci Singo Sallai Torreira Lemina Noa Lang Sara Yilmaz Osimhen Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Liverpool Liverpool Galatasaray Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Alisson, Kerkez, Van Dijk, Konate, Frimpong, Mac Allister, Gravenberch, Szoboszlai, Wirtz, Ngumoha, Ekitike Cakir, Jakobs, Bardakci, Singo, Sallai, Torreira, Lemina, Noa Lang, Sara, Yilmaz, Osimhen

Áp lực lớn cho Liverpool

Liverpool bước vào trận lượt về với áp lực không nhỏ sau thất bại 0-1 trên đất Thổ Nhĩ Kỳ. Dưới sự dẫn dắt của HLV Arne Slot, đội chủ sân Anfield vẫn duy trì lối chơi kiểm soát bóng chủ động, nhưng hiệu quả hàng công giảm sút rõ rệt với phong độ thảm hại của Mohamed Salah và Cody Gakpo. Sự thiếu ổn định trong phòng ngự cũng ngày càng rõ rệt, khi mới đây bị Tottenham cầm hòa ở cuối trận bất chấp đã chơi trên cơ trong phần lớn trận đấu.

Dù vậy điểm tựa sân nhà vẫn được xem là điều Liverpool có thể trông cậy. Họ đã bất bại 11/12 trận gần nhất tại Anfield, trong đó có 7 chiến thắng và 4 trận hòa. Trong khi đó Galatasaray không thắng ở 10/11 lần gần nhất đá tại Anh ở cúp châu Âu.

Galatasaray bảo vệ lợi thế mong manh

Galatasaray đang có phong độ cực cao với chuỗi trận thắng liên tiếp, đồng thời giữ sạch lưới trong 3 trận gần nhất. Hàng công với Victor Osimhen là điểm tựa lớn, tiền đạo người Nigeria đã ghi 19 bàn mùa này, trong đó có 7 bàn tại Champions League.

Tuy nhiên phong độ sân khách là điểm yếu lớn cho Galatasaray và góp phần khiến họ nhiều lần không tiến sâu ở cúp châu Âu. Lần cuối họ thắng một cặp đấu knock-out ở cúp châu Âu là tận mùa 2012/13 khi họ vượt qua Schalke 04 ở vòng 1/8 Champions League.