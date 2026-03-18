Barcelona vs Newcastle United
Tottenham Hotspur vs Atlético de Madrid
Liverpool vs Galatasaray
Bayern Munich vs Atalanta
Midtjylland vs Nottingham Forest
Porto vs Stuttgart
Roma vs Bologna
Aston Villa vs Lille
Real Betis vs Panathinaikos
AFC Bournemouth vs Manchester United
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Fulham vs Burnley
Everton vs Chelsea
Leeds United vs Brentford
Newcastle United vs Sunderland
Aston Villa vs West Ham United
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Trực tiếp bóng đá Liverpool - Galatasaray: 2 đầu của sự mong manh (Cúp C1)

(3h, 19/3, lượt về vòng 1/8 Champions League) Liverpool đang rất bất ổn kể cả khi đá sân nhà, nhưng Galatasaray cũng đang chịu dớp thi đấu sân khách ở cúp châu Âu.

  

Liverpool
Galatasaray
Alisson, Kerkez, Van Dijk, Konate, Frimpong, Mac Allister, Gravenberch, Szoboszlai, Wirtz, Ngumoha, Ekitike
Cakir, Jakobs, Bardakci, Singo, Sallai, Torreira, Lemina, Noa Lang, Sara, Yilmaz, Osimhen

Áp lực lớn cho Liverpool

Liverpool bước vào trận lượt về với áp lực không nhỏ sau thất bại 0-1 trên đất Thổ Nhĩ Kỳ. Dưới sự dẫn dắt của HLV Arne Slot, đội chủ sân Anfield vẫn duy trì lối chơi kiểm soát bóng chủ động, nhưng hiệu quả hàng công giảm sút rõ rệt với phong độ thảm hại của Mohamed Salah và Cody Gakpo. Sự thiếu ổn định trong phòng ngự cũng ngày càng rõ rệt, khi mới đây bị Tottenham cầm hòa ở cuối trận bất chấp đã chơi trên cơ trong phần lớn trận đấu.

Dù vậy điểm tựa sân nhà vẫn được xem là điều Liverpool có thể trông cậy. Họ đã bất bại 11/12 trận gần nhất tại Anfield, trong đó có 7 chiến thắng và 4 trận hòa. Trong khi đó Galatasaray không thắng ở 10/11 lần gần nhất đá tại Anh ở cúp châu Âu.

Galatasaray bảo vệ lợi thế mong manh

Galatasaray đang có phong độ cực cao với chuỗi trận thắng liên tiếp, đồng thời giữ sạch lưới trong 3 trận gần nhất. Hàng công với Victor Osimhen là điểm tựa lớn, tiền đạo người Nigeria đã ghi 19 bàn mùa này, trong đó có 7 bàn tại Champions League

Tuy nhiên phong độ sân khách là điểm yếu lớn cho Galatasaray và góp phần khiến họ nhiều lần không tiến sâu ở cúp châu Âu. Lần cuối họ thắng một cặp đấu knock-out ở cúp châu Âu là tận mùa 2012/13 khi họ vượt qua Schalke 04 ở vòng 1/8 Champions League.

Theo Q.D

