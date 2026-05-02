Trực tiếp bóng đá Osasuna - Barcelona: Chờ Pedri - Rashford tỏa sáng (La Liga)
(2h, 3/5, vòng 34 La Liga) Barcelona có phong độ cao và đang hướng về chức vô địch La Liga mùa này.
Điểm
Herrera
Galan
Boyomo
Catena
Rosier
Munoz
Moncayola
Moro
Torro
Garcia
Budimir
Điểm
Joan Garcia
Cubarsi
Martin
Eric Garcia
Cancelo
Gavi
Pedri
Bardghji
Olmo
Fermin Lopez
Lewandowski
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Barca đang có phong độ ổn định
Barca đang có phong độ cực tốt. Họ toàn thắng 9 vòng đấu liên tiếp gần đây ở La Liga. Sau 33 lượt trận, thầy trò HLV Hansi Flick đang dẫn đầu La Liga, bỏ xa đội nhì bảng Real Madrid tới 11 điểm. Với khoảng cách ấy, chức vô địch đã rất gần với tầm tay của đội bóng xứ Catalunya.
Mục tiêu vô địch sớm
Nếu Barca đánh bại Osasuna trong trận đấu cuối tuần này và Real Madrid không thể giành chiến thắng trước Espanyol, thầy trò HLV Hans Flick sẽ chính thức đăng quang sớm 4 vòng. Đó sẽ là động lực để các cầu thủ khách quyết tâm thi đấu trước chủ nhà Osasuna.
Sự bùng nổ của Lamine Yamal mang đến hy vọng lớn cho Barcelona, nhưng cũng đặt ra một câu hỏi quan trọng: liệu đội bóng xứ Catalunya có đủ khả năng...
-02/05/2026 17:00 PM (GMT+7)