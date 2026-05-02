Trực tiếp bóng đá Osasuna - Barcelona: Chờ Pedri - Rashford tỏa sáng (La Liga)

Laliga | 2h, 3/5 | Osasuna 0 - 0 Barcelona (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Osasuna vs Barcelona Barcelona Điểm Herrera Galan Boyomo Catena Rosier Munoz Moncayola Moro Torro Garcia Budimir Điểm Joan Garcia Cubarsi Martin Eric Garcia Cancelo Gavi Pedri Bardghji Olmo Fermin Lopez Lewandowski Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Osasuna Osasuna Barcelona Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Herrera, Galan, Boyomo, Catena, Rosier, Munoz, Moncayola, Moro, Torro, Garcia, Budimir Joan Garcia, Cubarsi, Martin, Eric Garcia, Cancelo, Gavi, Pedri, Bardghji, Olmo, Fermin Lopez, Lewandowski

Barca đang có phong độ ổn định

Barca đang có phong độ cực tốt. Họ toàn thắng 9 vòng đấu liên tiếp gần đây ở La Liga. Sau 33 lượt trận, thầy trò HLV Hansi Flick đang dẫn đầu La Liga, bỏ xa đội nhì bảng Real Madrid tới 11 điểm. Với khoảng cách ấy, chức vô địch đã rất gần với tầm tay của đội bóng xứ Catalunya.

Mục tiêu vô địch sớm

Nếu Barca đánh bại Osasuna trong trận đấu cuối tuần này và Real Madrid không thể giành chiến thắng trước Espanyol, thầy trò HLV Hans Flick sẽ chính thức đăng quang sớm 4 vòng. Đó sẽ là động lực để các cầu thủ khách quyết tâm thi đấu trước chủ nhà Osasuna.