Liverpool bí mật đàm phán ký 3 năm với Xabi Alonso thay Arne Slot

Theo Teamtalk, Liverpool đang tiến gần hơn đến việc sa thải Arne Slot và bổ nhiệm Xabi Alonso làm HLV trưởng mới.

Một số nguồn tin cho hay, lãnh đạo Liverpool đã gấp rút tổ chức các cuộc đàm phán bí mật với nhà cầm quân 44 tuổi, người hiện đang rảnh rỗi sau khi bị Real Madrid sa thải hồi tháng 1. Theo OK Diario, nhà vô địch Ngoại hạng Anh đạt thỏa thuận sơ bộ ký 3 năm với Xabi Alonso.

Xabi Alonso được cho sắp trở lại Anfield với vai trò mới - HLV trưởng Liverpool. Ảnh: Matchday Central

HLV Slot tạo tiếng vang khi đưa Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh ngay trong mùa đầu tiên, dựa trên nền tảng đội hình được Jurgen Klopp để lại.

Tuy nhiên, đến lúc được Liverpool đầu tư chuyển nhượng kỷ lục (hè 2025) để xây dựng đội hình của riêng mình, nhà cầm quân Hà Lan lại gây thất vọng lớn.

Hiện tại, họ đang đứng thứ 6 ở Premier League, để thua đến 9 trận sau 29 lượt đấu, có 48 điểm – kém top 4 là 3 điểm. Tại đấu trường Champions League, đoàn quân của Slot vừa để thua 0-1 Galatasatay, lượt đi vòng 16 đội.

Việc Liverpool sa sút đáng kể, không chỉ ở kết quả mà còn là tinh thần, khí thế chiến đấu, khiến chiếc ghế của Arne Slot ở Anfield trở nên bấp bênh.

Những màn trình diễn kém cỏi của Liverpool dưới thời Slot được cho là nguyên nhân khiến chủ sở hữu – FSG xem xét bổ nhiệm Alonso thay thế HLV người Hà Lan, với các cuộc đàm phán bí mật đã được diễn ra.

Teamtalk cho biết, đây là giai đoạn quan trọng mang tính quyết định tương lai của Arne Slot. Các sếp bự Liverpool sẽ tổ chức một cuộc đánh giá vào cuối mùa giải để xem liệu ông thực sự là người phù hợp để đưa đội tiến bước.

Nếu Liverpool không giành được suất dự Cúp C1 mùa sau, hoặc trắng danh hiệu, Arne Slot có thể bị sa thải, với Xabi Alonso sẵn sàng kế nhiệm.