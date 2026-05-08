Công An Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định 10/05/26 - Trực tiếp
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
3
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
2
Burnley vs Aston Villa 10/05/26 - Trực tiếp
Logo Burnley - BUR Burnley
1
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
1
Crystal Palace vs Everton 10/05/26 - Trực tiếp
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
1
Logo Everton - EVE Everton
1
Nottingham Forest vs Newcastle United 10/05/26 - Trực tiếp
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
0
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
0
West Ham United vs Arsenal
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Mainz 05 vs Union Berlin
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Milan vs Atalanta
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Barcelona vs Real Madrid
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Brest
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Le Havre vs Olympique Marseille
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Monaco vs Lille
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Tottenham Hotspur vs Leeds United
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-

Đua Giày vàng châu Âu: Kane thách thức Mbappe, Haaland bám đuổi quyết liệt

Sự kiện: Chiếc giày vàng châu Âu Harry Kane Erling Haaland

Cuộc cạnh tranh cho danh hiệu Giày vàng châu Âu 2025/26 đang cực kỳ gấp rút ở giai đoạn cuối mùa, nơi những chân sút hàng đầu thế giới như Harry Kane, Erling Haaland và Kylian Mbappe đang nỗ lực trong từng vòng đấu.

Mbappe đối mặt áp lực bảo vệ "ngai vàng"

Danh hiệu Giày vàng châu Âu luôn được xem là một trong những danh hiệu cá nhân cao quý, tôn vinh chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất tại các giải VĐQG châu Âu trong một mùa giải.

3 siêu sao Kane, Mbappe và Haaland đua Giày vàng hấp dẫn

Qua nhiều thập kỷ, cuộc đua này từng bị thống trị bởi những huyền thoại như Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, trước khi thế hệ tiền đạo mới "tiếp quản" sân khấu bóng đá đỉnh cao.

Mùa giải 2024/25 chứng kiến Kylian Mbappe giành Giày vàng châu Âu nhờ hiệu suất ghi bàn bùng nổ trong màu áo Real Madrid. Tiền đạo người Pháp vượt qua Mohamed Salah để bước lên đỉnh cao, tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những “cỗ máy săn bàn” ổn định nhất thế giới.

Tuy nhiên, mùa giải 2025/26 hứa hẹn sẽ khốc liệt hơn rất nhiều khi hàng loạt siêu tiền đạo đang duy trì phong độ ghi bàn đáng sợ.

Theo quy định, Giày vàng châu Âu áp dụng hệ số tính điểm dựa trên độ khó của từng giải đấu. Các giải hàng đầu như Premier League, La Liga hay Bundesliga được nhân hệ số 2.0, trong khi các giải đấu tầm trung là 1.5 và các giải nhỏ hơn là 1.0.

Kane và Haaland tạo thế song mã đáng sợ

Đứng đầu cuộc đua hiện tại là Harry Kane với 33 bàn thắng cho Bayern Munich. Khả năng dứt điểm toàn diện, chọn vị trí thông minh cùng sự ổn định đáng kinh ngạc giúp đội trưởng tuyển Anh luôn duy trì hiệu suất săn bàn đỉnh cao.

Kane sáng cửa ẵm danh hiệu Giày vàng châu Âu mùa này

Trong màu áo Bayern, Kane không chỉ là trung phong ghi bàn mà còn đóng vai trò tổ chức và kết nối lối chơi. Với phong cách tấn công áp đảo của đại diện Bundesliga, chân sút 32 tuổi tiếp tục được xem là ứng viên nặng ký nhất cho danh hiệu năm nay.

Phía sau là Erling Haaland với 25 pha lập công cho Manchester City. Sức mạnh thể chất, tốc độ bùng nổ cùng khả năng dứt điểm cực kỳ lạnh lùng khiến Haaland trở thành chuẩn mực của mẫu trung phong hiện đại.

Được hỗ trợ bởi hệ thống tạo cơ hội dày đặc của Man City, tiền đạo người Na Uy luôn duy trì hiệu suất ghi bàn khủng khiếp ở cả Premier League lẫn Champions League. Chỉ cần một chuỗi trận bùng nổ, Haaland hoàn toàn có thể vượt lên bất cứ lúc nào. Hiện Haaland còn tối đa 4 trận để gia tăng thành tích, trong khi con số này với Kane chỉ là 2 trận.

Trong khi đó, Mbappe hiện sở hữu 24 bàn thắng. Ngôi sao người Pháp vẫn cho thấy sự nguy hiểm với những pha bứt tốc, di chuyển thông minh và khả năng khai thác khoảng trống cực tốt trong đội hình giàu sức tấn công của Real Madrid.

Những hiện tượng bất ngờ khuấy đảo bảng xếp hạng

Ngoài các siêu sao quen thuộc, cuộc đua Giày vàng mùa này còn chứng kiến sự nổi lên của nhiều cái tên ít được chú ý hơn.

Igor Thiago ghi tới 22 bàn cho Brentford. Tiền đạo người Brazil gây ấn tượng với nguồn năng lượng dồi dào, khả năng pressing mạnh mẽ cùng sức mạnh không chiến đáng gờm.

Tiền đạo Igor Thiago gây tiếng vang lớn

Xếp ngay sau là Vedat Muriqi với 21 bàn cho Mallorca. Chân sút kỳ cựu tiếp tục duy trì phong độ ổn định tại La Liga sau những năm tháng thi đấu ở Thổ Nhĩ Kỳ và Italia.

Một hiện tượng khác là Esteban Lepaul. Sau quãng thời gian gây ấn tượng tại Angers, anh chuyển sang Rennes và đang trải qua mùa giải bùng nổ nhất sự nghiệp với 19 bàn thắng.

Danh sách những chân sút nổi bật còn có Deniz Undav của Stuttgart (18 bàn), Lamine Yamal của Barcelona, Ante Budimir của Osasuna và Patrik Schick của Bayer Leverkusen (cùng 16 bàn).

Đáng chú ý, Schick đang có phong độ cực cao với chuỗi 9 bàn chỉ sau 6 trận gần nhất tại Bundesliga, biến anh thành “ngựa ô” nguy hiểm trong giai đoạn còn lại của mùa giải.

Xếp hạng Cầu thủ CLB Giải đấu Bàn thắng Hệ số Điểm
1 Harry Kane Bayern Munich Bundesliga 33 2 66
2 Erling Haaland Manchester City Premier League 25 2 50
3 Kylian Mbappé Real Madrid La Liga 24 2 48
4 Igor Thiago Brentford Premier League 22 2 44
5 Vedat Muriqi Mallorca La Liga 21 2 42
6 Estéban Lepaul Angers - Rennes Ligue 1 19 2 38
7 Deniz Undav Stuttgart Bundesliga 18 2 36
8 Lamine Yamal Barcelona La Liga 16 2 32
9 Ante Budimir Osasuna La Liga 16 2 32
10 Patrik Schick Bayer Leverkusen Bundesliga 16 2 32

Gyokeres đang là chân sút hay số 2 châu Âu từ đầu năm dương lịch 2026, chỉ sau Harry Kane.

