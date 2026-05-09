Dự đoán tỉ số trận HOT NHA: Man City cẩn trọng, MU chờ quyết định của Carrick

Sunderland – Man United, 21h, 9/5, vòng 36 Ngoại hạng Anh

Sau nhiều ngày chờ đợi, Man United cuối cùng đã hoàn thành mục tiêu dự Champions League 2026/27 với chiến thắng trước Liverpool hồi cuối tuần trước. Bởi vậy, ba trận đấu còn lại của thầy trò Michael Carrick tại Ngoại hạng Anh sẽ là những cuộc dạo chơi. Đầu tiên sẽ là chuyến làm khách của Sunderland ở vòng 36.

Trận đấu giữa MU và Sunderland phụ thuộc rất nhiều vào ý tưởng của HLV Carrick

Về mặt lý thuyết, Sunderland vẫn còn cửa đua vé dự cúp châu Âu mùa sau. Nhưng thực tế, họ đã rời cuộc đua từ sớm. Họ từng có mặt ở nhóm đầu của bảng xếp hạng nhưng tụt dần đều theo thời gian. Điều đó cũng là dễ hiểu bởi Sunderland mới thăng hạng nên lực lượng không được dày dặn như các đội bóng còn lại.

Như vậy, đôi bên đều thoải mái về mặt tâm lý nên trận đấu sẽ có hai chiều hướng. Một là đôi công hấp dẫn và hai đội sẽ bị cuốn vào cuộc thi ghi bàn đúng nghĩa. Hai là Michael Carrick sẽ có những thử nghiệm về mặt chiến thuật cũng như cho một số cầu thủ thường xuyên dự bị vào sân thi đấu ngay từ đầu.

Về mặt lực lượng, Sunderland không có sự phục vụ của Ballard do bị treo giò, Mundle, Angulo và Traore đang dính chấn thương. Trong khi đó, MU chưa có được sự phục vụ của De Ligt trong khi khả năng ra sân của Sesko đang bị bỏ ngỏ.

Về thành tích đối đầu, MU đang vượt trội hơn hẳn khi thắng 4/5 lần đối đầu gần nhất. Trận lượt đi mùa này, “Quỷ đỏ” giải quyết Sunderland ngay trong hiệp một với hai bàn thắng của Mount và Sesko. Tuy nhiên, chiến thắng gần nhất của “Mèo đen” trước MU diễn ra trên sân nhà. Tuy nhiên, điều đó khó xảy ra trong trận đấu này.

Dự đoán tỉ số: Sunderland 1-3 MU

Đội hình dự kiến

Sunderland: Roefs; Mukiele, O’Nien, Alderete, Reinildo; Xhaka, Sadiki; Talbi, Diarra, Le Fee; Brobbey

Man United : Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Casemiro, Mainoo; Mbeumo, Fernandes, Cunha; Sesko

Man City – Brentford, 23h30, 9/5, vòng 36 Ngoại hạng Anh

Man City đã tự đánh mất đi lợi thế trong cuộc đua vô địch sau trận hoà 3-3 cực kỳ tai hại ở vòng đấu trước. Hiện tại, họ đã kém Arsenal 5 điểm trong khi chỉ còn 1 trận chưa đấu trong tay. Điều này đồng nghĩa với việc quyền tự quyết không còn nằm trong tay thầy trò Pep Guardiola.

Man City cần chứng minh được đẳng cấp

Tuy nhiên, họ phải làm tốt nhiệm vụ của mình trước khi nghĩ tới chuyện Arsenal sảy chân. Vòng 36, Man City được thi đấu trên sân nhà và đối thủ là Brentford. Đội bóng này vừa có chiến thắng sau 5 trận hoà liên tiếp, qua đó có được 51 điểm/35 trận và nắm giữ vị trí thứ 7. Đây sẽ là vị trí được dự cúp châu Âu mùa sau nên Brentford chắc chắn muốn nắm chắc trong tay.

Như vậy, Man City sẽ khá vất vả trong công cuộc tìm chiến thắng. Về mặt sức mạnh đội hình, Pep Guardiola nắm giữ lợi thế hơn hẳn so với đối thủ. Haaland đang dẫn đầu danh sách ghi bàn, Cherki tinh quái trong khi Doku và Semenyo là những máy chạy ở hai biên.

Vấn đề của Man City lúc này có lẽ là hàng thủ khi Gvardiol, Dias và Rodri đều không thể thi đấu vì chấn thương. Khusanov, Guehi rồi Ake đều không đem lại sự an tâm cho người hâm mộ. Brentford tấn công không quá hay nhưng Igor Thiago là tiền đạo có khả năng tận dụng cơ hội cực tốt.

Về mặt thành tích đối đầu, Man City cũng vượt trội hơn hẳn khi bất bại 6 trận gần nhất trong đó thắng 5 lần. Tuy nhiên, những trận đấu kiểu như thế này ở cuối mùa chưa bao giờ là dễ dàng. Bởi vậy, thầy trò Pep Guardiola vẫn phải dốc toàn lực để tìm kiếm chiến thắng.

Dự đoán tỉ số: Man City 2-0 Brentford

Đội hình dự kiến

Man City: Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi, O’Reilly; Gonzalez, Bernardo; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland

Brentford: Kelleher; Kayode, Van den Berg, Collins, Hickey; Jensen, Yarmolyuk; Ouattara, Damsgaard, Lewis-Potter; Thiago