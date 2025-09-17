Trực tiếp bóng đá Liverpool - Atletico Madrid: Anfield "đi dễ khó về" (Cúp C1)

C1 - Champions League | 2h, 18/9 | SVĐ Anfield Liverpool 0 - 0 Atletico Madrid (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Liverpool vs Atletico Madrid Atletico Madrid Điểm Alisson Szoboszlai Konate Van Dijk Kerkez Gravenberch Mac Allister Gakpo Salah Wirtz Ekitike Điểm Oblak Giuliano Simeone Llorente Le Normand Hancko Ruggeri Koke Barrios Griezmann Nico Gonzalez Sorloth Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Liverpool Liverpool Atletico Madrid Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Alisson, Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Gakpo, Salah, Wirtz, Ekitike Oblak, Giuliano Simeone, Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri, Koke, Barrios, Griezmann, Nico Gonzalez, Sorloth

Điểm tựa Anfield

Thống kê cho thấy Anfield là pháo đài bất khả xâm phạm của Liverpool. Đội bóng thành phố cảng nước Anh toàn thắng 14 trận gần nhất trên sân nhà ở cúp châu Âu (Champions League và Europa League), và đặc biệt ghi từ 2 bàn trở lên trong 13 trận gần nhất.

Các học trò của HLV Arne Slot trung bình tung ra hơn 5 cú sút trúng đích mỗi trận kể từ đầu mùa, trong đó riêng 2 trận trên sân nhà Anfield đã có tới 13 cú dứt điểm đi đúng khung thành. Với việc Atletico Madrid đang chịu tổn thất lực lượng nghiêm trọng vì chấn thương, đại diện Tây Ban Nha được dự đoán sẽ khó có thể chống đỡ nổi.

Phong độ trái ngược

Kể từ khi kế nhiệm Jurgen Klopp, HLV Arne Slot liên tục viết lại những cột mốc mới trong lịch sử Liverpool. Ở vòng 4 Ngoại hạng Anh cuối tuần qua, “Lữ đoàn đỏ” phải rất vất vả mới có thể xuyên thủng được hàng thủ kiên cường của Burnley nhờ quả phạt đền thành công của Mohamed Salah ở những phút bù giờ cuối cùng, qua đó giành chiến thắng 1-0.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một đội bóng Ngoại hạng Anh thắng cả 4 trận mở màn mùa giải nhờ các bàn quyết định trong 10 phút cuối. Dù lối thắng nhọc nhằn còn để lại dấu hỏi, điều quan trọng nhất với Liverpool vẫn là trọn vẹn 12 điểm sau 4 vòng, giúp họ vững vàng trên ngôi đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Trong khi đó, Atletico Madrid lại khởi đầu La Liga khá thất vọng khi thua Espanyol 1-2, rồi hòa Elche và Alaves. Rất may, quãng nghỉ đội tuyển quốc gia giúp đoàn quân của HLV Diego Simeone trở lại mạnh mẽ, đánh bại Villarreal 2-0 cuối tuần qua với các pha lập công của Pablo Barrios và Nico Gonzalez.