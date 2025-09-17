Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
PSG vs Atalanta
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Liverpool vs Atlético de Madrid
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Bayern Munich vs Chelsea
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Ajax vs Inter Milan
Logo Ajax - AJX Ajax
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Copenhagen vs Bayer Leverkusen
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Club Brugge vs Monaco
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-

Trực tiếp bóng đá Liverpool - Atletico Madrid: Anfield "đi dễ khó về" (Cúp C1)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Liverpool Cup C1 - Champions League 2025/26

(2h, 18/9, lượt 1 vòng bảng) Thống kê cho thấy Anfield là pháo đài bất khả xâm phạm của Liverpool ở cúp châu Âu.

  

C1 - Champions League | 2h, 18/9 | SVĐ Anfield

Liverpool
Trực tiếp bóng đá Liverpool - Atletico Madrid: Anfield "đi dễ khó về" (Cúp C1) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Liverpool - Atletico Madrid: Anfield "đi dễ khó về" (Cúp C1) - 1
Atletico Madrid
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Liverpool - Atletico Madrid: Anfield "đi dễ khó về" (Cúp C1) - 1
Alisson, Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Gakpo, Salah, Wirtz, Ekitike
Trực tiếp bóng đá Liverpool - Atletico Madrid: Anfield "đi dễ khó về" (Cúp C1) - 1
Oblak, Giuliano Simeone, Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri, Koke, Barrios, Griezmann, Nico Gonzalez, Sorloth

Điểm tựa Anfield

Thống kê cho thấy Anfield là pháo đài bất khả xâm phạm của Liverpool. Đội bóng thành phố cảng nước Anh toàn thắng 14 trận gần nhất trên sân nhà ở cúp châu Âu (Champions League và Europa League), và đặc biệt ghi từ 2 bàn trở lên trong 13 trận gần nhất.

Các học trò của HLV Arne Slot trung bình tung ra hơn 5 cú sút trúng đích mỗi trận kể từ đầu mùa, trong đó riêng 2 trận trên sân nhà Anfield đã có tới 13 cú dứt điểm đi đúng khung thành. Với việc Atletico Madrid đang chịu tổn thất lực lượng nghiêm trọng vì chấn thương, đại diện Tây Ban Nha được dự đoán sẽ khó có thể chống đỡ nổi.

Phong độ trái ngược

Kể từ khi kế nhiệm Jurgen Klopp, HLV Arne Slot liên tục viết lại những cột mốc mới trong lịch sử Liverpool. Ở vòng 4 Ngoại hạng Anh cuối tuần qua, “Lữ đoàn đỏ” phải rất vất vả mới có thể xuyên thủng được hàng thủ kiên cường của Burnley nhờ quả phạt đền thành công của Mohamed Salah ở những phút bù giờ cuối cùng, qua đó giành chiến thắng 1-0.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một đội bóng Ngoại hạng Anh thắng cả 4 trận mở màn mùa giải nhờ các bàn quyết định trong 10 phút cuối. Dù lối thắng nhọc nhằn còn để lại dấu hỏi, điều quan trọng nhất với Liverpool vẫn là trọn vẹn 12 điểm sau 4 vòng, giúp họ vững vàng trên ngôi đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Trong khi đó, Atletico Madrid lại khởi đầu La Liga khá thất vọng khi thua Espanyol 1-2, rồi hòa Elche và Alaves. Rất may, quãng nghỉ đội tuyển quốc gia giúp đoàn quân của HLV Diego Simeone trở lại mạnh mẽ, đánh bại Villarreal 2-0 cuối tuần qua với các pha lập công của Pablo Barrios và Nico Gonzalez.

Theo Sỹ Ánh

Nguồn: [Link nguồn]

17/09/2025 18:07 PM (GMT+7)
