Nhận định bóng đá Liverpool vs Atletico: Vũ điệu tấn công

Liverpool vẫn tìm ra cách để lấy 3 điểm hồi cuối tuần qua, giống như họ đã làm với Newcastle, hay cuộc đại chiến đỉnh cao ở bóng đá Anh gặp Arsenal. Pha bóng chạm tay của Hannibal trong vòng cấm địa của đội chủ nhà Burnley đã tạo điều kiện cho Mohamed Salah ghi bàn duy nhất giúp Liverpool duy trì mạch toàn thắng. Từ thất vọng đến nhẹ nhõm.

Liverpool toàn thắng ở Ngoại hạng Anh. Ảnh: Imago

Đội bóng của Arne Slot vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng, chưa đánh rơi bất kỳ điểm nào. Mặc dù vậy, trận đấu với Burnley cuối tuần qua cũng cho thấy những hạn chế của Liverpool. Không phải lúc nào “The Kop” cũng ghi bàn từ hàng tá cơ hội mà họ tạo ra.

Họ kiểm soát bóng. Họ có cơ hội rõ ràng. Mọi mối nguy hiểm đều đến từ Liverpool, đội đã kết thúc trận đấu với 27 cú sút, so với chỉ ba cú sút từ Burnley, đội bóng chơi lùi sâu, phòng ngự chặt chẽ và có tổ chức.

Đội bóng của Parker đã tận dụng tối đa hiệu quả phòng ngự, khiến Liverpool toát mồ hôi, không cho Hugo Ekitike hay Cody Gakpo cơ hội để tỏa sáng.

Những gì Burnley vừa làm được tại Anfield là bài học cho Atletico Madrid, trong trận mở màn vòng bảng Champions League 2025/26.

Mùa trước, Liverpool hùng mạnh với sự áp đảo toàn diện tại Premier League sớm phải nói lời từ biệt giải bóng đá danh giá nhất châu Âu cấp CLB.

Vì thế, ngoài tham vọng bảo vệ chức vô địch Ngoại hạng Anh, Arne Slot có một nhiệm vụ rất rõ ràng: chinh phục Champions League.

Cũng chính tham vọng này mà lãnh đạo đội bóng thành phố cảng tiêu tiền chưa từng có cho hoạt động chuyển nhượng, trong đó có kỷ lục Alexander Isak – thương vụ kéo dài suốt mùa hè.

Tham vọng ấy sẽ được thử thách bởi Atletico. Đội quân của Diego Simeone cũng vừa có kỳ chuyển nhượng mùa hè ồn ào, làm mới một nửa đội hình chính.

Atletico không có Alvarez lẫn Almada. Ảnh: EFE

Atletico khởi đầu mùa giải chật vật. Mặc dù vậy, đại diện thủ đô Madrid vẫn có những con người đủ khả năng tạo bất ngờ tại Anfield, cùng triết lý phòng ngự thực dụng của Simeone.

Phòng ngự chắc chắn, hy vọng vào sự hiệu quả của Jan Oblak, đồng thời Atletico tìm kiếm cơ hội từ những pha lên bóng của Antoine Griezmann, trong bối cảnh Julian Alvarez ngồi nhà vì chấn thương.

Atletico đến Liverpool với nhiều sự thiếu vắng. Vì vậy, Simeone không loại trừ khả năng xếp con trai Giuliano đá như hậu vệ phải trong sơ đồ 5-4-1. Ở Anfield hứa hẹn kịch bản rất căng thẳng.

Lực lượng:

Liverpool: Jones chấn thương.

Atletico: Thiago Almada, Alex Baena, Julian Alvarez, Cardoso, Gimenez chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Liverpool (4-2-3-1): Alisson Becker; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike.

Atletico (5-4-1): Oblak; Giuliano Simeone, Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Griezmann, Barrios, Koke, Nico Gonzalez; Sorloth.

Tỷ lệ trận đấu: Liverpool chấp 1

Tỷ lệ bàn thắng: 3

Dự đoán: Liverpool thắng 2-1.