PSG phơi bày hậu trường: Donnarumma đòi lương khủng, Enrique tiễn Neymar ra đi

🔥 Dembele và cuộc tranh cãi Quả Bóng Vàng

Trong cuộc trò chuyện với RMC Sport, Giám đốc thể thao PSG - Luis Campos khẳng định Ousmane Dembele là cái tên không thể tranh cãi cho danh hiệu "Quả bóng Vàng 2025". Ông nhấn mạnh cầu thủ người Pháp đã chinh phục cả Ligue 1 lẫn Champions League, vượt trội về thống kê và phong độ.

Ousmane Dembele được xem là ứng viên sáng giá cho “Quả bóng vàng 2025”

“Nếu cậu ấy không giành được, lỗi nằm ở những người cầm lá phiếu. Nếu tên cậu ấy là Messi hay Ronaldo, chẳng ai dám phản đối”, Campos nói thẳng.

Ở PSG hiện tại, Dembele không chỉ là ngôi sao sáng nhất mà còn trở thành biểu tượng cho triết lý bóng đá tập thể mà HLV Enrique đang xây dựng.

💰 Donnarumma và cú sốc chính sách lương

Câu chuyện Donnarumma rời Paris cũng được Campos tiết lộ với nhiều chi tiết đáng chú ý. Thủ thành người Ý, theo ông, đã đòi hỏi một mức lương “kiểu PSG ngày xưa” - nơi những khoản đãi ngộ xa xỉ luôn được coi là điều hiển nhiên. Nhưng PSG của hiện tại đã khác.

Thủ môn Gianluigi Donnarumma nói lời chia tay PSG

“Chúng tôi trả công xứng đáng cho ai thật sự xứng đáng. Nếu không đạt thỏa thuận, bắt buộc phải tìm giải pháp khác. Ngôi sao giờ đây là tập thể, chứ không phải cá nhân nào”, Campos khẳng định.

Chính sách ấy lý giải vì sao PSG chọn mua một trung vệ giàu thể lực thay vì bổ sung thêm hậu vệ cánh. Họ cần sự trực diện, sự đa dạng và cả sức mạnh không chiến - những yếu tố mang đậm dấu ấn chiến lược dài hạn.

🏆 Luis Enrique - canh bạc lớn đã thành công

Trong suốt cuộc trò chuyện, Campos nhiều lần nhắc đến Luis Enrique với sự tôn trọng đặc biệt. Ông gọi việc bổ nhiệm cựu HLV Barcelona là “quyết định sáng suốt nhất” kể từ khi làm việc tại Paris.

“Tôi nói với ông ấy rằng PSG sẽ xây dựng đội bóng không phải để chịu áp lực vô địch Champions League ngay lập tức. Nhưng Enrique lập tức trả lời: Tôi đến để chiến thắng". Campos nhớ lại khoảnh khắc định mệnh đó ở Barcelona, nơi chỉ sau vài phút trò chuyện, cả hai đã tìm thấy sự đồng điệu.

Sự xuất hiện của Enrique đã mang đến một PSG khác: gắn kết, bản lĩnh và không còn phụ thuộc vào những cá nhân.

👋 Neymar và lời chia tay thẳng thắn

Trong khi đó, trường hợp Neymar lại mang màu sắc khác hẳn. Không vòng vo, Campos thừa nhận ông từng nói trực tiếp với siêu sao Brazil rằng “tốt nhất cho cậu là nên ra đi”. Đáng chú ý, Luis Enrique - người từng cùng Neymar giành vinh quang ở Barcelona - cũng là người đầu tiên tán thành quyết định này.

HLV Luis Enrique ủng hộ quyết định rời PSG của Neymar

"Ông ấy nói với Neymar: 'Thật tốt khi cậu ra đi'. Enrique nhìn bóng đá theo cách khác: chơi cho tập thể, và ai có phong độ tốt nhất trong tuần sẽ được đá chính", Campos tiết lộ.

Việc Neymar chuyển sang Saudi Arabia vì thế không chỉ là bước ngoặt trong sự nghiệp của anh, mà còn đánh dấu sự chấm dứt của một PSG “dải ngân hà”, nơi những siêu sao từng được nuông chiều tuyệt đối.

Từ những chia sẻ thẳng thắn của Luis Campos, có thể thấy PSG đang lột xác. Họ không còn chạy theo hào nhoáng, mà kiên định với con đường mới: xây dựng một tập thể kỷ luật, vững mạnh và sẵn sàng chinh phục đỉnh cao bằng sức mạnh chung.