Yamal chấn thương, Rashford sáng cửa đá chính cho Barca đấu Newcastle

🩹 Biến động từ Yamal

Barcelona sẽ mở màn chiến dịch Champions League với trận gặp Newcastle tại St. James Park (2h, 19/9), một trận đấu hứa hẹn không dễ dàng. Newcastle luôn thi đấu máu lửa khi gặp các đội mạnh, nhất là trên sân nhà, mặc dù phong độ của họ từ đầu mùa không có gì để khen.

Yamal chấn thương ở tuyển khiến Barcelona phải thay thế anh

Với Barca, thất bại khá đau trước Inter Milan ở bán kết mùa trước khiến mùa giải của đội bóng không thực sự trọn vẹn dù họ chinh phục mọi danh hiệu còn lại dưới sự dẫn dắt của HLV Hansi Flick. Mùa này với lực lượng có sự thay đổi, Barca vẫn thèm muốn danh hiệu châu Âu nhưng họ sẽ phải cẩn trọng trước sự dè chừng từ các đối thủ.

Ngay trận đầu tiên đã có khó khăn cho Barcelona, khi gần như chắc chắn đội sẽ không có sự phục vụ của Lamine Yamal. Tiền đạo cánh ngôi sao này đã phải tiêm thuốc giảm đau để ra sân ở ĐTQG, nhưng chấn thương của anh trên tuyển không hề nhẹ và Yamal dự kiến sẽ không thể sang Anh.

Yamal luôn là cầu thủ số 1 ở vị trí tiền đạo cánh phải và Barcelona ở trận gặp Valencia vừa qua đã phải thay đổi, đưa Roony Bardghji thế chỗ Yamal. Tiền đạo người Đan Mạch này không chơi hiệu quả, nên ở hiệp 2 trận gặp Valencia, Hansi Flick đã tung Raphinha vào thay Bardghji. Raphinha đáp lại với 1 cú đúp nên có thể tin rằng ngôi sao người Brazil sẽ được dùng ở cánh phải thay Yamal trước Newcastle.

🏃‍♂️ Rashford trở lại Anh

Điều này sẽ mở ra cơ hội lớn cho Marcus Rashford lần đầu tiên đá chính cho Barca ở đấu trường Champions League. Sau khi được cho đội bóng xứ Catalunya mượn, Rashford đã có khởi đầu không quá tưng bừng, nhưng mới đây có một kiến tạo rất đẹp mắt để Raphinha nâng tỷ số lên 2-0.

Rashford đã sẵn sàng đá chính trước Newcastle

Rashford sẽ được thi đấu trên đất Anh lần đầu tiên trong màu áo Barcelona, trước một đối thủ anh đã không còn xa lạ gì. Rashford ghi 5 bàn trong 15 lần đối đầu Newcastle, trong đó có 2 bàn tại St. James Park. Kỷ niệm đẹp nhất của Rashford trước “The Magpies” là khi anh ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0, đưa MU đến danh hiệu League Cup 2023 tại Wembley.

2 mùa trước đây Rashford đều đã ra sân ở Cúp C1, lần lượt cho MU và Aston Villa, và có 4 kiến tạo. Tuy nhiên bàn thắng gần nhất anh ghi được ở đấu trường này đã là từ vòng bảng mùa 2021/22 vào lưới Atalanta.