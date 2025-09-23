Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá Levante - Real Madrid: Chờ "Kền kền trắng" tiếp đà thăng hoa (La Liga)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Real Madrid La liga 2025-26

(2h30 ngày 24/9, vòng 6 La Liga) Real Madrid đang có chuỗi trận toàn thắng từ đầu mùa. Hành quân đến sân Levante, nhiệm vụ của thầy trò HLV Alonso là duy trì chuỗi trận thăng hoa ấy.

  

2h30, 24/9 |

Levante
Trực tiếp bóng đá Levante - Real Madrid: Chờ "Kền kền trắng" tiếp đà thăng hoa (La Liga) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Levante - Real Madrid: Chờ "Kền kền trắng" tiếp đà thăng hoa (La Liga) - 1
Real Madrid
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Levante - Real Madrid: Chờ "Kền kền trắng" tiếp đà thăng hoa (La Liga) - 1
Ryan, Toljan, Elgezabel, Moreno, Sanchez, Alvarez, Vencedor, Rey, Brugue, Eyong, Romero
Trực tiếp bóng đá Levante - Real Madrid: Chờ "Kền kền trắng" tiếp đà thăng hoa (La Liga) - 1
Courtois, Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras, Valverde, Tchouameni, Mastantuono, Bellingham, Vinicius, Mbappe

⚽️ HLV Alonso ghi dấu ấn

Real Madrid thi đấu quá thăng hoa với chuỗi trận toàn thắng kể từ đầu mùa giải (6 trận). HLV Xabi Alonso đang dần chứng minh được năng lực tại đội bóng giàu thành tích nhất châu Âu bất chấp những sự nghi ngờ đổ dồn về ông trước thềm mùa giải. Chiến lược gia người Tây Ban Nha thay đổi lối chơi của Real Madrid, biến "Los Blancos" trở thành đội bóng có khả năng kiểm soát bóng ấn tượng, hạn chế đáng kể khả năng tấn công của đối thủ.

💥 Tinh thần chiến đấu của "Kền kền trắng"

Real Madrid đang có khởi đầu ấn tượng nhất trong nhiều năm vừa qua. Đội bóng thủ đô Tây Ban Nha không chỉ trình diễn lối chơi hoa mỹ mà còn biết cách vượt qua "nghịch cảnh". Real Madrid đã thắng 2 trận đấu khi chỉ còn 10 người trên sân sau những tấm thẻ đỏ.

Tinh thần chiến đấu ngoan cường được các cầu thủ thể hiện tuyệt vời qua những trận đấu với Real Sociedad và Marseille. Real Madrid không buông xuôi sau khi chơi thiếu người, duy trì sự chủ động và giành kết quả thuận lợi.

