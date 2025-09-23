Trực tiếp bóng đá Levante - Real Madrid: Chờ "Kền kền trắng" tiếp đà thăng hoa (La Liga)

2h30, 24/9 | Levante 0 - 0 Real Madrid (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Levante vs Real Madrid Real Madrid Điểm Ryan Toljan Elgezabel Moreno Sanchez Alvarez Vencedor Rey Brugue Eyong Romero Điểm Courtois Carvajal Militao Huijsen Carreras Valverde Tchouameni Mastantuono Bellingham Vinicius Mbappe Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Levante Levante Real Madrid Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Ryan, Toljan, Elgezabel, Moreno, Sanchez, Alvarez, Vencedor, Rey, Brugue, Eyong, Romero Courtois, Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras, Valverde, Tchouameni, Mastantuono, Bellingham, Vinicius, Mbappe

⚽️ HLV Alonso ghi dấu ấn

Real Madrid thi đấu quá thăng hoa với chuỗi trận toàn thắng kể từ đầu mùa giải (6 trận). HLV Xabi Alonso đang dần chứng minh được năng lực tại đội bóng giàu thành tích nhất châu Âu bất chấp những sự nghi ngờ đổ dồn về ông trước thềm mùa giải. Chiến lược gia người Tây Ban Nha thay đổi lối chơi của Real Madrid, biến "Los Blancos" trở thành đội bóng có khả năng kiểm soát bóng ấn tượng, hạn chế đáng kể khả năng tấn công của đối thủ.

💥 Tinh thần chiến đấu của "Kền kền trắng"

Real Madrid đang có khởi đầu ấn tượng nhất trong nhiều năm vừa qua. Đội bóng thủ đô Tây Ban Nha không chỉ trình diễn lối chơi hoa mỹ mà còn biết cách vượt qua "nghịch cảnh". Real Madrid đã thắng 2 trận đấu khi chỉ còn 10 người trên sân sau những tấm thẻ đỏ.

Tinh thần chiến đấu ngoan cường được các cầu thủ thể hiện tuyệt vời qua những trận đấu với Real Sociedad và Marseille. Real Madrid không buông xuôi sau khi chơi thiếu người, duy trì sự chủ động và giành kết quả thuận lợi.