Trực tiếp bóng đá Levante - Real Madrid: Chờ "Kền kền trắng" tiếp đà thăng hoa (La Liga)
(2h30 ngày 24/9, vòng 6 La Liga) Real Madrid đang có chuỗi trận toàn thắng từ đầu mùa. Hành quân đến sân Levante, nhiệm vụ của thầy trò HLV Alonso là duy trì chuỗi trận thăng hoa ấy.
2h30, 24/9 |
Điểm
Ryan
Toljan
Elgezabel
Moreno
Sanchez
Alvarez
Vencedor
Rey
Brugue
Eyong
Romero
Điểm
Courtois
Carvajal
Militao
Huijsen
Carreras
Valverde
Tchouameni
Mastantuono
Bellingham
Vinicius
Mbappe
⚽️ HLV Alonso ghi dấu ấn
Real Madrid thi đấu quá thăng hoa với chuỗi trận toàn thắng kể từ đầu mùa giải (6 trận). HLV Xabi Alonso đang dần chứng minh được năng lực tại đội bóng giàu thành tích nhất châu Âu bất chấp những sự nghi ngờ đổ dồn về ông trước thềm mùa giải. Chiến lược gia người Tây Ban Nha thay đổi lối chơi của Real Madrid, biến "Los Blancos" trở thành đội bóng có khả năng kiểm soát bóng ấn tượng, hạn chế đáng kể khả năng tấn công của đối thủ.
💥 Tinh thần chiến đấu của "Kền kền trắng"
Real Madrid đang có khởi đầu ấn tượng nhất trong nhiều năm vừa qua. Đội bóng thủ đô Tây Ban Nha không chỉ trình diễn lối chơi hoa mỹ mà còn biết cách vượt qua "nghịch cảnh". Real Madrid đã thắng 2 trận đấu khi chỉ còn 10 người trên sân sau những tấm thẻ đỏ.
Tinh thần chiến đấu ngoan cường được các cầu thủ thể hiện tuyệt vời qua những trận đấu với Real Sociedad và Marseille. Real Madrid không buông xuôi sau khi chơi thiếu người, duy trì sự chủ động và giành kết quả thuận lợi.
