Vinicius nổi cáu vì lại bị thay ra: Xabi Alonso cực bình thản, nêu rõ lý do

Sự kiện: La liga 2025-26 Real Madrid
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Vinicius thể hiện thái độ không thích ra mặt sau khi bị Alonso thay ra trong trận đấu gặp Espanyol.

  

Real Madrid vừa có chiến thắng khá thuyết phục trước Espanyol tại vòng 5 La Liga. Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng của "Kền kền trắng" không được trọn vẹn khi Vinicius lộ rõ sự bực mình khi bị thay ra ở phút 77.

Vinicius rất thất vọng khi bị thay ra dù đang chơi tốt

Vinicius rất thất vọng khi bị thay ra dù đang chơi tốt

Tiền vệ người Brazil vùng vằng và vứt chai nước xuống đường biên khi nhận ra số áo của mình xuất hiện trên bảng thay đổi người của trọng tài bàn. Theo Marca, Vinicius Junior không hiểu vì sao bản thân lại bị đưa khỏi sân. Số 7 của Real Madrid vẫn còn sung sức, và muốn kiếm bàn thắng.

Hành động đưa hai tay lên để che mặt của Vinicius Junior ở trên băng ghế dự bị cho thấy cầu thủ này thất vọng đến như thế nào. Tuy nhiên, Xabi Alonso không quan tâm đến cảm xúc của cậu học trò cho lắm. Ông thầy người Tây Ban Nha trả lời rất thản nhiên về quyết định thay đổi của mình.

"Vinicius rất lười đi bóng vào trong vòng cấm ngày hôm nay. Bởi vậy, tôi nghĩ chuyện thay người là hợp lý. Vinicius và Fran Garcia đã làm tốt nhưng tôi muốn kiểm soát nhiều hơn. Có thể hôm nay tôi đã thay Vinicius hơi sớm khi cậu ấy đang thể hiện tốt nhưng tôi có quan điểm riêng của mình.

Còn chuyện Vinicius cáu giận vì bị thay ra, đó là chuyện thường. Tất cả các cầu thủ đều có phản ứng như vậy. Ngay cả Mastantuono cũng như vậy. Tôi nhớ cậu ta ra vẻ cực kỳ khó chịu khi bị tôi đưa khỏi sân trong trận đấu gần đây. Ai cũng muốn được chơi hết trận chứ không riêng gì Vinicius".

Cách giải thích của Xabi Alonso nghe khá hợp lý nhưng hãy cùng nhìn lại thống kê, Vinicius chỉ được đá đủ 90 phút đúng 1 lần kể từ đầu giải trong khi Mbappé được đá cả trận sau 5 vòng La Liga. Rõ ràng, ông thầy người Tây Ban Nha đang có sự phân biệt đối xử với Vinicius.

Thực ra, Xabi Alonso cũng có cái lý của mình. Nếu xét về phong độ, Vinicius đang chơi không quá hay. Cầu thủ này mới có 2 bàn và 2 kiến tạo sau 5 trận La Liga. Hãy nhìn vào con số trong trận đấu với Espanyol. Mặc dù có 1 kiến tạo nhưng Vinicius Junior mất bóng tới 14 lần, rê bóng hỏng 6/9 lần, tranh chấp tay đôi thua 8/13 lần.

Không những vậy, Vinicius còn dứt điểm vào cột dọc khung thành đối thủ trong tình huống rất ngon ăn. Rõ ràng, tiền đạo người Brazil nên trách bản thân thi đấu không tốt trước khi nghĩ tới chuyện bực Alonso vì quyết định thay người.

21/09/2025 12:40 PM (GMT+7)
