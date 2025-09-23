Nhận định Levante vs Real Madrid, 02h30 ngày 24/9: Đánh nhanh diệt gọn

Real Madrid đang dẫn đầu BXH La Liga.

Nhận định trước trận đấu Levante vs Real Madrid

Real Madrid thi đấu quá thăng hoa với chuỗi trận toàn thắng kể từ đầu mùa giải (6 trận). HLV Xabi Alonso đang dần chứng minh được năng lực tại đội bóng giàu thành tích nhất châu Âu bất chấp những sự nghi ngờ đổ dồn về ông trước thềm mùa giải. Chiến lược gia người Tây Ban Nha thay đổi lối chơi của Real Madrid, biến Los Blancos trở thành đội bóng có khả năng kiểm soát bóng ấn tượng, hạn chế đáng kể khả năng tấn công của đối thủ.

Real Madrid đang có một trong những khởi đầu ấn tượng nhất trong nhiều năm vừa qua. Đội bóng thủ đô Tây Ban Nha không chỉ trình diễn lối chơi hoa mỹ mà còn biết cách vượt qua "nghịch cảnh". Real Madrid đã thắng 2 trận đấu khi chỉ còn 10 người trên sân sau những tấm thẻ đỏ. Tinh thần chiến đấu ngoan cường được các cầu thủ thể hiện tuyệt vời qua những trận đấu với Real Sociedad và Marseille. Real Madrid không buông xuôi sau khi chơi thiếu người, duy trì sự chủ động và giành kết quả thuận lợi.

Đội bóng của HLV Xabi Alonso cần giữ vững thứ tinh thần ấy trong chặng đường kế tiếp, đó là điều rất cần thiết bởi lịch thi đấu sắp tới rất dày đặc. Real Madrid sẽ đối đầu với Levante tại vòng 6, rồi sau đó sẽ đại chiến với đại kình địch Atletico Madrid vào cuối tuần, sang tuần sau sẽ là chuyến hành quân tới Kazakhstan xa xôi. Los Blancos chắc chắn đặt quyết tâm thắng cả ba trận, nhưng họ sẽ phải hạ gục Levante đầu tiên.

Nhìn chung, Levante không phải cái tên có thể làm khó đội bóng thành Madrid vào thời điểm hiện tại. Levante đang xếp thứ 16 và mới chỉ thắng 1 trận tại La Liga mùa này. Đội chủ nhà lép vế hoàn toàn so với Real Madrid ở mọi khía cạnh, đó là lý do để tất cả những người hâm mộ Real Madrid tin vào chiến thắng dễ dàng cho đội bóng con cưng. Phong độ hủy diệt của siêu sao Mbappe, với hiệu suất bàn thắng 1 bàn/1trận tại La Liga hoàn toàn có thể giúp đoàn quân của Xabi Alonso thắng đậm trong trận đấu sắp tới.

Phong độ, lịch sử đối đầu Levante vs Real Madrid

Levante chỉ thắng 1 trận sau 5 vòng đấu tại La Liga. Họ thậm chí thất bại trước những đối thủ ngang cơ như Elche, Alaves

Real Madrid chỉ thua 1 trận dưới triều đại của HLV Xabi Alonso, đó là thất bại trước PSG tại FIFA Club World Cup. Sau thất bại này, Real Madrid thắng 6 trận đấu liên tiếp trên mọi đấu trường.

Levante đang có thành tích đối đầu khá ấn tượng trước Real Madrid trong thời gian gần đây. Trong 5 trận đấu gần đây, Levante thắng 2, hòa 1, thua 2. Tuy nhiên, đó đã là những thắng lợi diễn ra cách đây 4 và 5 năm. Vào lúc này, khả năng họ giành điểm trước Real Madrid là rất thấp.

Thông tin lực lượng Levante vs Real Madrid

Levante có đầy đủ nhân sự

Real Madrid không có sự phục vụ của Alexander-Arnold, Rudiger và Ferland Mendy vì chấn thương.

Đội hình dự kiến Levante vs Real Madrid

Levante: Ryan; Toljan, Elgezabel, Moreno, Sanchez; Alvarez, Vencedor, Rey, Brugue; Eyong, Romero.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni; Mastantuono, Bellingham, Vinicius Jr; Mbappe.

Dự đoán tỷ số Levante 0-3 Real Madrid