Vì sao Mbappe thắng "Chiếc giày vàng", nhưng Gyokeres mới là "Tiền đạo xuất sắc nhất"?

⚽ Mbappe thắng Chiếc giày vàng nhưng Gyokeres mới là "Tiền đạo xuất sắc nhất"

Giải thưởng Chiếc giày vàng châu Âu (do European Sport Media (ESM) trao tặng) được tính theo hệ số của từng giải đấu. Cụ thể, tại 5 giải VĐQG hàng đầu gồm Anh, Tây Ban Nha, Ý, Đức, Pháp, mỗi bàn thắng được nhân hệ số 2. Ở các giải khác, chỉ nhân 1,5.

Gyokeres giành danh hiệu Gerd Muller dành cho tiền đạo xuất sắc nhất trong gala Quả bóng vàng 2025

Điều này đồng nghĩa với việc 31 bàn của Mbappe tại Ligue 1 có giá trị cao hơn so với 39 bàn của Gyokeres ở Primeira Liga. Nhờ vậy, Mbappe vượt qua Mohamed Salah để chính thức trở thành chủ nhân của Chiếc giày vàng 2024.

Ngược lại, giải Gerd Muller tại Ballon d’Or (giải Tiền đạo xuất sắc nhất) lại vinh danh cầu thủ ghi nhiều bàn thắng tuyệt đối nhất trong một mùa (không tính hệ số). Ở hạng mục này, Gyokeres chiến thắng nhờ thành tích bùng nổ.

12 tháng qua là quãng thời gian không thể tuyệt vời hơn với tiền đạo người Thụy Điển. Trong màu áo Sporting Lisbon và đội tuyển quốc gia, anh ghi tới 54 bàn sau 52 trận, giành cú đúp danh hiệu VĐQG Bồ Đào Nha và Cúp Quốc gia, đồng thời ẵm luôn danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ hay nhất Primeira Liga.

Mùa hè 2024, Gyokeres gia nhập Arsenal với mức phí 55 triệu bảng (74,3 triệu USD), mang theo kỳ vọng sẽ trở thành mũi nhọn chủ lực của HLV Mikel Arteta.

😮 Người hâm mộ chia rẽ về kết quả

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV tỏ ra khó hiểu: Một fan Man City viết: “Gyokeres giành giải Gerd Muller. Bóng đá đang xuống dốc thật sự”. Một tài khoản khác thẳng thắn: “Gyokeres - tiền đạo nam xuất sắc nhất ư? Chúng ta đang làm cái gì vậy?”. Fan còn khẳng định: “Chọn Gyokeres thay vì Kane là quá điên rồ”.

Ngược lại, CĐV Arsenal lại vô cùng tự hào. “Cầu thủ hay nhất thế giới. Tôi muốn fan Spurs gọi anh ấy là Ngài Viktor Gyokeres”, một người hâm mộ "Pháo thủ" viết đầy hả hê.

🔜 Thử thách phía trước tại Arsenal

Trong khoảnh khắc nhận giải, Gyokeres xúc động chia sẻ: “Được đứng ở đây là một vinh dự lớn. Tôi luôn khao khát ghi bàn và thật tuyệt vời khi được công nhận là tiền đạo xuất sắc nhất. Giờ tôi bắt đầu hành trình mới tại Arsenal và hy vọng sẽ tạo nên những kỷ niệm đặc biệt”.

Dù có 3 bàn sau 5 trận đầu tiên, màn trình diễn của Gyokeres vẫn bị đánh giá chưa đạt kỳ vọng. Ngay cả HLV Mikel Arteta cũng thừa nhận rằng học trò cần nhận được sự hỗ trợ tốt hơn từ hệ thống chiến thuật.

Gyokeres đã có một năm 2024 rực rỡ, nhưng thử thách lớn nhất giờ mới bắt đầu. Làm thế nào để anh tái hiện phong độ hủy diệt ấy tại Premier League, nơi áp lực và sự kỳ vọng dành là vô cùng khắc nghiệt.