Nguyễn Xuân Son ra sân, tuyển Lào xin đổi lịch đấu Asian Cup

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Nga vs Peru
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Peru - PER Peru
-
Thái Lan vs Singapore
Logo Thái Lan - THA Thái Lan
-
Logo Singapore - SGP Singapore
-
UAE vs Iraq
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Na Uy vs Estonia
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo Estonia - EST Estonia
-
Republic of Ireland vs Bồ Đào Nha
Logo Republic of Ireland - IRL Republic of Ireland
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Pháp vs Ukraine
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Logo Ukraine - UKR Ukraine
-
Moldova vs Italy
Logo Moldova - MDA Moldova
-
Logo Italy - ITA Italy
-
Anh vs Serbia
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Nhật Bản vs Ghana
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Ghana - GHA Ghana
-
Hàn Quốc vs Bolivia
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Angola vs Argentina
Logo Angola - ANG Angola
-
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Luxembourg vs Đức
Logo Luxembourg - LUX Luxembourg
-
Logo Đức - GER Đức
-
Croatia vs Faroe Islands
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Logo Faroe Islands - FRO Faroe Islands
-
Ba Lan vs Hà Lan
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
South Africa vs Zambia
Logo South Africa - RSA South Africa
-
Logo Zambia - ZAM Zambia
-
Kazakhstan vs Bỉ
Logo Kazakhstan - KAZ Kazakhstan
-
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Nga vs Chile
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Chile - CHI Chile
-
Brazil vs Senegal
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Senegal - SEN Senegal
-
Georgia vs Tây Ban Nha
Logo Georgia - GEO Georgia
-
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Liechtenstein vs Wales
Logo Liechtenstein - LIE Liechtenstein
-
Logo Wales - WAL Wales
-
Đan Mạch vs Belarus
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Logo Belarus - BLR Belarus
-
Greece vs Scotland
Logo Greece - GRE Greece
-
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Thụy Sĩ vs Thụy Điển
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
Mỹ vs Paraguay
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Mexico vs Uruguay
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Bồ Đào Nha vs Armenia
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Logo Armenia - ARM Armenia
-
Azerbaijan vs Pháp
Logo Azerbaijan - AZE Azerbaijan
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Serbia vs Latvia
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Logo Latvia - LVA Latvia
-
Albania vs Anh
Logo Albania - ALB Albania
-
Logo Anh - ENG Anh
-
Italy vs Na Uy
Logo Italy - ITA Italy
-
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Đức vs Slovakia
Logo Đức - GER Đức
-
Logo Slovakia - SVK Slovakia
-
Montenegro vs Croatia
Logo Montenegro - MNE Montenegro
-
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Malta vs Ba Lan
Logo Malta - MLT Malta
-
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Hà Lan vs Lithuania
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Lithuania - LTU Lithuania
-
Hàn Quốc vs Ghana
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Ghana - GHA Ghana
-
Nhật Bản vs Bolivia
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Iraq vs UAE
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Chile vs Peru
Logo Chile - CHI Chile
-
Logo Peru - PER Peru
-
Brazil vs Tunisia
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Tunisia - TUN Tunisia
-
Tây Ban Nha vs Thổ Nhĩ Kỳ
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Logo Thổ Nhĩ Kỳ - TUR Thổ Nhĩ Kỳ
-
Scotland vs Đan Mạch
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Bỉ vs Liechtenstein
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Logo Liechtenstein - LIE Liechtenstein
-
Belarus vs Greece
Logo Belarus - BLR Belarus
-
Logo Greece - GRE Greece
-
Thụy Điển vs Slovenia
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
Logo Slovenia - SVN Slovenia
-
Kosovo vs Thụy Sĩ
Logo Kosovo - KOS Kosovo
-
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Mỹ vs Uruguay
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Ecuador vs New Zealand
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Mexico vs Paraguay
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-

Nguyễn Xuân Son ra sân, tuyển Lào xin đổi lịch đấu Asian Cup

Sự kiện: Đội tuyển Việt Nam Asian Cup 2027
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(PLO)- Đội tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại sân vận động Việt Trì (Phú Thọ) trong đợt hội quân FIFA Days tháng 11, khởi động cho hành trình chuẩn bị trận đấu gặp đội tuyển Lào ở vòng loại cuối Asian Cup 2027 với sự tái xuất của Nguyễn Xuân Son.

Sau gần một năm bị chấn thương, tiền đạo nhập tịch gốc Brazil Nguyễn Xuân Son đã tái xuất trên tuyển Việt Nam luyện tập cùng đồng đội. Đây cũng là giai đoạn bản lề của HLV Kim Sang-sik và các học trò củng cố đội hình, điều chỉnh chiến thuật và duy trì thể trạng cho chặng đường sắp tới ở sân chơi lớn châu Á.

Do vừa trải qua loạt trận V-League vừa diễn ra, nhóm cầu thủ thuộc hai CLB Công an Hà Nội và Hà Nội FC đã được ông thầy người Hàn Quốc cho phép nghỉ ngơi chiều 11-11, tập hồi phục tại khách sạn nhằm đảm bảo sức khỏe. Trong khi đó, các cầu thủ còn lại có mặt trên sân Việt Trì chỉ tập nhẹ với các bài vận động cơ bản, chủ yếu để giải phóng sức ỳ, tái tạo năng lượng và duy trì nhịp thi đấu. Bầu không khí buổi tập diễn ra nhẹ nhàng, thoải mái, nhưng vẫn đầy tập trung, thể hiện tinh thần chuyên nghiệp của toàn đội.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong buổi tập đầu tiên chính là sự trở lại của tiền đạo Nguyễn Xuân Son, chân sút của CLB Nam Định sau gần một năm vắng bóng vì chấn thương dài hạn. Sự xuất hiện của anh đã mang đến niềm vui cho bản thân và tiếp lửa tinh thần cho toàn đội. Nhiều đồng đội đã dành cho Nguyễn Xuân Son những cái ôm, những lời chúc mừng chân thành trong ngày anh tái xuất sân cỏ đội tuyển quốc gia.

Nguyễn Xuân Son ra sân, tuyển Lào xin đổi lịch đấu Asian Cup - 1

Tiền đạo của Nam Định trở lại tuyển quốc gia sau gần một năm bị chấn thương trong trận thắng Thái Lan 3-2 lượt về chung kết AFF Cup 2024. Ảnh: CCT.

Nguyễn Xuân Son xúc động nói rằng được trở lại khoác áo đội tuyển Việt Nam là niềm tự hào to lớn của anh và gia đình: “Đây thật sự là một ngày đặc biệt đối với tôi. Sau quãng thời gian dài điều trị chấn thương, giờ đây tôi cảm thấy hạnh phúc khi được gặp lại các đồng đội, ban huấn luyện và tiếp tục chiến đấu vì màu cờ sắc áo”. Cầu thủ sinh năm 1997 cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến người hâm mộ cả nước vì đã luôn dõi theo và động viên anh trong thời gian khó khăn nhất.

Trước những lo ngại về nền tảng thể lực, Son khẳng định anh đã hoàn toàn bình phục và sẵn sàng thi đấu ở cường độ cao nhất. “Hiện tại, tôi đã đạt thể trạng 100%, không còn bất kỳ vấn đề nào. Tôi luôn cố gắng trong từng buổi tập để chứng minh bản thân xứng đáng với cơ hội được ra sân”, anh tự tin nói thêm.

Tiền đạo của Nam Định tiết lộ rằng trong thời gian qua anh vẫn duy trì tập luyện đều đặn theo giáo án riêng của CLB, đảm bảo phong độ và cảm giác bóng tốt nhất. “Tôi muốn được ra sân ở mọi trận đấu, nhưng quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về HLV Kim Sang-sik”, Son chia sẻ với nụ cười rất tươi.

Nguyễn Xuân Son ra sân, tuyển Lào xin đổi lịch đấu Asian Cup - 2

Lượt đi vòng loại Asian Cup 2027, tuyển Việt Nam từng thắng đậm Lào 5-0. Ảnh: CCT.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam có bốn ngày tập luyện tại Việt Trì trước khi di chuyển sang Lào để chuẩn bị cho trận lượt về với đội tuyển nước bạn. Ban đầu, trận đấu được ấn định vào ngày 18-11, nhưng phía Liên đoàn bóng đá Lào đã xin đổi lịch thi đấu sang ngày 19-11 nhằm đảm bảo công tác tổ chức và điều kiện sân bãi. Cả hai bên đều thống nhất điều chỉnh này, tạo thuận lợi cho quá trình chuẩn bị của hai đội.

Hiện tại, ở bảng F của vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam đang tạm đứng thứ hai với 9 điểm, xếp sau Malaysia. Mục tiêu của thầy trò HLV Kim Sang-sik là giành trọn 3 điểm trong chuyến làm khách sắp tới để củng cố vị trí, tiếp tục cuộc đua giành vé vào vòng chung kết.

Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao và sự trở lại của những trụ cột như Nguyễn Xuân Son, đội tuyển Việt Nam hứa hẹn mang đến màn trình diễn ấn tượng, khởi đầu cho chặng đường mới đầy hy vọng trong hành trình chinh phục Asian Cup 2027. Trận lượt đi trên sân Gò Đậu hồi tháng 3, thầy trò HLV Kim Sang-sik từng thắng đậm Lào 5-0.

Cặp "bài tẩy" mới của HLV Kim Sang-sik
Cặp "bài tẩy" mới của HLV Kim Sang-sik

Đội tuyển Việt Nam vừa chào đón 2 tân binh sinh năm 2000, là Khổng Minh Gia Bảo và Nguyễn Trần Việt Cường

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo ANH NHẬT ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/11/2025 12:39 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Đội tuyển Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN