Nguyễn Xuân Son ra sân, tuyển Lào xin đổi lịch đấu Asian Cup

Sau gần một năm bị chấn thương, tiền đạo nhập tịch gốc Brazil Nguyễn Xuân Son đã tái xuất trên tuyển Việt Nam luyện tập cùng đồng đội. Đây cũng là giai đoạn bản lề của HLV Kim Sang-sik và các học trò củng cố đội hình, điều chỉnh chiến thuật và duy trì thể trạng cho chặng đường sắp tới ở sân chơi lớn châu Á.

Do vừa trải qua loạt trận V-League vừa diễn ra, nhóm cầu thủ thuộc hai CLB Công an Hà Nội và Hà Nội FC đã được ông thầy người Hàn Quốc cho phép nghỉ ngơi chiều 11-11, tập hồi phục tại khách sạn nhằm đảm bảo sức khỏe. Trong khi đó, các cầu thủ còn lại có mặt trên sân Việt Trì chỉ tập nhẹ với các bài vận động cơ bản, chủ yếu để giải phóng sức ỳ, tái tạo năng lượng và duy trì nhịp thi đấu. Bầu không khí buổi tập diễn ra nhẹ nhàng, thoải mái, nhưng vẫn đầy tập trung, thể hiện tinh thần chuyên nghiệp của toàn đội.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong buổi tập đầu tiên chính là sự trở lại của tiền đạo Nguyễn Xuân Son, chân sút của CLB Nam Định sau gần một năm vắng bóng vì chấn thương dài hạn. Sự xuất hiện của anh đã mang đến niềm vui cho bản thân và tiếp lửa tinh thần cho toàn đội. Nhiều đồng đội đã dành cho Nguyễn Xuân Son những cái ôm, những lời chúc mừng chân thành trong ngày anh tái xuất sân cỏ đội tuyển quốc gia.

Tiền đạo của Nam Định trở lại tuyển quốc gia sau gần một năm bị chấn thương trong trận thắng Thái Lan 3-2 lượt về chung kết AFF Cup 2024. Ảnh: CCT.

Nguyễn Xuân Son xúc động nói rằng được trở lại khoác áo đội tuyển Việt Nam là niềm tự hào to lớn của anh và gia đình: “Đây thật sự là một ngày đặc biệt đối với tôi. Sau quãng thời gian dài điều trị chấn thương, giờ đây tôi cảm thấy hạnh phúc khi được gặp lại các đồng đội, ban huấn luyện và tiếp tục chiến đấu vì màu cờ sắc áo”. Cầu thủ sinh năm 1997 cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến người hâm mộ cả nước vì đã luôn dõi theo và động viên anh trong thời gian khó khăn nhất.

Trước những lo ngại về nền tảng thể lực, Son khẳng định anh đã hoàn toàn bình phục và sẵn sàng thi đấu ở cường độ cao nhất. “Hiện tại, tôi đã đạt thể trạng 100%, không còn bất kỳ vấn đề nào. Tôi luôn cố gắng trong từng buổi tập để chứng minh bản thân xứng đáng với cơ hội được ra sân”, anh tự tin nói thêm.

Tiền đạo của Nam Định tiết lộ rằng trong thời gian qua anh vẫn duy trì tập luyện đều đặn theo giáo án riêng của CLB, đảm bảo phong độ và cảm giác bóng tốt nhất. “Tôi muốn được ra sân ở mọi trận đấu, nhưng quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về HLV Kim Sang-sik”, Son chia sẻ với nụ cười rất tươi.

Lượt đi vòng loại Asian Cup 2027, tuyển Việt Nam từng thắng đậm Lào 5-0. Ảnh: CCT.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam có bốn ngày tập luyện tại Việt Trì trước khi di chuyển sang Lào để chuẩn bị cho trận lượt về với đội tuyển nước bạn. Ban đầu, trận đấu được ấn định vào ngày 18-11, nhưng phía Liên đoàn bóng đá Lào đã xin đổi lịch thi đấu sang ngày 19-11 nhằm đảm bảo công tác tổ chức và điều kiện sân bãi. Cả hai bên đều thống nhất điều chỉnh này, tạo thuận lợi cho quá trình chuẩn bị của hai đội.

Hiện tại, ở bảng F của vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam đang tạm đứng thứ hai với 9 điểm, xếp sau Malaysia. Mục tiêu của thầy trò HLV Kim Sang-sik là giành trọn 3 điểm trong chuyến làm khách sắp tới để củng cố vị trí, tiếp tục cuộc đua giành vé vào vòng chung kết.

Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao và sự trở lại của những trụ cột như Nguyễn Xuân Son, đội tuyển Việt Nam hứa hẹn mang đến màn trình diễn ấn tượng, khởi đầu cho chặng đường mới đầy hy vọng trong hành trình chinh phục Asian Cup 2027. Trận lượt đi trên sân Gò Đậu hồi tháng 3, thầy trò HLV Kim Sang-sik từng thắng đậm Lào 5-0.