Trực tiếp bóng đá Lào - Malaysia: Những đôi chân nặng trĩu (Vòng loại Asian Cup)

19h, 9/10 | SVĐ Quốc gia Lào mới Lào 0 - 0 Malaysia (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Lào vs Malaysia Malaysia Điểm Lomalath Sivongxay Phimmasen Phouvilay Thongvanh Ounkhamphayom Thavong Lounbunphet Soummy Bounkong Sayavong Điểm Syihan Hazmi Shahrul Saad Dominic Tan La’vere Corbin Ong Dion Cools Nooa laine Aguero Stuart Wilkin Safawi Faisal Halim Alii Izwan Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Lào Lào Malaysia Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Lomalath, Sivongxay, Phimmasen, Phouvilay, Thongvanh, Ounkhamphayom, Thavong, Lounbunphet, Soummy, Bounkong, Sayavong Syihan Hazmi, Shahrul Saad, Dominic Tan, La’vere Corbin Ong, Dion Cools, Nooa laine, Aguero, Stuart Wilkin, Safawi, Faisal Halim, Alii Izwan

Áp lực bủa vây Malaysia

Bóng đá Malaysia đang rơi vào khủng hoảng sau khi FIFA đưa ra án phạt cấm thi đấu 12 tháng đối với 7 cầu thủ nhập tịch của họ vì sử dụng giấy tờ giả mạo. “Hổ Mã Lai” phải đối mặt với nỗi lo bị AFC xử thua 0-3 trong hai trận thắng ĐT Việt Nam (4-0) và Nepal (2-0), khiến tinh thần toàn đội rơi vào trạng thái bất ổn.

Việc 7 cầu thủ nhập tịch gồm Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Joao Figueiredo và Jon Irazabal bị FIFA cấm thi đấu 1 năm khiến Malaysia đối mặt với nhiều khó khăn trong hành trình còn lại tại vòng loại Asian Cup 2027. HLV Kevin Cklamovski gần như phải “vá” lại đội hình từ đầu.

Chờ Lào gây bất ngờ

Lào đang dần cho thấy sự chuyển mình tích cực dưới thời HLV Ha Hyeok Jun. Đội bóng xứ Triệu voi sở hữu bộ khung trẻ trung, giàu năng lượng, những cầu thủ đã cùng nhau chinh chiến từ AFF Cup 2024 đến các giải trẻ khu vực.

Lào sẽ bước vào trận đấu với tâm thế cửa dưới nhưng đầy quyết tâm. HLV Ha Hyeok Jun nhiều khả năng chọn cách đá phòng ngự phản công, tận dụng tốc độ và sự ngẫu hứng của các cầu thủ trẻ. Trong bối cảnh tâm lý Malaysia đang bất ổn sau án phạt của FIFA, đây là thời cơ hiếm có để Lào tạo dấu ấn lịch sử và khơi dậy niềm tự hào bóng đá nước nhà trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà.