Trực tiếp bóng đá Lào - Malaysia: Những đôi chân nặng trĩu (Vòng loại Asian Cup)

Sự kiện: Asian Cup 2027

(19h, 9/10, bảng F) Án phạt nặng từ FIFA đang đẩy Malaysia vào giai đoạn khó khăn nhất trong nhiều năm qua.

19h, 9/10 | SVĐ Quốc gia Lào mới

Lào
Trực tiếp bóng đá Lào - Malaysia: Những đôi chân nặng trĩu (Vòng loại Asian Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Lào - Malaysia: Những đôi chân nặng trĩu (Vòng loại Asian Cup) - 1
Malaysia
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Lào - Malaysia: Những đôi chân nặng trĩu (Vòng loại Asian Cup) - 1
Lomalath, Sivongxay, Phimmasen, Phouvilay, Thongvanh, Ounkhamphayom, Thavong, Lounbunphet, Soummy, Bounkong, Sayavong
Trực tiếp bóng đá Lào - Malaysia: Những đôi chân nặng trĩu (Vòng loại Asian Cup) - 1
Syihan Hazmi, Shahrul Saad, Dominic Tan, La’vere Corbin Ong, Dion Cools, Nooa laine, Aguero, Stuart Wilkin, Safawi, Faisal Halim, Alii Izwan

Áp lực bủa vây Malaysia

Bóng đá Malaysia đang rơi vào khủng hoảng sau khi FIFA đưa ra án phạt cấm thi đấu 12 tháng đối với 7 cầu thủ nhập tịch của họ vì sử dụng giấy tờ giả mạo. “Hổ Mã Lai” phải đối mặt với nỗi lo bị AFC xử thua 0-3 trong hai trận thắng ĐT Việt Nam (4-0) và Nepal (2-0), khiến tinh thần toàn đội rơi vào trạng thái bất ổn.

Việc 7 cầu thủ nhập tịch gồm Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Joao Figueiredo và Jon Irazabal bị FIFA cấm thi đấu 1 năm khiến Malaysia đối mặt với nhiều khó khăn trong hành trình còn lại tại vòng loại Asian Cup 2027. HLV Kevin Cklamovski gần như phải “vá” lại đội hình từ đầu.

Chờ Lào gây bất ngờ

Lào đang dần cho thấy sự chuyển mình tích cực dưới thời HLV Ha Hyeok Jun. Đội bóng xứ Triệu voi sở hữu bộ khung trẻ trung, giàu năng lượng, những cầu thủ đã cùng nhau chinh chiến từ AFF Cup 2024 đến các giải trẻ khu vực.

Lào sẽ bước vào trận đấu với tâm thế cửa dưới nhưng đầy quyết tâm. HLV Ha Hyeok Jun nhiều khả năng chọn cách đá phòng ngự phản công, tận dụng tốc độ và sự ngẫu hứng của các cầu thủ trẻ. Trong bối cảnh tâm lý Malaysia đang bất ổn sau án phạt của FIFA, đây là thời cơ hiếm có để Lào tạo dấu ấn lịch sử và khơi dậy niềm tự hào bóng đá nước nhà trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà.

Sếp lớn Malaysia sắp "bay màu", thượng tầng rối loạn vì án phạt của FIFA
Sếp lớn Malaysia sắp "bay màu", thượng tầng rối loạn vì án phạt của FIFA

LĐBĐ Malaysia (FAM) đang lâm vào một cuộc khủng hoảng trầm trọng, sau khi bị LĐBĐ thế giới (FIFA) đưa ra án phạt nghiêm khắc cho vụ "đại án" làm giả...

Bấm xem >>

Theo Sỹ Ánh

Nguồn: [Link nguồn]

-09/10/2025 12:05 PM (GMT+7)
