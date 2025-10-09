Sếp lớn Malaysia sắp "bay màu", thượng tầng rối loạn vì án phạt của FIFA

⚽ "LĐBĐ Malaysia cần lãnh đạo mới"

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) được kêu gọi tổ chức bầu cử chủ tịch mới ngay lập tức nhằm khôi phục hình ảnh của nền bóng đá đang bị tổn hại nghiêm trọng. Đó là quan điểm của ông Datuk Christopher Raj, cựu ủy viên ban điều hành FAM và cựu phóng viên thể thao của tờ báo New Straits Times.

Ông Datuk Christopher Raj - cựu quan chức FAM

💸 FIFA phạt nặng FAM vì gian lận hồ sơ cầu thủ

Tuần trước, Ủy ban Kỷ luật FIFA đã tuyên phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11 tỷ đồng) và treo giò 7 cầu thủ nhập tịch trong 12 tháng vì sử dụng giấy khai sinh giả mạo để hợp thức hóa tư cách thi đấu cho đội tuyển quốc gia Malaysia.

Nhóm cầu thủ bị nêu tên gồm: Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano. Mỗi người trong số họ cũng bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 70 triệu đồng).

Theo FIFA, nơi sinh của ông bà các cầu thủ này đã bị chỉnh sửa trên giấy tờ, chuyển từ Tây Ban Nha, Argentina, Brazil và Hà Lan sang Malaysia nhằm đáp ứng quy định về nguồn gốc.

7 cầu thủ Malaysia bị FIFA kết luận là "nhập tịch chui"

🧭 Khủng hoảng lãnh đạo khiến FAM “chệch hướng”

Ông Datuk Christopher Raj cho rằng FAM hiện vận hành không có định hướng rõ ràng do đang trong tình trạng trống ghế chủ tịch, khiến quá trình kháng cáo lên FIFA bị đình trệ.

Hiện tại, FAM chỉ có quyền chủ tịch Datuk Yusoff Mahadi tạm thời điều hành. Ban đầu, quyền chủ tịch Datuk Yusoff Mahadi sáng cửa trở thành chủ tịch chính thức của FAM trong cuộc bầu cử dự kiến vào tháng 2 năm sau.

Tuy nhiên, vị quan chức này bị chỉ trích vì phản ứng chậm chạp với vụ FIFA phạt FAM và đặc biệt là vai trò trong sai phạm liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch, nên khả năng ông giữ được ghế là không cao.

Datuk Christopher Raj nhấn mạnh rằng FIFA chỉ làm việc chính thức với chủ tịch và tổng thư ký FAM, do đó việc bầu ra người đứng đầu mới là điều bắt buộc để đảm bảo quy trình khiếu nại được tiến hành đúng quy cách. Mặt khác, điều này đảm bảo nội bộ FAM ổn định trở lại, thay vì rối loạn vì án phạt của FIFA như hiện nay.

“FAM phải bầu chủ tịch mới ngay. Không thể đợi đến năm sau vì bây giờ chúng ta không có người lãnh đạo. Giữa cơn khủng hoảng này, ai sẽ là người đại diện làm việc với FIFA?" - ông Christopher đặt câu hỏi.

Vị quan chức này đề xuất tổ chức bầu chủ tịch FAM trong tháng 11 hoặc 12, thay vì chờ tới tháng 2 năm sau. “Không quan trọng ai trở thành chủ tịch, điều quan trọng là cuộc bầu cử cần diễn ra ngay lập tức”, ông Datuk Christopher Raj nói thêm.

Bóng đá Malaysia cần một cuộc cải tổ?

🔍 Đề xuất lập nhóm điều tra độc lập để “lột trần” sai phạm

Cựu quan chức FAM cũng đề nghị thành lập một nhóm công tác đặc biệt độc lập, gồm những người không liên quan đến bóng đá nội địa, để điều tra toàn bộ quá trình gian lận giấy tờ này.

“Nhóm này phải tìm ra nguyên nhân gốc rễ, chỉ rõ các lỗ hổng hệ thống và trình báo cáo đầy đủ lên chủ tịch FAM mới để có hành động khắc phục”, ông Datuk Christopher Raj đưa ra phương hướng giải quyết vấn đề.

Theo ông Christopher, chỉ thông qua sự minh bạch và trách nhiệm, niềm tin của người hâm mộ mới có thể được khôi phục. “Đây là khủng hoảng lớn, không chỉ của FAM mà còn của bóng đá Malaysia. FAM phải hành động nhanh chóng để lấy lại niềm tin từ nhà tài trợ, đối tác và người hâm mộ”, ông Christopher nhấn mạnh.