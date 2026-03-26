Trực tiếp bóng đá Italia - Bắc Ireland: Chờ Gattuso hóa giải “lời nguyền” (play-off World Cup)

Vòng loại World Cup | 2h45 - 27/3 | New Balance Arena Italia 0 - 0 Bắc Ireland (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Italia vs Bắc Ireland Bắc Ireland Điểm Donnarumma Mancini Bastoni Calafiori Palestra Barella Locatelli Tonali Dimarco Kean Retegui Điểm Hazard McNair Brown McConnell Hume Galbraith Lyons McDonnell Lewis Donley Price Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Italia Italia Bắc Ireland Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Donnarumma, Mancini, Bastoni, Calafiori, Palestra, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco, Kean, Retegui Hazard, McNair, Brown, McConnell, Hume, Galbraith, Lyons, McDonnell, Lewis, Donley, Price

Italia: Tự tin cao nhưng nỗi ám ảnh chưa nguôi

Trong chiến dịch vòng loại World Cup thứ 3 liên tiếp, nhà vô địch 4 lần Italia buộc phải đấu vòng play-off, và sau 2 lần thất bại trước đó, áp lực đang gia tăng. Azzurri đã lỡ cơ hội giành vé trực tiếp đến vòng chung kết mùa hè này dù thắng sáu trong tám trận ở vòng loại World Cup, với cả 2 thất bại đều có cách biệt đúng 3 bàn trước đội đầu bảng Na Uy. Những ký ức đau đớn từ các trận thua play-off trước Thụy Điển và Bắc Macedonia lần lượt vào các năm 2017 và 2022 đang sống lại.

Tuy nhiên, 5 chiến thắng trong 6 trận dưới thời HLV Gennaro Gattuso, trong đó có 4 trận ghi ít nhất 3 bàn, là cơ sở để tin rằng sự tự tin vẫn ở mức cao. Đáng chú ý, 9 trong 11 trận gần nhất của Italia có trên 2,5 bàn thắng, đồng thời họ thắng hiệp một ở 4 trong 5 trận sân nhà gần đây - những con số cho thấy khả năng nhập cuộc mạnh mẽ và lối chơi tấn công hiệu quả.

Bắc Ireland: Khát khao lịch sử nhưng còn nhiều nỗi lo

Bắc Ireland hành quân đến Bergamo sau khi giành chiến thắng ở bảng đấu UEFA Nations League dù chỉ đứng thứ 3 ở vòng loại World Cup. Đoàn quân của Michael O’Neill rất quyết tâm chấm dứt cơn khát 40 năm góp mặt tại vòng chung kết World Cup, nhưng 2 thất bại không ghi bàn trong 3 trận gần nhất cho thấy những vấn đề trên hàng công.

Họ cũng chỉ ghi được 7 bàn trong sáu trận ở vòng loại World Cup mùa này, một hiệu suất khá khiêm tốn. Thi đấu trên sân khách càng khiến mọi thứ thêm khó khăn, khi Bắc Ireland chỉ thắng 1 trong 10 trận chính thức gần nhất khi xa nhà (hòa 2, thua 7), và chiến thắng đó đến trước Luxembourg. Ngoài ra, 5 trong 6 trận sân khách gần nhất chứng kiến họ thua ở hiệp hai - dấu hiệu cho thấy sự hụt hơi ở giai đoạn quyết định.

Đáng chú ý, 4 trận gần nhất của Bắc Ireland đều không có trên 2,5 bàn thắng hoặc không có cả hai đội cùng ghi bàn, phản ánh rõ nét lối chơi thiên về phòng ngự nhưng thiếu sắc bén trong tấn công.