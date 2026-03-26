Iran đối đầu Mỹ ở World Cup: Trận đấu vượt khỏi biên giới & cái kết bất ngờ nhất lịch sử

World Cup 2026 sắp sửa khởi tranh và giải đấu đang nóng lên từng ngày bởi những vấn đề ngoài sân cỏ như việc Iran dọa rút lui vì xung đột leo thang. Hãy cùng tìm hiểu lịch sử các kỳ World Cup đã có những quốc gia nào trải qua tình cảnh tương tự, và những mối quan hệ căng thẳng ngoài sân cỏ giữa các đội tuyển như thế nào, qua loạt bài của chúng tôi!

Trận đấu lịch sử

Trận đấu này thu hút sự chú ý không chỉ của người hâm mộ bóng đá mà cả những người không quan tâm đến môn thể thao này. Dù căng thẳng giữa 2 đất nước luôn tồn tại, cả hai ĐTQG đã khiến đất nước mình tự hào khi thi đấu quyết liệt nhưng công bằng.

Trận đấu công bằng đến nỗi FIFA đã trao giải thưởng fair-play cho cả hai đội sau trận. Giải thưởng này hiện được trưng bày trang trọng bên cạnh chiếc áo đấu của người hùng Iran - Hamid Reza Estili trong bộ sưu tập kỷ niệm World Cup 1998 của bảo tàng FIFA.

Các cầu thủ Iran và Mỹ không có không khí thù địch

Ngay từ khi Iran và Mỹ rơi vào chung bảng tại vòng chung kết World Cup 1998 tổ chức tại Pháp, người hâm mộ, chuyên gia, giới truyền thông, thậm chí cả quan chức chính phủ đều tham gia tranh luận về đội nào sẽ giành chiến thắng.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Mỹ gọi đây là “trận đấu của các trận đấu”, còn tạp chí Four Four Two nhiều năm sau mô tả đây là “trận đấu mang tính chính trị nặng nề nhất lịch sử World Cup”. Cuộc đối đầu đó vượt ra ngoài biên giới hai nước, và với nhiều người, nó mang ý nghĩa lớn hơn cả một suất vào vòng 1/8.

Cả hai đội đều thua trận mở màn. Mỹ chịu thất bại 0-2 trước Đức, trong khi Iran để thua Nam Tư cũ, khiến áp lực càng tăng cao khi đôi bên gặp nhau ở lượt trận thứ 2 vòng bảng. Đây không chỉ là cuộc chiến giành niềm tự hào dân tộc, mà các cầu thủ hai bên còn khao khát 3 điểm để nuôi hy vọng đi tiếp vào vòng knock-out.

Nhân dịp FIFA chọn ngày 21/6 là ngày fair-play, không khí giữa hai đội rất thân thiện. Đội trưởng Iran Ahmedreza Abedzadeh tặng đội trưởng Mỹ Thomas Dooley một bó hoa lớn và hai đội cùng chụp ảnh tập thể thể hiện tinh thần đoàn kết.

Tuy nhiên, khi trọng tài người Thụy Sĩ Urs Meier thổi còi khai cuộc, căng thẳng lại dâng cao. Cả hai đội tranh chấp quyết liệt, nhưng Iran dần chiếm ưu thế ở phút bù giờ hiệp một.

Diễn biến trận đấu

Phút 40, đường tạt bóng từ cánh phải của Javad Zarincheh tìm đến Estili, người băng vào muộn và không bị kèm trong vòng cấm. Cú đánh đầu từ khoảng cách gần 11m của anh khiến bóng bay qua tầm với của thủ môn Kasey Keller và nằm gọn trong lưới.

Estili bùng nổ cảm xúc, chạy ra ăn mừng với đôi tay dang rộng, khuôn mặt tỏ ra sung sướng khi mang về bàn thắng đầu tiên cho Iran trong lịch sử các trận đấu tại World Cup.

Estili kể lại với Football Asia: “Bagheri có nhiều khoảng trống hơn tôi để dâng cao. Lúc đó tôi thấy Bagheri vẫn còn ở nửa sân nhà. Khi Mehdi Mahdavikia và Javad Zarincheh ở cánh phải, tôi nhận ra khoảng trống giữa Azizi và Daei. Tôi lao vào vòng cấm và đánh đầu, bóng đi vào lưới. Tôi không thể tin nổi khi trận đấu kết thúc, mọi người đều khóc. Chúng tôi đã đánh bại Mỹ".

Sau bàn mở tỷ số ngoạn mục của Estili, Iran còn có bàn thứ 2 ở phút 84. Mahdavikia băng lên đón đường chuyền dài của Daei rồi sút bóng chìm vào góc xa khung thành của Keller, khiến bàn rút ngắn cách biệt của Brian McBride ở phút 87 chỉ còn mang tính chất an ủi cho Mỹ.

Sự vỡ òa của Iran sau khi chọc thủng lưới Mỹ

Iran sau trận thắng 2-1 Mỹ cũng chẳng thể đoạt vé đi tiếp khi họ thua Đức 0-2 ở trận cuối vòng bảng. Nhưng điều đó không quá quan trọng.

Sau nhiều năm, Estili vẫn nhắc về bàn thắng của mình ghi vào lưới Mỹ: "Mọi người dân ở Iran đều ngưỡng mộ bàn thắng của tôi. Nhiều người Iran sống ở nước ngoài cũng rất tự hào khi chứng kiến trận đấu đó. Chiến thắng ấy đã tạo ra sự đoàn kết cho toàn bộ người dân Iran".

Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo về trận đấu độc nhất lịch sử giữa Đông Đức và Tây Đức, vào sáng 27/3!