Iran đối đầu Mỹ ở World Cup: Trận đấu vượt khỏi biên giới & cái kết bất ngờ nhất lịch sử

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Việt Nam vs Bangladesh
Logo Việt Nam - VIE Việt Nam
-
Logo Bangladesh - BAN Bangladesh
-
Thổ Nhĩ Kỳ vs Romania
Logo Thổ Nhĩ Kỳ - TUR Thổ Nhĩ Kỳ
-
Logo Romania - ROU Romania
-
Italy vs Northern Ireland
Logo Italy - ITA Italy
-
Logo Northern Ireland - NIR Northern Ireland
-
Ukraine vs Thụy Điển
Logo Ukraine - UKR Ukraine
-
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
Đan Mạch vs Bắc Macedonia
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Logo Bắc Macedonia - MKD Bắc Macedonia
-
Wales vs Bosnia-Herzegovina
Logo Wales - WAL Wales
-
Logo Bosnia-Herzegovina - BIH Bosnia-Herzegovina
-
Ba Lan vs Albania
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo Albania - ALB Albania
-
Slovakia vs Kosovo
Logo Slovakia - SVK Slovakia
-
Logo Kosovo - KOS Kosovo
-
Cộng Hòa Séc vs Republic of Ireland
Logo Cộng Hòa Séc - CZE Cộng Hòa Séc
-
Logo Republic of Ireland - IRL Republic of Ireland
-
Brazil vs Pháp
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Colombia vs Croatia
Logo Colombia - COL Colombia
-
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Chile vs Cabo Verde
Logo Chile - CHI Chile
-
Logo Cabo Verde - CPV Cabo Verde
-
Trung Quốc vs Curaçao
Logo Trung Quốc - CHN Trung Quốc
-
Logo Curaçao - CUW Curaçao
-
Indonesia vs St. Kitts and Nevis
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo St. Kitts and Nevis - SKN St. Kitts and Nevis
-
Iran vs Nigeria
Logo Iran - IRN Iran
-
Logo Nigeria - NGA Nigeria
-
Nga vs Nicaragua
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Nicaragua - NCA Nicaragua
-
Saudi Arabia vs Egypt
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Egypt - EGY Egypt
-
Hà Lan vs Na Uy
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Anh vs Uruguay
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Thụy Sĩ vs Đức
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Logo Đức - GER Đức
-
Tây Ban Nha vs Serbia
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Hàn Quốc vs Côte d'Ivoire
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Côte d&#39;Ivoire - CIV Côte d'Ivoire
-
Scotland vs Nhật Bản
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Mỹ vs Bỉ
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Mexico vs Bồ Đào Nha
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Colombia vs Pháp
Logo Colombia - COL Colombia
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
New Zealand vs Chile
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Logo Chile - CHI Chile
-
Đức vs Ghana
Logo Đức - GER Đức
-
Logo Ghana - GHA Ghana
-
Cameroon vs Trung Quốc
Logo Cameroon - CMR Cameroon
-
Logo Trung Quốc - CHN Trung Quốc
-
Australia vs Curaçao
Logo Australia - AUS Australia
-
Logo Curaçao - CUW Curaçao
-
Iran vs Costa Rica
Logo Iran - IRN Iran
-
Logo Costa Rica - CRC Costa Rica
-
Na Uy vs Thụy Sĩ
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Serbia vs Saudi Arabia
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Morocco vs Paraguay
Logo Morocco - MAR Morocco
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Scotland vs Côte d'Ivoire
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Logo Côte d&#39;Ivoire - CIV Côte d'Ivoire
-
Algeria vs Uruguay
Logo Algeria - ALG Algeria
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Hà Lan vs Ecuador
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Anh vs Nhật Bản
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Áo vs Hàn Quốc
Logo Áo - AUT Áo
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Mỹ vs Bồ Đào Nha
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Brazil vs Croatia
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Mexico vs Bỉ
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Hải Phòng vs Hà Nội
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
PVF-CAND vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Manchester City vs Liverpool
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Công An Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Chelsea vs Port Vale
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Port Vale - PVL Port Vale
-
Southampton vs Arsenal
Logo Southampton - SOU Southampton
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Ninh Bình
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Sông Lam Nghệ An vs Thể Công - Viettel
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Đông Á Thanh Hóa vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
West Ham United vs Leeds United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-

Iran đối đầu Mỹ ở World Cup: Trận đấu vượt khỏi biên giới & cái kết bất ngờ nhất lịch sử

Sự kiện: World Cup 2026

Hiếm có trận đấu nào tại vòng bảng World Cup mang ý nghĩa chính trị nặng nề đến vậy như cuộc chạm trán giữa Iran và Mỹ tại sân Stade de Gerland, Lyon vào ngày 21/6/1998.

World Cup 2026 sắp sửa khởi tranh và giải đấu đang nóng lên từng ngày bởi những vấn đề ngoài sân cỏ như việc Iran dọa rút lui vì xung đột leo thang. Hãy cùng tìm hiểu lịch sử các kỳ World Cup đã có những quốc gia nào trải qua tình cảnh tương tự, và những mối quan hệ căng thẳng ngoài sân cỏ giữa các đội tuyển như thế nào, qua loạt bài của chúng tôi!

Trận đấu lịch sử

Trận đấu này thu hút sự chú ý không chỉ của người hâm mộ bóng đá mà cả những người không quan tâm đến môn thể thao này. Dù căng thẳng giữa 2 đất nước luôn tồn tại, cả hai ĐTQG đã khiến đất nước mình tự hào khi thi đấu quyết liệt nhưng công bằng.

Trận đấu công bằng đến nỗi FIFA đã trao giải thưởng fair-play cho cả hai đội sau trận. Giải thưởng này hiện được trưng bày trang trọng bên cạnh chiếc áo đấu của người hùng Iran - Hamid Reza Estili trong bộ sưu tập kỷ niệm World Cup 1998 của bảo tàng FIFA.

Các cầu thủ Iran và Mỹ không có không khí thù địch

Ngay từ khi Iran và Mỹ rơi vào chung bảng tại vòng chung kết World Cup 1998 tổ chức tại Pháp, người hâm mộ, chuyên gia, giới truyền thông, thậm chí cả quan chức chính phủ đều tham gia tranh luận về đội nào sẽ giành chiến thắng.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Mỹ gọi đây là “trận đấu của các trận đấu”, còn tạp chí Four Four Two nhiều năm sau mô tả đây là “trận đấu mang tính chính trị nặng nề nhất lịch sử World Cup”. Cuộc đối đầu đó vượt ra ngoài biên giới hai nước, và với nhiều người, nó mang ý nghĩa lớn hơn cả một suất vào vòng 1/8.

Cả hai đội đều thua trận mở màn. Mỹ chịu thất bại 0-2 trước Đức, trong khi Iran để thua Nam Tư cũ, khiến áp lực càng tăng cao khi đôi bên gặp nhau ở lượt trận thứ 2 vòng bảng. Đây không chỉ là cuộc chiến giành niềm tự hào dân tộc, mà các cầu thủ hai bên còn khao khát 3 điểm để nuôi hy vọng đi tiếp vào vòng knock-out.

Nhân dịp FIFA chọn ngày 21/6 là ngày fair-play, không khí giữa hai đội rất thân thiện. Đội trưởng Iran Ahmedreza Abedzadeh tặng đội trưởng Mỹ Thomas Dooley một bó hoa lớn và hai đội cùng chụp ảnh tập thể thể hiện tinh thần đoàn kết.

Tuy nhiên, khi trọng tài người Thụy Sĩ Urs Meier thổi còi khai cuộc, căng thẳng lại dâng cao. Cả hai đội tranh chấp quyết liệt, nhưng Iran dần chiếm ưu thế ở phút bù giờ hiệp một.

Diễn biến trận đấu

Phút 40, đường tạt bóng từ cánh phải của Javad Zarincheh tìm đến Estili, người băng vào muộn và không bị kèm trong vòng cấm. Cú đánh đầu từ khoảng cách gần 11m của anh khiến bóng bay qua tầm với của thủ môn Kasey Keller và nằm gọn trong lưới.

Estili bùng nổ cảm xúc, chạy ra ăn mừng với đôi tay dang rộng, khuôn mặt tỏ ra sung sướng khi mang về bàn thắng đầu tiên cho Iran trong lịch sử các trận đấu tại World Cup.

Estili kể lại với Football Asia: “Bagheri có nhiều khoảng trống hơn tôi để dâng cao. Lúc đó tôi thấy Bagheri vẫn còn ở nửa sân nhà. Khi Mehdi Mahdavikia và Javad Zarincheh ở cánh phải, tôi nhận ra khoảng trống giữa  Azizi và Daei. Tôi lao vào vòng cấm và đánh đầu, bóng đi vào lưới. Tôi không thể tin nổi khi trận đấu kết thúc, mọi người đều khóc. Chúng tôi đã đánh bại Mỹ".

Sau bàn mở tỷ số ngoạn mục của Estili, Iran còn có bàn thứ 2 ở phút 84. Mahdavikia băng lên đón đường chuyền dài của Daei rồi sút bóng chìm vào góc xa khung thành của Keller, khiến bàn rút ngắn cách biệt của Brian McBride ở phút 87 chỉ còn mang tính chất an ủi cho Mỹ.

Sự vỡ òa của Iran sau khi chọc thủng lưới Mỹ

Iran sau trận thắng 2-1 Mỹ cũng chẳng thể đoạt vé đi tiếp khi họ thua Đức 0-2 ở trận cuối vòng bảng. Nhưng điều đó không quá quan trọng. 

Sau nhiều năm, Estili vẫn nhắc về bàn thắng của mình ghi vào lưới Mỹ: "Mọi người dân ở Iran đều ngưỡng mộ bàn thắng của tôi. Nhiều người Iran sống ở nước ngoài cũng rất tự hào khi chứng kiến trận đấu đó. Chiến thắng ấy đã tạo ra sự đoàn kết cho toàn bộ người dân Iran".

Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo về trận đấu độc nhất lịch sử giữa Đông Đức và Tây Đức, vào sáng 27/3!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức

Nguồn: [Link nguồn]

25/03/2026 23:02 PM (GMT+7)
Tin liên quan
World Cup 2026 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN