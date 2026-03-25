Tham dự cuộc họp có Chủ tịch Trần Quốc Tuấn và Phó Chủ tịch Trần Anh Tú. Đại diện Hội đồng HLV quốc gia có ông Nguyễn Sỹ Hiển - Chủ tịch, ông Mai Đức Chung – Phó Chủ tịch, cùng các ủy viên Lê Huỳnh Đức, Phan Thanh Hùng và bà Đoàn Thị Kim Chi. Cuộc họp cũng có đại diện các phòng chức năng: Đội tuyển quốc gia, Bóng đá phong trào, Đào tạo & Tổ chức thành viên và Kỹ thuật.

Trong ba tháng đầu năm 2026, Hội đồng HLV quốc gia phối hợp chặt chẽ với các ban, phòng chức năng LĐBĐVN triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Công tác đào tạo HLV được đẩy mạnh qua các khóa học chứng chỉ C, B, A theo chuẩn AFC/VFF tại nhiều địa phương, song song với việc xây dựng đội ngũ giảng viên và nâng cao chất lượng chuyên môn. Hội đồng cũng tham gia tư vấn, hỗ trợ huấn luyện các đội tuyển quốc gia, từ nam, nữ đến U23, U19, U20 nữ.

VFF đặt mục tiêu đưa ĐT Việt Nam trở lại top 100 FIFA và chinh phục World Cup.

Các thành viên Hội đồng trực tiếp tham gia công việc chuyên môn tại nhiều CLB và đội tuyển, tăng cường kết nối giữa hệ thống đào tạo và thi đấu đỉnh cao. Hệ thống giảng viên được củng cố với sự tham gia của chuyên gia trong nước và quốc tế, trong đó có giảng viên đạt chứng chỉ FIFA. Công tác đào tạo năm 2026 gồm nhiều khóa học các cấp độ, bao gồm các chương trình dành cho HLV thể lực, thủ môn, futsal và bóng đá bãi biển.

Bóng đá Việt Nam có nhiều kết quả tích cực trong quý I/2026: U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng tại VCK U23 châu Á 2026 sau chiến thắng trước U23 Hàn Quốc; các đội tuyển trẻ và futsal duy trì lịch thi đấu, tập huấn đều đặn. Tuy nhiên, bóng đá nữ cần tái cấu trúc lực lượng, hướng tới mục tiêu dài hạn.

Cuộc họp tập trung thảo luận về định hướng sử dụng HLV cho các đội tuyển quốc gia, nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng chuyên môn, đảm bảo kế thừa và phát triển đội ngũ HLV nội, đồng thời hội nhập các xu hướng huấn luyện hiện đại.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn khẳng định bóng đá Việt Nam duy trì ổn định và phát triển ở cả cấp độ đội tuyển và hệ thống đào tạo. Việc có tới tám đội tuyển góp mặt tại các VCK châu Á là kết quả của chiến lược phát triển đồng bộ.

VFF sẽ đẩy mạnh công tác đào tạo HLV, ứng dụng khoa học công nghệ trong huấn luyện và thi đấu, triển khai lộ trình trẻ hóa lực lượng, đặc biệt với đội tuyển nữ. Mục tiêu là nâng cao năng lực cạnh tranh trên đấu trường khu vực và châu lục, hướng tới World Cup và vị trí top 100 FIFA.