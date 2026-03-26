Dự đoán tỷ số playoff vòng loại World Cup: Italia gặp đối thủ yếu, Ukraine - Thụy Điển khổ chiến

Italia – Bắc Ireland: 2h45, 27/3

3 vòng loại liên tiếp là 3 lần Italia phải đối diện với sự xấu hổ, họ đã không được đi World Cup 2 lần trước còn lần này phải đá playoff để giành vé vớt. Tuy nhiên dù nỗi sợ thất bại vẫn ám ảnh, Italia gần đây ít nhất đã có sự tiến bộ dưới thời HLV Gennaro Gattuso.

Italia gặp đối thủ không mạnh là Bắc Ireland ở trận playoff đầu tiên

Lối đá của Italia đã ngày càng nặng về kiểm soát và họ dám tấn công thay vì chơi rình rập, dù số lượng cơ hội bỏ lỡ vẫn rất nhiều. Mateo Retegui đang là trung điểm của hàng công Italia với 5 bàn trong 8 trận gần nhất, nhưng Italia đợt này còn có Moise Kean (4 bàn/3 trận) để tạo nên một sự bùng nổ. Nếu khâu ghi bàn của Italia được phát huy, họ sẽ không phải lo lắng nhiều về trận này.

Italia đã bất bại 8 lần gần nhất gặp Bắc Ireland, trong đó có 7 trận liên tiếp không thủng lưới. Đội tuyển do Michael O’Neill dẫn dắt khá yếu và đợt này họ còn mất đội trưởng Conor Bradley (Liverpool). Họ sẽ dựa rất nhiều vào sự chắc chắn của hàng thủ 5 người, khả năng điều phối của tiền vệ Shea Charles lẫn sự độc lập tác chiến của Dion Charles để tạo ra khác biệt.

Bắc Ireland ghi chỉ 7 bàn trong 6 trận vòng loại và 3 trận gần nhất thì đã 2 trận họ không ghi bàn. Phong độ sân khách của đội tuyển này cũng khá dở với chỉ 1 trận thắng trong 10 trận chính thức gần nhất, nên Italia không có lý do gì mà để đối thủ này gây khó dễ.

Đội hình dự kiến: Italia: Donnarumma; Calafiori, Mancini, Bastoni; Cambiaso, Tonali, Locatelli, Barella, Dimarco; Kean, Retegui. Bắc Ireland: P. Charles; Hume, McConville, Brown, McNair, Devenny; Saville, S. Charles, McCann; Price, D. Charles. Dự đoán: Italia thắng 2-0.

Ukraine – Thụy Điển: 2h45, 27/3

Ukraine đã không có lợi thế sân nhà thực sự trong suốt vòng loại, nhưng họ có đủ sự bền bỉ để đối đầu một đối thủ tuy tiếng tăm nhưng phong độ kém. Ukraine không may nằm cùng bảng với Pháp ở vòng loại nên phải đá playoff, nhưng họ có lực lượng và sự chuẩn bị tương đối tốt trước trận đấu lớn này.

Gyokeres và các đồng đội Thụy Điển đứng trước áp lực nặng nề của loạt playoff

Oleksandr Zinchenko vắng mặt khiến khâu sáng tạo của Ukraine càng thêm khó khăn sau khi Ruslan Malinovskyi thụ án treo giò còn trung phong Artem Dovbyk bị chấn thương háng. Ukraine thường ra sân với sơ đồ 4-3-3 dưới thời HLV Sergiy Rebrov, sơ đồ thiên về tấn công và mang lại nhiều bàn thắng, nhưng hàng thủ khá lỏng lẻo với chỉ 1 trận giữ sạch lưới trong 13 trận gần nhất, và giờ họ còn vắng nhiều nhân tố quan trọng ở tuyến giữa lẫn hàng công.

Trong khi Rebrov đã dẫn dắt Ukraine được gần 3 năm, Graham Potter mới lên nắm tuyển Thụy Điển từ cuối năm ngoái dù ông đã không xa lạ gì bóng đá nước này. Chiến dịch vòng loại cực kỳ thảm hại (2 điểm sau 6 trận) là lý do Thụy Điển thay tướng và Potter trước mắt đã gạt bỏ những cầu thủ phong độ kém để làm mới lực lượng, dù ông cũng mất cả Alexander Isak và Dejan Kulusevski vì chấn thương.

Thụy Điển gặp vấn đề ở khâu khởi đầu trận đấu, khi 5 trận gần nhất đều không ghi bàn trước. Dù vậy, Gyokeres, Elanga, Bardghji và Ayari đều là những nhân tố giàu khả năng tạo đột biến trên mặt trận tấn công, nên Thụy Điển vẫn ghi bàn khá nhiều thời gian qua, trung bình ghi hơn 2,5 bàn/7 trận gần nhất.

Cả hai bên đều có điểm trừ, Ukraine chơi thiếu chắc chắn còn Thụy Điển áp đặt trận đấu kém. Nhưng việc Ukraine vắng tới 3 ngôi sao chủ lực ở khâu kiến thiết & ghi bàn sẽ mang lại lợi thế cho Thụy Điển.