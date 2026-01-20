Trực tiếp bóng đá Inter Milan - Arsenal: "Pháo thủ" hướng tới kỷ lục (Cúp C1)
(3h, 21/1, lượt 7) Arsenal chỉ cần thêm 1 điểm nữa để sớm giành vé vào vòng 1/8 Champions League, nhưng "Pháo thủ" có động lực để đánh bại Inter Milan.
Danh sách các trận đấu HOT
C1 - Champions League | 3h, 21/1 | SVĐ Giuseppe Meazza
Điểm
Sommer
Acerbi
Akanji
Bastoni
Henrique
Barella
Mkhitaryan
Zielinski
Dimarco
Thuram
Martinez
Điểm
Raya
White
Saliba
Mosquera
Lewis Skelly
Zubimendi
Merino
Eze
Madueke
Martinelli
Jesus
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Arsenal hướng tới kỷ lục
Arsenal đang dẫn đầu bảng xếp hạng với thành tích toàn thắng, và mới để lọt lưới đúng 1 bàn. Tầm quan trọng của việc tránh vòng play-off là điều không cần bàn cãi với một đội bóng đang chinh chiến trên 4 mặt trận. Dù chỉ cần thêm 1 điểm nữa để sớm giành vé vào vòng 1/8, nhưng nếu giành trọn 3 điểm, “Pháo thủ” sẽ lập kỷ lục 7 trận thắng liên tiếp, thành tích tốt nhất của họ trong lịch sử tham dự các cúp châu Âu.
Tuy nhiên, phong độ sân khách của Arsenal đang đặt ra dấu hỏi khi họ vừa trải qua hai trận hòa không bàn thắng tại Ngoại hạng Anh trước Liverpool và Nottingham Forest. Kết quả 0-0 trước Nottingham Forest cũng đã chấm dứt chuỗi 14 trận ghi bàn liên tiếp trên sân khách của “Pháo thủ” trên mọi đấu trường.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-20/01/2026 18:34 PM (GMT+7)