Trực tiếp bóng đá Inter Milan - Arsenal: "Pháo thủ" hướng tới kỷ lục (Cúp C1)

Arsenal Cup C1 - Champions League 2025/26

(3h, 21/1, lượt 7) Arsenal chỉ cần thêm 1 điểm nữa để sớm giành vé vào vòng 1/8 Champions League, nhưng "Pháo thủ" có động lực để đánh bại Inter Milan.

  

C1 - Champions League | 3h, 21/1 | SVĐ Giuseppe Meazza

Inter Milan
Trực tiếp bóng đá Inter Milan - Arsenal: "Pháo thủ" hướng tới kỷ lục (Cúp C1) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Inter Milan - Arsenal: "Pháo thủ" hướng tới kỷ lục (Cúp C1) - 1
Arsenal
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Inter Milan - Arsenal: "Pháo thủ" hướng tới kỷ lục (Cúp C1) - 1
Sommer, Acerbi, Akanji, Bastoni, Henrique, Barella, Mkhitaryan, Zielinski, Dimarco, Thuram, Martinez
Trực tiếp bóng đá Inter Milan - Arsenal: "Pháo thủ" hướng tới kỷ lục (Cúp C1) - 1
Raya, White, Saliba, Mosquera, Lewis Skelly, Zubimendi, Merino, Eze, Madueke, Martinelli, Jesus

Arsenal hướng tới kỷ lục

Arsenal đang dẫn đầu bảng xếp hạng với thành tích toàn thắng, và mới để lọt lưới đúng 1 bàn. Tầm quan trọng của việc tránh vòng play-off là điều không cần bàn cãi với một đội bóng đang chinh chiến trên 4 mặt trận. Dù chỉ cần thêm 1 điểm nữa để sớm giành vé vào vòng 1/8, nhưng nếu giành trọn 3 điểm, “Pháo thủ” sẽ lập kỷ lục 7 trận thắng liên tiếp, thành tích tốt nhất của họ trong lịch sử tham dự các cúp châu Âu.

Tuy nhiên, phong độ sân khách của Arsenal đang đặt ra dấu hỏi khi họ vừa trải qua hai trận hòa không bàn thắng tại Ngoại hạng Anh trước Liverpool và Nottingham Forest. Kết quả 0-0 trước Nottingham Forest cũng đã chấm dứt chuỗi 14 trận ghi bàn liên tiếp trên sân khách của “Pháo thủ” trên mọi đấu trường.

