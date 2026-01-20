Trực tiếp bóng đá Inter Milan - Arsenal: "Pháo thủ" hướng tới kỷ lục (Cúp C1)

C1 - Champions League | 3h, 21/1 | SVĐ Giuseppe Meazza Inter Milan 0 - 0 Arsenal (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Inter Milan vs Arsenal Arsenal Điểm Sommer Acerbi Akanji Bastoni Henrique Barella Mkhitaryan Zielinski Dimarco Thuram Martinez Điểm Raya White Saliba Mosquera Lewis Skelly Zubimendi Merino Eze Madueke Martinelli Jesus Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Inter Milan Inter Milan Arsenal Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Sommer, Acerbi, Akanji, Bastoni, Henrique, Barella, Mkhitaryan, Zielinski, Dimarco, Thuram, Martinez Raya, White, Saliba, Mosquera, Lewis Skelly, Zubimendi, Merino, Eze, Madueke, Martinelli, Jesus

Arsenal hướng tới kỷ lục

Arsenal đang dẫn đầu bảng xếp hạng với thành tích toàn thắng, và mới để lọt lưới đúng 1 bàn. Tầm quan trọng của việc tránh vòng play-off là điều không cần bàn cãi với một đội bóng đang chinh chiến trên 4 mặt trận. Dù chỉ cần thêm 1 điểm nữa để sớm giành vé vào vòng 1/8, nhưng nếu giành trọn 3 điểm, “Pháo thủ” sẽ lập kỷ lục 7 trận thắng liên tiếp, thành tích tốt nhất của họ trong lịch sử tham dự các cúp châu Âu.

Tuy nhiên, phong độ sân khách của Arsenal đang đặt ra dấu hỏi khi họ vừa trải qua hai trận hòa không bàn thắng tại Ngoại hạng Anh trước Liverpool và Nottingham Forest. Kết quả 0-0 trước Nottingham Forest cũng đã chấm dứt chuỗi 14 trận ghi bàn liên tiếp trên sân khách của “Pháo thủ” trên mọi đấu trường.