Dự đoán tỷ số Cúp C1: Inter đại chiến Arsenal, thách thức cho PSG & Real Madrid

Vòng bảng Champions League đang bước vào giai đoạn quan trọng khi chỉ còn 2 vòng đấu nữa để xác định các đội top 8, các đội phải đá playoff và những kẻ bị loại. Tiêu điểm của vòng 7 sẽ là cuộc đụng độ Inter Milan – Arsenal, nhưng có những cặp đấu khác cũng rất đáng chú ý.

Inter cần thắng hơn Arsenal, PSG và Real Madrid gặp đối thủ khó lường

Arsenal đang sở hữu thành tích toàn thắng từ đầu chiến dịch và họ chỉ cần 1 kết quả hòa cũng đủ an tâm vào thẳng vòng 1/8, trong khi vị trí đầu bảng Premier League vẫn vững vàng dù hòa Nottingham Forest cuối tuần qua.

Điều này khiến các fan Arsenal hy vọng rằng dù Inter là một đối thủ lớn, Arsenal sẽ xoay vòng lực lượng cho trận này vì các trụ cột đều có dấu hiệu mệt mỏi, chưa kể chỉ phải gặp đội bét bảng Kairat Almaty trên sân nhà ở vòng cuối.

Inter thắng Arsenal 1-0 ở lần gặp mùa trước

Inter thì không được thảnh thơi như vậy, ngôi đầu Serie A của họ vẫn chưa chắc chắn do sự bám sát gắt gao của hàng xóm AC Milan, trong khi cuộc đua top 8 đã trở nên khó cho “Nerazzurri” do thua cả 2 trận gần nhất. Họ đang bằng điểm 2 đội thành Madrid lẫn Liverpool trong khi chỉ hơn Dortmund và Tottenham 1 điểm, nên chiến thắng tại San Siro là rất cần để Inter tránh khả năng phải đá playoff.

Cũng nằm trong top 8, PSG dù vậy không có phong độ quá tưng bừng thời gian gần đây khi vừa bị loại khỏi Coupe de France bởi hàng xóm Paris FC. Họ sẽ đến Bồ Đào Nha ở vòng này và đang chỉ hơn Sporting có 3 điểm, mặc dù PSG đang bất bại trên sân khách nhưng Sporting đã toàn thắng trên sân nhà, tới 9/10 điểm họ giành được là tại sân José Alvalade.

Một đội mạnh khác sẽ phải lo bảo vệ suất top 8 là Real Madrid, họ lại phải đá sân nhà sau khi hứng chịu một tràng boo, la ó, chửi mắng đến từ chính các khán đài Bernabeu cuối tuần qua. Các fan đang phản ứng tiêu cực với quyết định sa thải Xabi Alonso và Real Madrid chỉ đang hơn hàng xóm Atletico nhờ hiệu số, trong khi vòng này họ sẽ gặp một Monaco đá Ligue 1 rất tồi nhưng mới thua chỉ 1 trận ở đấu trường châu lục, đang kém Real Madrid đúng 3 điểm.

Real Madrid đang trải qua những ngày tháng căng thẳng với chính các CĐV nhà

Trong khi Arsenal, Inter, Real và PSG phải đấu các đối thủ đáng gờm, những Bayern Munich, Atalanta và Atletico đều chỉ gặp các đội vừa sức. Bayern sẽ đá sân nhà gặp Royale Union SG, trong khi Atalanta đấu một Athletic Bilbao đang có nguy cơ bị loại, và Atletico Madrid làm khách trước một Galatasaray đã thua cả 2 vòng gần nhất. Riêng Man City sẽ có phần khó khăn hơn, họ phải sang Na Uy lạnh giá và đá trên mặt cỏ nhân tạo trước Bodo/Glimt.

Nhóm bám đuổi top 8: Tottenham - Dortmund đối đầu trực tiếp, Liverpool phải tới Marseille

Bên ngoài top 8 đang có khá nhiều đội cố gắng vươn lên khu vực đoạt vé vào thẳng vòng 1/8 và ở vòng này sẽ có một cuộc đối đầu trực tiếp giữa họ. Dortmund đang chiến đấu trên cả 2 mặt trận trong & ngoài nước, họ đang tạm ổn với vị trí dự Cúp C1 ở Bundesliga nhưng đang kém 1 điểm so với top 8 và sẽ phải vượt qua Tottenham tại London ở vòng này.

Tottenham đang mất phong độ trong nước và ghế HLV trưởng của Thomas Frank lung lay dữ dội sau thất bại ê mặt trước West Ham. Spurs vẫn đá tốt ở Cúp C1 khi chỉ thua mỗi đương kim vô địch PSG, họ đã thắng 3 trận trên sân nhà mà không thủng lưới nhưng Dortmund sẽ thách thức hàng thủ Spurs khi dã ghi 19 bàn, số bàn thắng cùng cao nhất Cúp C1 bên cạnh PSG.

Cúp C1 giờ là cứu cánh cho Tottenham trong lúc sa sút ở Premier League

Liverpool chỉ không đứng trong top 8 vì kém hiệu số, nhưng áp lực cũng không nhỏ do vừa trải qua chuỗi 4 trận hòa liên tiếp ở Premier League, thậm chí bị cầm chân bởi cả các đội mới lên hạng dù được đá sân nhà. Liverpool giờ lên đường đến miền Nam nước Pháp Marseille đã trở lại mạch thắng ở Cúp C1 nhờ thắng 2 vòng gần nhất trước Newcastle & Royale Union SG.

Một số đội mạnh đứng ngoài top 8 còn lại sẽ có những trận đấu dễ thở hơn, trong đó Barcelona làm khách tại Slavia Prague và Chelsea đón tiếp đối thủ nhược tiểu Pafos. Nhưng Newcastle sẽ không dễ bắt nạt một PSV chỉ kém họ 2 điểm, và tại Turin, Benfica dù cửa vượt qua vòng bảng rất thấp nhưng Jose Mourinho sẽ rất vui lòng khi lại được gieo sầu lên các fan Juventus một lần nữa.