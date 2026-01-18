Trực tiếp bóng đá Atletico - Alaves: Phải thắng để tranh Top 3 (La Liga)
Chủ nhà khát khao 3 điểm để có thể đua vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng La Liga 2025/26.
Laliga | 22h15, 18/1 | Metropolitano
Điểm
Oblak
Llorente
Pubill
Hancko
Ruggeri
Simeone
Koke
Barrios
Baena
Alvarez
Sorloth
Điểm
Sivera
Jonny
Tenaglia
Pacheco
Parada
Ibanez
Blanco
Vicente
Suarez
Alena
Martinez
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Cơ hội vượt lên của Atletico Madrid
Với việc Villarreal đã thua trong trận đấu sớm trước đó, Atletico Madrid đang đứng trước cơ hội thâu tóm vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng La Liga. Họ đang kém hơn "Tàu ngầm vàng" đúng 3 điểm, bằng điểm của một trận thắng. Nếu xét thêm về hiệu số, Atletico Madrid sẽ phải thắng 2-0 trước Alaves để có được vị trí thứ 3.
Đội khách đang có phong độ không tốt
Alaves đang có phong độ không hề tốt tại La Liga khi chỉ có thắng 1 trong 3 lần ra sân gần nhất. Nếu tính riêng những trận sân khách, đội bóng này đang có chuỗi 5 trận thua liên tiếp tại La Liga. Trong khi đó, thầy trò HLV Diego Simeone đang tận dụng cực tốt lợi thế sân nhà.
Real Madrid sẽ có màn chạm trán đầy thú vị trước Barcelona tại chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha, sau khi họ đánh bại Atletico ở bán kết.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-18/01/2026 16:58 PM (GMT+7)