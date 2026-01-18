Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trực tiếp bóng đá Atletico - Alaves: Phải thắng để tranh Top 3 (La Liga)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Atletico Madrid

Chủ nhà khát khao 3 điểm để có thể đua vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng La Liga 2025/26.

  

Laliga | 22h15, 18/1 | Metropolitano

Atletico Madrid
Trực tiếp bóng đá Atletico - Alaves: Phải thắng để tranh Top 3 (La Liga) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Atletico - Alaves: Phải thắng để tranh Top 3 (La Liga) - 1
Alaves
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Atletico - Alaves: Phải thắng để tranh Top 3 (La Liga) - 1
Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri, Simeone, Koke, Barrios, Baena, Alvarez, Sorloth
Trực tiếp bóng đá Atletico - Alaves: Phải thắng để tranh Top 3 (La Liga) - 1
Sivera, Jonny, Tenaglia, Pacheco, Parada, Ibanez, Blanco, Vicente, Suarez, Alena, Martinez

Cơ hội vượt lên của Atletico Madrid

Với việc Villarreal đã thua trong trận đấu sớm trước đó, Atletico Madrid đang đứng trước cơ hội thâu tóm vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng La Liga. Họ đang kém hơn "Tàu ngầm vàng" đúng 3 điểm, bằng điểm của một trận thắng. Nếu xét thêm về hiệu số, Atletico Madrid sẽ phải thắng 2-0 trước Alaves để có được vị trí thứ 3. 

Đội khách đang có phong độ không tốt

Alaves đang có phong độ không hề tốt tại La Liga khi chỉ có thắng 1 trong 3 lần ra sân gần nhất. Nếu tính riêng những trận sân khách, đội bóng này đang có chuỗi 5 trận thua liên tiếp tại La Liga. Trong khi đó, thầy trò HLV Diego Simeone đang tận dụng cực tốt lợi thế sân nhà.

Real hạ Atletico để lần thứ 263 đấu Barca, tranh ngôi vương Siêu cúp Tây Ban Nha
Real hạ Atletico để lần thứ 263 đấu Barca, tranh ngôi vương Siêu cúp Tây Ban Nha

Real Madrid sẽ có màn chạm trán đầy thú vị trước Barcelona tại chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha, sau khi họ đánh bại Atletico ở bán kết.

