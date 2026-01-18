Trực tiếp bóng đá Atletico - Alaves: Phải thắng để tranh Top 3 (La Liga)

Laliga | 22h15, 18/1 | Metropolitano Atletico Madrid 0 - 0 Alaves (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Atletico Madrid vs Alaves Alaves Điểm Oblak Llorente Pubill Hancko Ruggeri Simeone Koke Barrios Baena Alvarez Sorloth Điểm Sivera Jonny Tenaglia Pacheco Parada Ibanez Blanco Vicente Suarez Alena Martinez Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Atletico Madrid Atletico Madrid Alaves Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri, Simeone, Koke, Barrios, Baena, Alvarez, Sorloth Sivera, Jonny, Tenaglia, Pacheco, Parada, Ibanez, Blanco, Vicente, Suarez, Alena, Martinez

Cơ hội vượt lên của Atletico Madrid

Với việc Villarreal đã thua trong trận đấu sớm trước đó, Atletico Madrid đang đứng trước cơ hội thâu tóm vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng La Liga. Họ đang kém hơn "Tàu ngầm vàng" đúng 3 điểm, bằng điểm của một trận thắng. Nếu xét thêm về hiệu số, Atletico Madrid sẽ phải thắng 2-0 trước Alaves để có được vị trí thứ 3.

Đội khách đang có phong độ không tốt

Alaves đang có phong độ không hề tốt tại La Liga khi chỉ có thắng 1 trong 3 lần ra sân gần nhất. Nếu tính riêng những trận sân khách, đội bóng này đang có chuỗi 5 trận thua liên tiếp tại La Liga. Trong khi đó, thầy trò HLV Diego Simeone đang tận dụng cực tốt lợi thế sân nhà.