Trực tiếp bóng đá U23 Nhật Bản - U23 Hàn Quốc: Kẻ xứng tầm thách thức "nhà vua" (U23 châu Á)

U23 Nhật Bản vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Bodø / Glimt vs Manchester City
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Tottenham Hotspur vs Borussia Dortmund
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sporting CP vs Paris Saint-Germain
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Real Madrid vs Monaco
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympiakos Piraeus vs Bayer Leverkusen
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Inter Milan vs Arsenal
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Copenhagen vs Napoli
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Galatasaray vs Atlético de Madrid
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Slavia Praha vs Barcelona
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Olympique Marseille vs Liverpool
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Juventus vs Benfica
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Bayern Munich vs Union Saint-Gilloise
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
Chelsea vs Pafos
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Pafos - PAF Pafos
-
PAOK vs Real Betis
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Aston Villa
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Viktoria Plzeň vs Porto
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Logo Porto - POR Porto
-
Bologna vs Celtic
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Sporting Braga vs Nottingham Forest
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Roma vs Stuttgart
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-

Trực tiếp bóng đá U23 Nhật Bản - U23 Hàn Quốc: Kẻ xứng tầm thách thức "nhà vua" (U23 châu Á)

Sự kiện: Giải U23 châu Á 2026 Trực tiếp bóng đá hôm nay Đội tuyển Nhật Bản

(18h30, 20/1, bán kết U23 châu Á) U23 Nhật Bản đang là đương kim vô địch nhưng ở giải lần trước lên ngôi, chính U23 Hàn Quốc là đội duy nhất đánh bại được họ.

U23 Châu Á | 18h30, 20/1 | King Abdullah Sport City

U23 Nhật Bản
Trực tiếp bóng đá U23 Nhật Bản - U23 Hàn Quốc: Kẻ xứng tầm thách thức "nhà vua" (U23 châu Á) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá U23 Nhật Bản - U23 Hàn Quốc: Kẻ xứng tầm thách thức "nhà vua" (U23 châu Á) - 1
U23 Hàn Quốc
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá U23 Nhật Bản - U23 Hàn Quốc: Kẻ xứng tầm thách thức "nhà vua" (U23 châu Á) - 1
Araki, Mori, Okabe, Ichihara, Umeki, Ozeki, Pgura, Sato, Ishibashi, Yokohama, Nwadike
Trực tiếp bóng đá U23 Nhật Bản - U23 Hàn Quốc: Kẻ xứng tầm thách thức "nhà vua" (U23 châu Á) - 1
Hong Sung Min, Lee Geon Hee, Lee Hyun Yong, Shin Min Ha, Jang Seon Hwan, Kim Yong Hak, Kim Dong Jin, Bae Hyun Seo, Kang Seong Jin, Kang Min Jun, Baek Ga On

Kẻ mạnh nhất gặp người gan lỳ

U23 Nhật Bản đang có hàng công mạnh nhất tại U23 châu Á với 10 bàn ở vòng bảng, tuy nhiên họ chỉ ghi được 1 bàn trong trận tứ kết và đã cần đến loạt luân lưu để đánh bại U23 Jordan. Dù vậy về mặt lối chơi, U23 Nhật Bản vẫn là tốt nhất trong các đội vào bán kết khi họ dẫn đầu giải với 21 lần đoạt bóng ở 40m cuối phần sân đối phương, cho thấy khả năng pressing vượt trội ở cấp độ châu lục.

U23 Hàn Quốc khởi đầu chậm chạp với chỉ 4 điểm sau vòng bảng và lối chơi thiếu thuyết phục. Tuy nhiên, chiến thắng 2-1 trước ứng viên vô địch U23 Australia đưa U23 Hàn Quốc vào bán kết và họ sẽ tin vào khả năng đoạt vé chung kết, khi không những hàng phòng ngự của họ đủ chặt chẽ (đối mặt số lần dứt điểm ít thứ 2 tại giải), họ còn thắng được U23 Nhật Bản cách đây 2 năm ở vòng bảng và giải đấu đó U23 Nhật Bản đăng quang.

HLV U23 Hàn Quốc bị ốm trước trận

Theo tin từ báo giới Hàn Quốc, Lee Min Sung đã bị cảm dẫn đến việc ông vắng mặt trong buổi họp báo trước trận. Thậm chí khả năng HLV trưởng của U23 Hàn Quốc có thể đứng ở đường pitch chỉ đạo trong trận đấu tối nay vẫn là một ẩn số.

Sức mạnh tấn công của mỗi đội

U23 Nhật Bản đang có lần đầu tiên sở hữu 2 chân sút ghi ít nhất 3 bàn ở một kỳ U23 châu Á, Shusuke Furuya và Ryunosuke Sato đã cùng có 3 pha lập công và đều có cửa đoạt giải Vua phá lưới. Bên cạnh 2 cầu thủ này, tuyển thủ quốc gia Yuto Ozeki sẽ là một mối đe dọa rất lớn từ trung lộ, Ozeki đã ghi 2 bàn từ đầu giải bao gồm một tuyệt tác dứt điểm từ xa ở vòng bảng trước U23 UAE.

Trong khi đó, U23 Hàn Quốc ghi được 6 bàn đều bởi 6 cầu thủ khác nhau. U23 Hàn Quốc không có một trung điểm cho hàng tấn công mà phụ thuộc vào tình huống và phản xạ nhanh nhạy của các cầu thủ: từ các quả đá phạt (họ đã có 2 trung vệ ghi bàn), cắt vào từ cánh cho tới phản công và cả dứt điểm tuyến 2.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn, Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

