Trực tiếp bóng đá U23 Nhật Bản - U23 Hàn Quốc: Kẻ xứng tầm thách thức "nhà vua" (U23 châu Á)

U23 Châu Á | 18h30, 20/1 | King Abdullah Sport City U23 Nhật Bản 0 - 0 U23 Hàn Quốc (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: U23 Nhật Bản vs U23 Hàn Quốc U23 Hàn Quốc Điểm Araki Mori Okabe Ichihara Umeki Ozeki Pgura Sato Ishibashi Yokohama Nwadike Điểm Hong Sung Min Lee Geon Hee Lee Hyun Yong Shin Min Ha Jang Seon Hwan Kim Yong Hak Kim Dong Jin Bae Hyun Seo Kang Seong Jin Kang Min Jun Baek Ga On Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận U23 Nhật Bản U23 Nhật Bản U23 Hàn Quốc Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Araki, Mori, Okabe, Ichihara, Umeki, Ozeki, Pgura, Sato, Ishibashi, Yokohama, Nwadike Hong Sung Min, Lee Geon Hee, Lee Hyun Yong, Shin Min Ha, Jang Seon Hwan, Kim Yong Hak, Kim Dong Jin, Bae Hyun Seo, Kang Seong Jin, Kang Min Jun, Baek Ga On

Kẻ mạnh nhất gặp người gan lỳ

U23 Nhật Bản đang có hàng công mạnh nhất tại U23 châu Á với 10 bàn ở vòng bảng, tuy nhiên họ chỉ ghi được 1 bàn trong trận tứ kết và đã cần đến loạt luân lưu để đánh bại U23 Jordan. Dù vậy về mặt lối chơi, U23 Nhật Bản vẫn là tốt nhất trong các đội vào bán kết khi họ dẫn đầu giải với 21 lần đoạt bóng ở 40m cuối phần sân đối phương, cho thấy khả năng pressing vượt trội ở cấp độ châu lục.

U23 Hàn Quốc khởi đầu chậm chạp với chỉ 4 điểm sau vòng bảng và lối chơi thiếu thuyết phục. Tuy nhiên, chiến thắng 2-1 trước ứng viên vô địch U23 Australia đưa U23 Hàn Quốc vào bán kết và họ sẽ tin vào khả năng đoạt vé chung kết, khi không những hàng phòng ngự của họ đủ chặt chẽ (đối mặt số lần dứt điểm ít thứ 2 tại giải), họ còn thắng được U23 Nhật Bản cách đây 2 năm ở vòng bảng và giải đấu đó U23 Nhật Bản đăng quang.

HLV U23 Hàn Quốc bị ốm trước trận

Theo tin từ báo giới Hàn Quốc, Lee Min Sung đã bị cảm dẫn đến việc ông vắng mặt trong buổi họp báo trước trận. Thậm chí khả năng HLV trưởng của U23 Hàn Quốc có thể đứng ở đường pitch chỉ đạo trong trận đấu tối nay vẫn là một ẩn số.

Sức mạnh tấn công của mỗi đội

U23 Nhật Bản đang có lần đầu tiên sở hữu 2 chân sút ghi ít nhất 3 bàn ở một kỳ U23 châu Á, Shusuke Furuya và Ryunosuke Sato đã cùng có 3 pha lập công và đều có cửa đoạt giải Vua phá lưới. Bên cạnh 2 cầu thủ này, tuyển thủ quốc gia Yuto Ozeki sẽ là một mối đe dọa rất lớn từ trung lộ, Ozeki đã ghi 2 bàn từ đầu giải bao gồm một tuyệt tác dứt điểm từ xa ở vòng bảng trước U23 UAE.

Trong khi đó, U23 Hàn Quốc ghi được 6 bàn đều bởi 6 cầu thủ khác nhau. U23 Hàn Quốc không có một trung điểm cho hàng tấn công mà phụ thuộc vào tình huống và phản xạ nhanh nhạy của các cầu thủ: từ các quả đá phạt (họ đã có 2 trung vệ ghi bàn), cắt vào từ cánh cho tới phản công và cả dứt điểm tuyến 2.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn, Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.