Trực tiếp bóng đá Real Sociedad - Barcelona: Tiếp đà thăng hoa (La Liga)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Barcelona La liga 2025-26

(3h, 19/1) Barcelona có trận đấu đầu tiên ở Tây Ban Nha sau khi đăng quang Siêu cúp Tây Ban Nha tại Saudi Arabia.

  

Laliga | 3h, 19/1 | Anoeta

Real Sociedad
Trực tiếp bóng đá Real Sociedad - Barcelona: Tiếp đà thăng hoa (La Liga) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Real Sociedad - Barcelona: Tiếp đà thăng hoa (La Liga) - 1
Barcelona
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Real Sociedad - Barcelona: Tiếp đà thăng hoa (La Liga) - 1
Remiro, Aramburu, Caleta Car, Martin, Gomez, Soler, Turrientes, Kubo, Mendez, Guedes, Oyarzabal
Trực tiếp bóng đá Real Sociedad - Barcelona: Tiếp đà thăng hoa (La Liga) - 1
Garcia, Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Balde, Pedri, De Jong, Yamal, Fermin, Raphinha, Torres

Barcelona đang có đà thăng hoa

Barcelona đang có đà thăng hoa khi toàn thắng 9 trận La Liga gần nhất. Tại siêu cúp Tây Ban Nha vừa qua, thầy trò HLV Hansi Flick cũng đè bẹp Bilbao rồi hạ gục Real Madrid để giành chức vô địch. Đội bóng xứ Catalunya đang xứng danh "đoàn quân bách chiến bách thắng". Thử thách tiếp theo của họ sẽ là sức nóng của sân Anoeta và đội chủ nhà Real Sociedad.

Thành tích đối đầu nghiêng về Barcelona

Barcelona đang hoàn toàn áp đảo về thành tích đối đầu với Real Sociedad. Họ thắng tới 19/22 lần đối đầu gần nhất của hai đội tính trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, hai lần làm khách gần nhất tại sân Anoeta, Barcelona chỉ có được 1 bàn thắng và thành tích là 1 thắng, 1 thua. 

HLV Flick là "Vua đấu cúp": Vô địch cả 8 lần vào chung kết, Barcelona kiếm 250 tỷ đồng
HLV Flick là "Vua đấu cúp": Vô địch cả 8 lần vào chung kết, Barcelona kiếm 250 tỷ đồng

Hansi Flick xứng danh với biệt hiệu "Vua đấu cúp" khi toàn thắng cả 8 lần vào chung kết trên cương vị HLV.

Bấm xem >>

18/01/2026 18:02 PM (GMT+7)
