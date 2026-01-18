Trực tiếp bóng đá Real Sociedad - Barcelona: Tiếp đà thăng hoa (La Liga)
(3h, 19/1) Barcelona có trận đấu đầu tiên ở Tây Ban Nha sau khi đăng quang Siêu cúp Tây Ban Nha tại Saudi Arabia.
Laliga | 3h, 19/1 | Anoeta
Điểm
Remiro
Aramburu
Caleta Car
Martin
Gomez
Soler
Turrientes
Kubo
Mendez
Guedes
Oyarzabal
Điểm
Garcia
Kounde
Cubarsi
Eric Garcia
Balde
Pedri
De Jong
Yamal
Fermin
Raphinha
Torres
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Barcelona đang có đà thăng hoa
Barcelona đang có đà thăng hoa khi toàn thắng 9 trận La Liga gần nhất. Tại siêu cúp Tây Ban Nha vừa qua, thầy trò HLV Hansi Flick cũng đè bẹp Bilbao rồi hạ gục Real Madrid để giành chức vô địch. Đội bóng xứ Catalunya đang xứng danh "đoàn quân bách chiến bách thắng". Thử thách tiếp theo của họ sẽ là sức nóng của sân Anoeta và đội chủ nhà Real Sociedad.
Thành tích đối đầu nghiêng về Barcelona
Barcelona đang hoàn toàn áp đảo về thành tích đối đầu với Real Sociedad. Họ thắng tới 19/22 lần đối đầu gần nhất của hai đội tính trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, hai lần làm khách gần nhất tại sân Anoeta, Barcelona chỉ có được 1 bàn thắng và thành tích là 1 thắng, 1 thua.
Hansi Flick xứng danh với biệt hiệu "Vua đấu cúp" khi toàn thắng cả 8 lần vào chung kết trên cương vị HLV.
