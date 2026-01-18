Trực tiếp bóng đá Real Sociedad - Barcelona: Tiếp đà thăng hoa (La Liga)

Laliga | 3h, 19/1 | Anoeta Real Sociedad 0 - 0 Barcelona (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Real Sociedad vs Barcelona Barcelona Điểm Remiro Aramburu Caleta Car Martin Gomez Soler Turrientes Kubo Mendez Guedes Oyarzabal Điểm Garcia Kounde Cubarsi Eric Garcia Balde Pedri De Jong Yamal Fermin Raphinha Torres Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Real Sociedad Real Sociedad Barcelona Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Remiro, Aramburu, Caleta Car, Martin, Gomez, Soler, Turrientes, Kubo, Mendez, Guedes, Oyarzabal Garcia, Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Balde, Pedri, De Jong, Yamal, Fermin, Raphinha, Torres

Barcelona đang có đà thăng hoa

Barcelona đang có đà thăng hoa khi toàn thắng 9 trận La Liga gần nhất. Tại siêu cúp Tây Ban Nha vừa qua, thầy trò HLV Hansi Flick cũng đè bẹp Bilbao rồi hạ gục Real Madrid để giành chức vô địch. Đội bóng xứ Catalunya đang xứng danh "đoàn quân bách chiến bách thắng". Thử thách tiếp theo của họ sẽ là sức nóng của sân Anoeta và đội chủ nhà Real Sociedad.

Thành tích đối đầu nghiêng về Barcelona

Barcelona đang hoàn toàn áp đảo về thành tích đối đầu với Real Sociedad. Họ thắng tới 19/22 lần đối đầu gần nhất của hai đội tính trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, hai lần làm khách gần nhất tại sân Anoeta, Barcelona chỉ có được 1 bàn thắng và thành tích là 1 thắng, 1 thua.