Dự đoán trận HOT Cúp C1: Arsenal vừa đá vừa ngóng MU, Real đấu đội cũ Mbappe

Inter Milan - Arsenal (3h, 21/1)

Cuộc đối đầu tại San Siro là màn so tài giữa 2 hàng thủ chắc chắn nhất giải đấu: Inter Milan mới để lọt lưới 4 bàn, trong khi Arsenal còn ấn tượng hơn với chỉ 1 bàn thua.

Thậm chí, thành tích toàn thắng 6 trận giúp "Pháo thủ" tiến rất gần đến mục tiêu lọt vào top 8 để vào thẳng vòng 1/8. Việc tránh đá play-off có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, trong bối cảnh Arsenal vẫn đang chinh chiến trên 4 mặt trận.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của thầy trò Mikel Arteta không thật sự thuyết phục khi trải qua 2 trận hòa không bàn thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh trước Liverpool và Nottingham Forest, trong đó trận hòa Nottingham Forest chấm dứt chuỗi 14 trận ghi bàn trên sân khách ở mọi đấu trường.

Về phía Inter Milan, sau 4 trận đầu mùa toàn thắng, đương kim á quân hứng chịu cú sốc với 2 thất bại liên tiếp trước Atletico Madrid và Liverpool. Dù vậy, kể từ sau trận thua Liverpool, họ giành 6 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ thua 1 trong 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Ở lần gặp nhau gần nhất tại Champions League mùa trước, Inter Milan từng đánh bại Arsenal 1-0 ở vòng bảng. Cuộc tái đấu lần này hứa hẹn sẽ rất căng thẳng, khi cả 2 đội đều sở hữu lối chơi chặt chẽ, kỷ luật và đang đứng trước những mục tiêu quan trọng tại Champions League mùa giải năm nay.

Với việc đại chiến MU diễn ra vào cuối tuần và gần như chắc chắn giành vé vào vòng 16 đội, Arsenal dự kiến ​​sẽ có một vài thay đổi ở đội hình xuất phát. Đây là lợi thế không nhỏ để Inter có cơ hội giành kết quả tốt.

Dự đoán tỷ số: Inter Milan 1-0 Arsenal Đội hình dự kiến: Inter Milan: Sommer; Acerbi, Akanji, Bastoni; Henrique, Barella, Mkhitaryan, Zielinski, Dimarco; Thuram, Martinez Arsenal: Raya; White, Saliba, Mosquera, Lewis-Skelly; Eze, Zubimendi, Merino; Madueke, Jesus, Martinelli Thông tin lực lượng: Inter: vắng Calhanoglu, Dumfries, Martinez, Di Gennaro,Palacios (chấn thương). Arsenal: Vắng Dowman, Hincapie, Calafiori (chấn thương).

Real Madrid - Monaco (3h, 21/1):

Sau những màn ra mắt trái ngược cùng Real Madrid ở Cúp nhà vua (thua Albacete 2-3) và La Liga (thắng Levante 2-0), HLV Alvaro Arbeloa sẽ tiếp tục có trận ra mắt Champions League gặp Monaco.

Với 12 điểm sau 6 lượt đấu, "Đội bóng Hoàng gia" đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng – vị trí đủ để vào thẳng vòng 1/8. Tuy nhiên, khả năng phải đá play-off vẫn hiện hữu trong bối cảnh sự bất ổn bao trùm toàn đội.

Họ thua 2/3 lượt trận gần nhất tại Champions League, đều trước các đại diện Ngoại hạng Anh là Liverpool (0-1) và Man City (1-2), bên cạnh trận thắng Olympiakos 4-3. Đây là thành tích đáng thất vọng nếu biết Real đã thắng 3 trận đầu tiên ở vòng bảng.

Hiện tại, khoảng cách giữa Real Madrid và Monaco trên bảng xếp hạng Champions League chỉ là 3 điểm, nhưng thứ hạng lại chênh nhau tới 12 bậc (Monaco hạng 19). Đội bóng Công quốc thậm chí có số trận thua ít hơn Real Madrid tại Champions League (1), đó là thất bại ngay trận mở màn trước Club Brugge. Kể từ đó, họ bất bại 5 trận liên tiếp.

Tuy nhiên, phong độ của Monaco thời gian qua khá thất thường, với 3 chiến thắng và 3 thất bại trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Lịch sử sẽ mang đến chút hy vọng cho Monaco bởi trong 2 lần chạm trán Real tại Champions League - những lượt trận tứ kết mùa 2003/04 - họ từng loại "Đội bóng hoàng gia" nhờ luật bàn thắng sân khách (thua 2-4 ở lượt đi, thắng 3-1 ở lượt về).

Một yếu tố đáng chờ đợi ở trận đấu này là màn tái ngộ giữa Kylian Mbappe với nơi từng đưa anh bước ra ánh sáng. Tất nhiên khi đang là niềm hy vọng số 1 của Real, Mbappe không được phép "nương chân" trong nỗ lực giúp đội bóng khởi sắc dưới thời HLV Arbeloa.