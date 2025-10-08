Trực tiếp bóng đá Indonesia - Saudi Arabia: Viết tiếp giấc mơ lịch sử (Vòng loại World Cup)
(0h15, 9/10) Indonesia sẽ tái ngộ Saudi Arabia ở vòng loại thứ 4 World Cup 2026 khu vực châu Á.
Vòng loại World Cup | 0h15, 9/10 |
Điểm
Argawinata
Ridho
Idzes
Hubner
Sayuri
Haye
Pelupessy
Verdonk
Vikri
Sananta
Kambuaya
Điểm
Al-Aqidi
Al Amri
Boushal
Al Tambakti
Al Harbi
Al Dawsari
Kanno
Al Hassan
Ali
Al Shehri,
Al Buraikan
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Viết tiếp câu chuyện lịch sử
ĐT Indonesia có lần đầu tiên vượt qua vòng loại thứ ba khu vực châu Á của World Cup 2026. Thầy trò HLV Patrick Kluivert sẽ tiếp tục phải chiến đấu ở vòng loại thứ 4 để có vé tới ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm sau. Indonesia sẽ phải đấu với Saudi Arabia, đối thủ từng gặp ở vòng loại thứ ba và Iraq để tranh ngôi đầu bảng. Nếu đứng thứ hai, họ sẽ tiếp tục thi đấu vòng loại thứ năm.
Lịch sử đối đầu
Trước khi bước vào vòng loại World Cup 2026, Indonesia chưa bao giờ thắng Saudi Arabia khi thua 11, hòa 3 trong 14 lần đối đầu trước đó. Tổng thể, họ chỉ ghi 10 bàn trong khi nhận tới 37 bàn thua ở các lần chạm trán Saudi Arabia. Tuy nhiên, họ giành chiến thắng 2-0 trước Saudi Arabia trong lần đối đầu gần nhất.
