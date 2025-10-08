Trực tiếp bóng đá Indonesia - Saudi Arabia: Viết tiếp giấc mơ lịch sử (Vòng loại World Cup)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Indonesia vs Saudi Arabia
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Oman vs Qatar
Logo Oman - OMA Oman
-
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Ba Lan vs New Zealand
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Anh vs Wales
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Wales - WAL Wales
-
Nhật Bản vs Paraguay
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Hàn Quốc vs Brazil
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Argentina vs Venezuela
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Logo Venezuela - VEN Venezuela
-
Mỹ vs Ecuador
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
UAE vs Oman
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Oman - OMA Oman
-
Iraq vs Indonesia
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Puerto Rico vs Argentina
Logo Puerto Rico - PUR Puerto Rico
-
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Nhật Bản vs Brazil
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Hàn Quốc vs Paraguay
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Na Uy vs New Zealand
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Nga vs Bolivia
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Qatar vs UAE
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Saudi Arabia vs Iraq
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Mỹ vs Australia
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Mexico vs Ecuador
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-

Trực tiếp bóng đá Indonesia - Saudi Arabia: Viết tiếp giấc mơ lịch sử (Vòng loại World Cup)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay World Cup 2026

(0h15, 9/10) Indonesia sẽ tái ngộ Saudi Arabia ở vòng loại thứ 4 World Cup 2026 khu vực châu Á.

   

Vòng loại World Cup | 0h15, 9/10 |

Indonesia
Trực tiếp bóng đá Indonesia - Saudi Arabia: Viết tiếp giấc mơ lịch sử (Vòng loại World Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Indonesia - Saudi Arabia: Viết tiếp giấc mơ lịch sử (Vòng loại World Cup) - 1
Saudi Arabia
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Indonesia - Saudi Arabia: Viết tiếp giấc mơ lịch sử (Vòng loại World Cup) - 1
Argawinata, Ridho, Idzes, Hubner, Sayuri, Haye, Pelupessy, Verdonk, Vikri, Sananta, Kambuaya
Trực tiếp bóng đá Indonesia - Saudi Arabia: Viết tiếp giấc mơ lịch sử (Vòng loại World Cup) - 1
Al-Aqidi, Al Amri, Boushal, Al Tambakti, Al Harbi, Al Dawsari, Kanno, Al Hassan, Ali, Al Shehri,, Al Buraikan

Viết tiếp câu chuyện lịch sử

ĐT Indonesia có lần đầu tiên vượt qua vòng loại thứ ba khu vực châu Á của World Cup 2026. Thầy trò HLV Patrick Kluivert sẽ tiếp tục phải chiến đấu ở vòng loại thứ 4 để có vé tới ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm sau. Indonesia sẽ phải đấu với Saudi Arabia, đối thủ từng gặp ở vòng loại thứ ba và Iraq để tranh ngôi đầu bảng. Nếu đứng thứ hai, họ sẽ tiếp tục thi đấu vòng loại thứ năm.

Lịch sử đối đầu

Trước khi bước vào vòng loại World Cup 2026, Indonesia chưa bao giờ thắng Saudi Arabia khi thua 11, hòa 3 trong 14 lần đối đầu trước đó. Tổng thể, họ chỉ ghi 10 bàn trong khi nhận tới 37 bàn thua ở các lần chạm trán Saudi Arabia. Tuy nhiên, họ giành chiến thắng 2-0 trước Saudi Arabia trong lần đối đầu gần nhất. 

Nhận định bóng đá Indonesia - Saudi Arabia: Quyết đấu tranh "vé vàng" (Vòng loại World Cup)
Nhận định bóng đá Indonesia - Saudi Arabia: Quyết đấu tranh "vé vàng" (Vòng loại World Cup)

(0h15, 9/10, bảng B vòng loại thứ 4 World Cup 2026) Indonesia sẽ bắt đầu hành trình tìm kiếm tấm vé trực tiếp dự VCK World Cup bằng cuộc chạm trán chủ...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-08/10/2025 17:48 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Trực tiếp bóng đá hôm nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN