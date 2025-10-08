Trực tiếp bóng đá Indonesia - Saudi Arabia: Viết tiếp giấc mơ lịch sử (Vòng loại World Cup)

Vòng loại World Cup | 0h15, 9/10 | Indonesia 0 - 0 Saudi Arabia (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Indonesia vs Saudi Arabia Saudi Arabia Điểm Argawinata Ridho Idzes Hubner Sayuri Haye Pelupessy Verdonk Vikri Sananta Kambuaya Điểm Al-Aqidi Al Amri Boushal Al Tambakti Al Harbi Al Dawsari Kanno Al Hassan Ali Al Shehri, Al Buraikan Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Indonesia Indonesia Saudi Arabia Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Argawinata, Ridho, Idzes, Hubner, Sayuri, Haye, Pelupessy, Verdonk, Vikri, Sananta, Kambuaya Al-Aqidi, Al Amri, Boushal, Al Tambakti, Al Harbi, Al Dawsari, Kanno, Al Hassan, Ali, Al Shehri,, Al Buraikan

Viết tiếp câu chuyện lịch sử

ĐT Indonesia có lần đầu tiên vượt qua vòng loại thứ ba khu vực châu Á của World Cup 2026. Thầy trò HLV Patrick Kluivert sẽ tiếp tục phải chiến đấu ở vòng loại thứ 4 để có vé tới ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm sau. Indonesia sẽ phải đấu với Saudi Arabia, đối thủ từng gặp ở vòng loại thứ ba và Iraq để tranh ngôi đầu bảng. Nếu đứng thứ hai, họ sẽ tiếp tục thi đấu vòng loại thứ năm.

Lịch sử đối đầu

Trước khi bước vào vòng loại World Cup 2026, Indonesia chưa bao giờ thắng Saudi Arabia khi thua 11, hòa 3 trong 14 lần đối đầu trước đó. Tổng thể, họ chỉ ghi 10 bàn trong khi nhận tới 37 bàn thua ở các lần chạm trán Saudi Arabia. Tuy nhiên, họ giành chiến thắng 2-0 trước Saudi Arabia trong lần đối đầu gần nhất.