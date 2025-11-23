Đua xe F1, Las Vegas GP: Norris giành pole dưới trời mưa buốt giá

Sau sự cố hố ga trong ngày đua đầu tiên, các đội hy vọng có thể tận dụng thời gian ngắn ngủi trong phiên chạy cuối để có thể chuẩn bị cho màn phân hạng sắp tới. Tuy nhiên, đối mặt với đường đua ẩm ướt sau cơn mưa, các đội đều cẩn trọng trên từng lượt chạy của họ.

Sau nửa thời gian trôi qua, đường đua dần được cải thiện. Không lâu sau đó, Norris chuyển sang bộ lốp trơn và tiến ra đường đua. Các đội vẫn hoài nghi khi tay đua McLaren gồng mình giữ chiếc xe trên đường đua. Và những bộ lốp trơn nối tiếp xuất hiện và tiến ra đường đua.

Thành tích các tay đua được cải thiện liên tục. Russell dẫn đầu chung cuộc với thời gian 1 phút 34,054 giây, với Verstappen theo sát phía sau. McLaren xuất hiện sự cố vào giai đoạn cuối cùng đầy quan trọng, và nằm ở cuối bảng xếp hạng.

FP3 đã giúp các đội thấy được điều kiện khó khăn với đường đua ẩm ướt. Tuy nhiên, thời tiết tiếp tục ảnh hưởng, và nâng độ khó thêm một bậc nữa với mưa rơi khi tín hiệu đèn xanh xuất hiện.

Aston Martin tiến vào đường đua với bộ lốp Wets. Với lượng nước đọng lại trên đường lớn, các đội còn lại đều phải chuyển sang bộ lốp Wets. Russell dẫn đầu với thời gian 1 phút 53,144 giây, dẫn trước Verstappen và Alonso sau lượt chạy đầu tiên.

Biến cố ập tới trong lượt chạy cuối. Bearman hoàn toàn mất độ bám, và có va chạm nhẹ với rào chắn tại góc cua thứ 15. Tay đua Haas an toàn bước tiếp tại vị trí thứ 15. Ngay sau đó, Albon có va chạm trên đường tiến tới góc cua thứ 16. Hệ thống treo của chiếc Williams chịu tổn thất nặng nề.

Albon bị loại tại vị trí thứ 16. Cùng với đó, Antonelli, Bortoleto, Tsunoda bị loại tại Q1. Hamilton gặp khó khăn với điều kiện thời tiết, và tay đua Ferrari có kết quả chậm nhất trong toàn đoàn đua.

Điều kiện đua chưa được cải thiện đáng kể, và các tay đua tiếp tục sử dụng bộ lốp Wets. Lần này, họ nắm rõ được độ bám hiện tại hơn, khi Russell vươn lên dẫn đầu với thời gian 1 phút 50,935 giây.

Hadjar và Sainz xuất sắc nằm trong top 3, với Norris và Verstappen theo sát phía sau. Lawson, Gasly, Alonso, Leclerc, và Piastri suýt soát thoát, và tiến vào Q3 trong top 10. Hulkenberg bị loại tại vị trí 11, cùng với đó là Stroll, Ocon, Bearman, và Colapinto. Tay đua Alpine để lại dấu ấn với màn cứu nguy tại góc cua 14-15-16.

Dấu hiệu cải thiện xuất hiện rõ ràng, và top 10 chuyển sang bộ lốp Intermediate cho 12 phút cuối cùng. Piastri vượt qua Sainz, vươn lên dẫn đầu trong thoáng chốc, trước khi Norris đáp trả với thời gian 1 phút 48,384 giây.

Norris tiếp tục đánh bật mọi nỗ lực giành pole với thành tích 1 phút 47,934 giây. Verstappen giành vị trí thứ 2 chung cuộc, với Sainz xuất sắc nằm trong top 3. Russell dẫn trước Piastri tại vị trí thứ 4.

Tiếp theo sau đó là bộ đôi Racing Bulls, với Alonso chen chân vào giữa tại vị trí thứ 7. Và cuối cùng là Leclerc và Gasly.

Tuy Norris không thể khép lại cuộc đua vô địch trong cuộc đua này, nhưng một chiến thắng sẽ tiếp tục đưa tay đua người Anh bước gần hơn tới danh hiệu vô địch đầu tiên, và hoàn toàn dập tắt hy vọng của đối thủ. Đón xem cuộc đua chính diễn ra vào 11g00 ngày 23 tháng 11.