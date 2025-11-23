Kết quả bóng đá Newcastle - Man City: 8 phút điên rồ, Haaland choáng váng (Ngoại hạng Anh)

Với đội hình tối ưu, Newcastle và Man City bước vào cuộc so tài trên sân St. James Park với quyết tâm cao độ. "Man xanh" tạm thời bị Chelsea giành lấy vị trí thứ hai. Do vậy, đội khách dốc sức tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Man City (áo xanh) gặp khó trước Newcastle

Man City đã có cơ hội tốt để mở tỷ số sớm, nhưng Haaland lại dứt điểm không trúng đích trong pha đối mặt với thủ môn Nick Pope ở ngay phút thứ 3.

Ngược lại, Newcastle cũng tạo ra nhiều cơ hội chất lượng. Tiếc rằng tiền đạo Woltermade không thắng được thủ môn Donnarumma ở phút 25, còn Harvey Barnes đệm bóng ra ngoài trước khung thành rộng mở. Vì thế, hiệp 1 kết thúc mà không bên nào có bàn thắng.

Hiệp 2 là câu chuyện hoàn toàn khác. Chỉ trong vòng 8 phút, từ phút 63 đến phút 70, có đến 3 bàn thắng được ghi. Phút 63, ở tư thế khó hơn rất nhiều so với cơ hội trong hiệp 1, Harvey Barnes tung ra cú đá một chạm chéo góc cực kỳ hiểm hóc, đánh bại thủ môn Donnarumma để mở tỷ số cho Newcastle.

Rất nhanh chóng, Man City có bàn gỡ hòa ở phút 68 nhờ cú đá quyết đoán của Ruben Dias. Nhưng hệ thống phòng ngự của "Man xanh" chơi không tốt và để thủng lưới ngay sau đó chỉ 2 phút.

Phút 70, Harvey Banes tận dụng sự hỗn loạn trước khung thành Man City để đưa Newcastle vượt lên một lần nữa. "Chích chòe" xuất sắc bảo vệ cách biệt mong manh cho đến khi trận đấu khép lại. Kết quả này khiến Man City mất vị trí thứ hai vào tay Chelsea.

Tỷ số chung cuộc: Newcastle 2-1 Man City (hiệp 1: 0-0)

Ghi bàn (kiến tạo)

Newcastle: Harvey Barnes 63' (Bruno Guimaraes) - 70'

Man City: Dias 68'

Đội hình thi đấu

Newcastle: Pope, Livramento, Hall, Thiaw, Schar, Joelinton, Bruno Guimaraes, Tonali, Barnes, Murphy, Woltemade

Man City: Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly, Bernado Silva, Doku, Nico, Cherki, Foden, Haaland

Thông số trận đấu (Theo ESPN)

Newcastle vs Man City Điểm Pope 6.9 Livramento 6.8 Schar 7.1 Thiaw 7.0 Hall 7.0 Joelinton 6.6 Bruno Guimaraes 7.0 Tonali 6.6 Barnes 8.1 Murphy 7.3 Woltemade 6.6 Điểm 5.9Donnarumma 6.6Nunes 7.8Dias 6.4Gvardiol 6.5O'Reilly 6.6Bernado Silva 7.3Doku 6.7Nico Gonzalez 6.9Cherki 5.8Foden 5.9Haaland Thay người Botman 7.0 Elanga 6.0 Willock 6.0 Thay người 6.7Savinho 6.6Reijnders 6.5Bobb 6.0Marmoush Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

Chấm điểm cầu thủ (Theo Flashscore)