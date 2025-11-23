Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Kết quả bóng đá Newcastle - Man City: 8 phút điên rồ, Haaland choáng váng (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26 Newcastle United Manchester City
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Man City có cơ hội để tạo ra sức ép lớn lên đội đầu bảng Arsenal. Muốn vậy, đoàn quân của HLV Pep Guardiola phải đánh bại được Newcastle trong cuộc so tài trên sân St. James Park.

   

Với đội hình tối ưu, Newcastle và Man City bước vào cuộc so tài trên sân St. James Park với quyết tâm cao độ. "Man xanh" tạm thời bị Chelsea giành lấy vị trí thứ hai. Do vậy, đội khách dốc sức tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Man City (áo xanh) gặp khó trước Newcastle

Man City (áo xanh) gặp khó trước Newcastle

Man City đã có cơ hội tốt để mở tỷ số sớm, nhưng Haaland lại dứt điểm không trúng đích trong pha đối mặt với thủ môn Nick Pope ở ngay phút thứ 3.

Ngược lại, Newcastle cũng tạo ra nhiều cơ hội chất lượng. Tiếc rằng tiền đạo Woltermade không thắng được thủ môn Donnarumma ở phút 25, còn Harvey Barnes đệm bóng ra ngoài trước khung thành rộng mở. Vì thế, hiệp 1 kết thúc mà không bên nào có bàn thắng.

Hiệp 2 là câu chuyện hoàn toàn khác. Chỉ trong vòng 8 phút, từ phút 63 đến phút 70, có đến 3 bàn thắng được ghi. Phút 63, ở tư thế khó hơn rất nhiều so với cơ hội trong hiệp 1, Harvey Barnes tung ra cú đá một chạm chéo góc cực kỳ hiểm hóc, đánh bại thủ môn Donnarumma để mở tỷ số cho Newcastle.

Rất nhanh chóng, Man City có bàn gỡ hòa ở phút 68 nhờ cú đá quyết đoán của Ruben Dias. Nhưng hệ thống phòng ngự của "Man xanh" chơi không tốt và để thủng lưới ngay sau đó chỉ 2 phút. 

Phút 70, Harvey Banes tận dụng sự hỗn loạn trước khung thành Man City để đưa Newcastle vượt lên một lần nữa. "Chích chòe" xuất sắc bảo vệ cách biệt mong manh cho đến khi trận đấu khép lại. Kết quả này khiến Man City mất vị trí thứ hai vào tay Chelsea.

Tỷ số chung cuộc: Newcastle 2-1 Man City (hiệp 1: 0-0)

Ghi bàn (kiến tạo)

Newcastle: Harvey Barnes 63' (Bruno Guimaraes) - 70'

Man City: Dias 68'

Đội hình thi đấu

Newcastle: Pope, Livramento, Hall, Thiaw, Schar, Joelinton, Bruno Guimaraes, Tonali, Barnes, Murphy, Woltemade

Man City: Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly, Bernado Silva, Doku, Nico, Cherki, Foden, Haaland

Thông số trận đấu (Theo ESPN)

Newcastle Kết quả bóng đá Newcastle - Man City: 8 phút điên rồ, Haaland choáng váng (Ngoại hạng Anh) - 2 vs Kết quả bóng đá Newcastle - Man City: 8 phút điên rồ, Haaland choáng váng (Ngoại hạng Anh) - 3 Man City

Điểm

Pope 6.9

Livramento 6.8

Schar 7.1

Thiaw 7.0

Hall 7.0

Joelinton 6.6

Kiến tạo Bruno Guimaraes 7.0

Tonali 6.6

Barnes 8.1

Murphy 7.3

Woltemade 6.6

Điểm

5.9Donnarumma

6.6Nunes

7.8Dias Ghi bàn

6.4Gvardiol

6.5O'Reilly

6.6Bernado Silva

7.3Doku

6.7Nico Gonzalez

6.9Cherki

5.8Foden

5.9Haaland

Thay người

Botman 7.0

Elanga 6.0

Willock 6.0

Thay người

6.7Savinho

6.6Reijnders

6.5Bobb

6.0Marmoush

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

Chấm điểm cầu thủ (Theo Flashscore)

Kết quả bóng đá Newcastle - Man City: 8 phút điên rồ, Haaland choáng váng (Ngoại hạng Anh) - 4 Newcastle Man City Kết quả bóng đá Newcastle - Man City: 8 phút điên rồ, Haaland choáng váng (Ngoại hạng Anh) - 5

Sút khung thành
9 (5)
17 (4)
Thời gian kiểm soát bóng
32%
68%
Phạm lỗi
12
8
Thẻ vàng
1
2
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
3
2
Phạt góc
5
9
Cứu thua
3
3

Theo Tiến Sơn

Theo dòng sự kiện: Premier League 2025-26
